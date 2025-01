Lanciata la nuova Galaxy Watch 7 LTE per bambini: un'esperienza personalizzabile e sicura

I genitori possono finalmente dotare i propri figli di un dispositivo tecnologico innovativo e sicuro grazie al lancio della Galaxy Watch 7 LTE di Samsung, ora con un'esperienza dedicata ai più piccoli. Questa nuova smartwatch offre funzionalità pensate appositamente per i bambini, i quali possono divertirsi con quadranti allegri e app interattive, mentre i genitori possono gestire il dispositivo e impostare controlli parentali per garantire un utilizzo sicuro.

Funzionalità smart e controlli parentali

Con l'ausilio di Google Family Link, i genitori possono monitorare il funzionamento della Galaxy Watch 7 LTE, assicurandosi che i loro figli utilizzino il dispositivo in modo responsabile. Tra le opzioni di personalizzazione disponibili, le famiglie possono stabilire luoghi sicuri tramite la funzione di condivisione della posizione e gestire i contatti per chiamate e messaggi.

In caso di emergenza, i bambini possono inviare un messaggio SOS premendo il pulsante laterale cinque volte. Inoltre, è presente una modalità "school time" che limita le notifiche e le distrazioni durante le ore di studio, permettendo così ai ragazzi di concentrarsi meglio sui loro impegni scolastici. Queste caratteristiche mirano a creare un ambiente sicuro, dove i più giovani possono divertirsi e comunicare senza l'accesso pieno a social media e contenuti inappropriati.

Un'esperienza ludica e educativa per i bambini

Ma quali sono i vantaggi principali per i bambini? Con la nuova Galaxy Watch for Kids experience, i piccoli possono scegliere tra una vasta gamma di quadranti colorati ed esperienze ludiche. Ogni smartwatch offre oltre 20 app approvate dagli insegnanti, scaricabili dal Google Play Store, con contenuti che spaziano da Barbie a Crayola, passando per Marvel e PBS Kids.

In aggiunta, i genitori possono acquistare cinturini personalizzati per rendere il dispositivo ancora più unico e divertente per i propri figli. Queste caratteristiche non solo stimolano la creatività e l'apprendimento, ma permettono anche un'interazione positiva con la tecnologia sin dalla giovane età.

Disponibilità della Galaxy Watch 7 LTE per bambini

La nuova esperienza Samsung Galaxy Watch for Kids è ora disponibile negli Stati Uniti. I genitori possono acquistare la Galaxy Watch 7 LTE sul sito di Samsung o presso operatori come Verizon, T-Mobile e AT&T. Un'offerta interessante è in corso: chi acquista la Galaxy Watch 7 LTE su samsung.com prima del 22 febbraio 2025 riceverà un cinturino per bambini in omaggio, fino a esaurimento scorte.

Con l'introduzione della Galaxy Watch 7 LTE per bambini, Samsung si piazza nel mercato dei dispositivi indossabili per ragazzi, offrendo un'alternativa valida e sicura in un contesto sempre più digitale.