La Lega Serie A e Meta uniscono le forze per combattere la pirateria online degli eventi sportivi

Oggi, 13 dicembre, la Lega Serie A ha reso noto un'importante collaborazione con Meta, l'azienda che gestisce i social media più utilizzati al mondo, per affrontare la problematica della pirateria online nel settore sportivo. Questa alleanza si propone di limitare la diffusione illegale di partite di calcio e altri contenuti legati agli eventi sportivi, un tema caldo che concierne non solo i diritti d'autore, ma anche il futuro dell'intrattenimento sportivo in Italia e oltre.

La firma dell'accordo

Il direttore della divisione italiana di Meta, Luca Colombo, ha sottolineato l'importanza di questo accordo, affermando: “La collaborazione e il dialogo con i proprietari di contenuti come la Lega Serie A sono fondamentali per combattere la pirateria online.” Colombo ha inoltre evidenziato come Meta abbia sviluppato strumenti specifici, come Rights Manager e API di segnalazione, per aiutare i detentori di diritti a proteggere i loro contenuti. Nonostante i costi legati alla gestione della pirateria, Meta fornisce tali strumenti senza alcuna spesa per la Lega, dimostrando l'impegno dell'azienda nella lotta contro la diffusione illecita dei contenuti sportivi.

Strumenti tecnologici contro la pirateria

Con l'attivazione di questa nuova collaborazione, Meta mette a disposizione della Lega Serie A strumenti avanzati che si aggiungono a quelli già esistenti. Tra questi, Rights Manager svolge un ruolo cruciale: è un sistema di gestione dei contenuti che consente di monitorare le violazioni della proprietà intellettuale a livello globale. Questo strumento offre la possibilità alla Lega di intervenire proattivamente per evitare che le partite vengano caricate illegalmente sulle piattaforme social come Facebook e Instagram, tutelando così i diritti dei detentori.

In aggiunta, Meta ha sviluppato una serie di sistemi automatici che facilitano ulteriormente il lavoro dei detentori dei diritti. Questi strumenti consentono di identificare autonomamente le violazioni e segnalare contenuti pirata affinché vengano prontamente rimossi. Utilizzando il Centro di segnalazione sulla proprietà intellettuale e le API di reporting messe a disposizione da Meta, la Lega Serie A può creare sistemi personalizzati che snelliscono le operazioni di prevenzione e controllo delle violazioni.

Un contesto difficile

Questa iniziativa giunge in un periodo delicato, caratterizzato dallo smantellamento di una rete criminale internazionale connessa alla pirateria audiovisiva. Il problema della trasmissione illegale di eventi sportivi rimane una questione seria, che mina il settore. Il sistema Piracy Shield, progettato per combattere le violazioni dei diritti d'autore, continua a generare discussioni fra esperti e operatori del settore, confermando che la lotta contro la pirateria è tutt'altro che finita.

La visione futura della Lega Serie A

L'accordo con Meta rappresenta un punto di svolta nel panorama della lotta alla pirateria. Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, ha dichiarato che si tratta di un “passo avanti determinante” per difendere i diritti della Lega e proteggere il settore da abusi che danneggiano anche gli appassionati. De Siervo ha aggiunto che la collaborazione con Meta durerà nel tempo e permetterà di rendere più difficile la vita ai pirati, tutelando così gli interessi di tutti gli appassionati onesti. Con questo nuovo impegno, la Lega Serie A mira a innalzare il livello del servizio offerto agli spettatori, mantenendo un alto standard nella fruizione degli eventi sportivi.