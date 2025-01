La Fender x Teufel Rockster Cross: un altro tipo di speaker Bluetooth

La Fender x Teufel Rockster Cross è uno speaker Bluetooth che si fa notare per il suo design accattivante e una costruzione robusta, ma le sue prestazioni audio non sono all'altezza delle aspettative. Con un costo che si colloca nella fascia media del mercato, questo dispositivo merita un'analisi approfondita per capire se vale il suo prezzo.

I dettagli tecnici della Rockster Cross

La Rockster Cross è proposta a un prezzo di 249 dollari negli Stati Uniti e 349 euro nell'Unione Europea, dove non ha però il marchio Fender. Questa generazione di speaker è dotata di una connettività Bluetooth 5.0, garantendo buone prestazioni di connessione, anche se aggiornata rispetto alle versioni successivi. Misura 15 x 6 x 5 pollici e pesa 9 libbre, rendendola non proprio leggera da trasportare. La batteria offre un'autonomia di 16 ore, una caratteristica molto apprezzata, sebbene non sia la migliore nel suo segmento.

Il prezzo di questo speaker pone la Rockster Cross in competizione con altri modelli di prestigio, come il JBL Xtreme 4 e il Sonos Move 2, che presentano una serie di funzionalità competitive. La possibilità di ricaricare dispositivi esterni grazie alla porta USB-A rappresenta un'aggiunta utile, specialmente durante eventi all’aperto dove le prese elettriche scarseggiano.

Design e caratteristiche costruttive

Uno degli aspetti più affascinanti della Rockster Cross è senza dubbio il suo design. Con un'estetica che ricorda l'amplificatore di una chitarra, questo speaker riesce a catturare l'attenzione immediatamente. I materiali di alta qualità, inclusi una robusta scocca di gomma e pulsanti solidi, conferiscono un'ottima sensazione di durabilità. È anche classificato IPX5, il che significa che può resistere agli spruzzi d'acqua e può essere utilizzato all'aperto, ma non è consigliato immergerlo.

Le maniglie incorporate migliorano la portabilità, ma a causa del suo peso elevato, è consigliabile utilizzare la tracolla fornita. Anche se superato un test di caduta, la costruzione robusta e la qualità premium sono evidenti, rendendo questo dispositivo adatto a un utilizzo intenso.

Prestazioni audio e qualità del suono

Quando si parla di performance audio, la Rockster Cross presenta risultati misti. Dotato di un subwoofer da 5 pollici e due tweeter da ¾ di pollice, è in grado di produrre un suono potente, adatto per riempire spazi ampi. Tuttavia, la qualità audio non raggiunge livelli di eccellenza, con una tendenza a rendere i suoni medi e alti un po' confusi.

Testando diversi brani, il basso si è rivelato soddisfacente, ma le frequenze più elevate tendevano a perdersi in un mix poco definito. Sebbene l'idea di inclinare lo speaker per migliorare la resa sonora di medie e alte frequenze possa sembrare interessante, non risolve completamente il problema della chiarezza, portando a un'esperienza d'ascolto meno ottimale. Per chi cerca un audio di alta qualità, ci sono opzioni decisamente migliori sul mercato.

Connettività e usabilità

La mancanza di un'app associata è un aspetto deludente per gli utenti che desiderano una personalizzazione audio tramite equalizzatore. Molti competitor, anche a un prezzo più basso, offrono un'app mobile per gestire le impostazioni audio, una caratteristica che non è presente nella Rockster Cross. Nonostante ciò, la connettività Bluetooth 5.0 consente una buona stabilità fino a una distanza ragionevole, permettendo di utilizzare lo speaker anche da lontano.

È disponibile anche una modalità stereo, ma non è stata testata a causa della mancanza di un'unità aggiuntiva. Complessivamente, la carenza di un'app rende l'utilizzo meno intuitivo rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da un dispositivo di questo prezzo.

Autonomia e prestazioni della batteria

Con un’autonomia di 16 ore, la Rockster Cross si comporta bene, rendendola adatta per lunghe sessioni d'ascolto durante eventi. Tuttavia, ci sono concorrenti sul mercato che offrono prestazioni superiori in questo campo. Ad esempio, il JBL Xtreme 4 e il Sonos Move 2 offrono autonomie maggiori, rispettivamente di 24 e 20 ore.

Oltre alla riproduzione musicale, la funzionalità di power bank rappresenta un vantaggio per chi ha bisogno di ricaricare il proprio smartphone o altri dispositivi in mobilità. Ciò può rivelarsi utile in situazioni in cui la batteria del telefono è quasi scarica e non ci sono prese disponibili.

In definitiva, la Fender x Teufel Rockster Cross è un prodotto interessante che attira l'attenzione con il suo design accattivante, ma che presenta diverse limitazioni sul fronte della qualità audio e della connettività. Chi cerca uno speaker potente con un'estetica rockstar potrebbe trovarlo allettante, ma le alternative presenti sul mercato offrono prestazioni superiori e maggiori funzionalità.