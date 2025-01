JBL Live 770NC: Cuffie Ideali per Gli Amanti del Bass

Le cuffie JBL Live 770NC si presentano come un prodotto altamente apprezzato dagli appassionati di bassi, un segmento di mercato sempre più affollato e competitivo. Sebbene la qualità audio non possa soddisfare i puristi del suono, queste cuffie eccellono nella riproduzione delle frequenze più basse, rendendole irresistibili per chi cerca un'esperienza sonora intensa. Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore e alla versatilità degli equalizzatori, si rivelano un'ottima scelta per chi desidera isolarsi dal mondo esterno.

Un design semplice ma funzionale

Quando si tratta di design, le JBL Live 770NC presentano un'estetica sobria e pratica. Appena aperta la confezione, è evidente che non si tratta di cuffie di alta gamma, prevalentemente per quanto riguarda i materiali utilizzati. I cuscinetti auricolari, pur essendo meno pesanti rispetto ad altri modelli di fascia alta, offrono comunque una buona comodità per l'uso prolungato. La struttura non trasmette molta robustezza, ma considerata la fascia di prezzo, il compromesso può essere accettato dai consumatori.

Le cuffie si indossano senza sforzo, sebbene l’aspetto possa sembrare un po' "strano", ricordando quasi un modello futuristico. I controlli sono intuitivi: sul padiglione destro si trovano un pannello touch e un pulsante multifunzione, che permettono di gestire facilmente la riproduzione e le impostazioni. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovare il pannello touch troppo sensibile, ma questo può essere disabilitato se risulta fastidioso.

Connettività e funzionalità aggiornate

Le JBL Live 770NC offrono sia connettività Bluetooth che cablata, con un jack audio da 3,5 mm e supporto per Bluetooth 5.3, garantendo una connessione stabile e di buona qualità. Durante i test, il raggio d’azione è stato soddisfacente, simile a quello di modelli più costosi. Le funzionalità offerte includono una serie di preset EQ, il test dell'udito "Personi-Fi" e l'audio spaziale, sebbene quest’ultima opzione possa influire sulla qualità del suono, risultando più utile per film e giochi che per ascolti musicali.

Un punto a favore è l'ottima prestazione della cancellazione attiva del rumore, che isola efficacemente l'utente da suoni esterni, favorendo un’immersione totale nella musica. Questo è particolarmente evidente quando si ascoltano tracce con cariche basse, in cui i suoni circostanti vengono notevolmente attutiti.

Qualità audio: Un focus sui bassi

La caratteristica principale delle JBL Live 770NC è senza dubbio la loro resa delle basse frequenze. Queste cuffie sono progettate pensando ai cultori dei bassi, e a questo proposito raggiungono risultati notevoli. Nonostante ciò, il compromesso è rappresentato dalla presenza di una gamma media e alta che può risultare meno definita, evidenziando una certa perdita di dettagli in alcuni brani. Gli amanti del genere ben sapranno che, a fronte di un suono energico e potente, la chiarezza di ciascun strumento potrebbe risentirne.

Per testare la qualità audio, sono stati utilizzati diversi generi musicali, da tracce rock a brani più melodici. L'ascolto di musiche con bassi pronunciati ha dimostrato quanto queste cuffie possano soddisfare le aspettative di chi cerca un'esperienza intensa. Una volta attivato l'equalizzatore per "bass boost", si è avvertita un'immersione profonda nelle frequenze più basse, con un’atmosfera energica ottimale per chi predilige questo stile.

Durata della batteria e facilità d'uso

La durata della batteria rappresenta un altro aspetto che colpisce favorevolmente. Con un'autonomia di circa 50 ore senza attivare la ANC, l'utente può utilizzare le cuffie anche per lunghi periodi senza la necessità di frequenti ricariche. Anche utilizzando la cancellazione del rumore, l'autonomia resta superiore rispetto a molte altre cuffie disponibili sul mercato, come nel caso delle Bose QuietComfort Ultra.

Per coloro che preferiscono l'ascolto via cavo, il vantaggio è che l'uso del jack 3.5 mm non consuma la batteria, consentendo così un'esperienza continua anche in assenza di carica. Questo elemento rende le JBL Live 770NC un'opzione interessante per chi cerca versatilità.