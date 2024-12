Interruzione dei servizi di ChatGPT e Sora: cosa è successo e le possibili cause

Nella notte del 12 dicembre 2024, i servizi di ChatGPT e Sora hanno subito un'interruzione significativa, lasciando gli utenti senza accesso per diverse ore. L'azienda OpenAI ha confermato il disguido attraverso un tweet, informando gli utenti della ripresa delle operazioni. Questo incidente ha attirato l’attenzione non solo per la sua durata, ma anche per le possibili connessioni con il recente lancio di nuove funzionalità.

I dettagli del disguido

Durante la serata, gli utenti si sono trovati impossibilitati ad accedere a ChatGPT e alle relative API, creando disagi non trascurabili. OpenAI ha successivamente comunicato di aver identificato e risolto il problema che aveva portato a questo blocco. Tuttavia, al momento non sono state fornite informazioni specifiche sulle cause che hanno condotto a un'interruzione così prolungata. In questa situazione di incertezza, gli utenti hanno potuto solo attendere un aggiornamento.

L'interruzione si è verificata in concomitanza con l'importante lancio dell'integrazione di ChatGPT con Apple iOS 18.2. L'arrivo di nuove funzionalità per gli utenti Apple potrebbe aver innescato un notevole aumento del traffico sui server di OpenAI, mettendo a dura prova le risorse disponibili. Una combinazione di fattori come l'aumento degli accessi e la domanda elevata potrebbe aver contribuito alla difficile situazione, dai risultati imprevisti.

Il lancio di Sora e l'aumento della domanda

Un altro aspetto da considerare è il debutto di Sora, il nuovo modello di intelligenza artificiale dedicato alla generazione di video, presentato pochi giorni fa da OpenAI. L'attesa per questo prodotto innovativo ha generato una grande curiosità e, di conseguenza, un'alta richiesta di accessi. Anche in questo caso, il sovraccarico dei server potrebbe aver avuto un impatto diretto sulle operazioni degli altri servizi, inclusi ChatGPT e le sue API.

Il rapido concatenarsi di eventi come questi può risultare critico per la stabilità dei sistemi. La richiesta di risorse da parte di Sora, unita a altri lanci recenti, ha probabilmente creato una situazione stressante per i server di OpenAI, contribuendo così al blocco.

Possibili correlazioni con Meta e situazioni simili

Curiosamente, il giorno precedente l’interruzione di ChatGPT e Sora, Meta ha segnalato anch’essa un’interruzione dei propri servizi. Sebbene non ci siano evidenze concrete che collegano i due eventi, alcuni esperti del settore hanno avanzato ipotesi su possibili correlazioni. È segnalato che problemi del genere possono verificarsi in industrie dove i sistemi sono interconnessi e le risorse condivise, quindi merita attenzione l’eventualità che anomalie nei server di un'azienda possano influenzare anche quelle di un'altra.

Questa situazione ha parzialmente interrotto l'evento “12 Days of Shipmas” di OpenAI, durante il quale l’azienda sta presentando nuovi prodotti e funzionalità quotidianamente. L'azienda, che ha messo a disposizione un calendario di avvenimenti, ha dovuto affrontare inconvenienti in un momento cruciale per la comunicazione con il pubblico e gli sviluppatori.

In attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle cause del malfunzionamento e sulle misure che OpenAI intende prendere per evitare il ripetersi di simili situazioni, gli utenti possono solo sperare in una tempestiva stabilizzazione della piattaforma.