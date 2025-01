Insta360 presenta il Flow 2 Pro: gimbal per smartphone potenziato con nuove funzioni di tracciamento

Con l'obiettivo di migliorare l'esperienza degli utenti nella registrazione di video, Insta360 ha lanciato il suo nuovo gimbal Flow 2 Pro. Questo dispositivo, lanciato nel luglio scorso, è ora dotato di tecnologie avanzate per il tracciamento e una maggiore stabilità, rendendolo un'opzione interessante per videomaker professionisti e appassionati. Andiamo a scoprire nel dettaglio le novità che caratterizzano il Flow 2 Pro e le sue funzionalità uniche.

Tecnologie di tracciamento avanzate

Una delle caratteristiche più innovative del Flow 2 Pro è rappresentata dalla tecnologia di tracciamento Deep Track 4.0. Questa nuova versione consente di seguire più soggetti contemporaneamente, fornendo così un livello di flessibilità senza precedenti nel modo in cui i soggetti vengono inquadrati. Questo aggiornamento rende il gimbal particolarmente utile in situazioni dinamiche, come nel caso di riprese di eventi o performance artistiche, dove il movimento è costante e la necessità di mantenere i soggetti in campo è fondamentale.

In concomitanza con il supporto per il framework DockKit di Apple, il Flow 2 Pro può anche tracciare facilmente le persone mentre utilizzi l’app fotocamera nativa dell’iPhone. Tale funzionalità consente di combinare la tecnologia avanzata di Insta360 con la familiarità dell'app fotocamera, offrendo così un'esperienza utente fluida e intuitiva.

Nuove opzioni di inquadratura e funzionalità artistiche

L'app fotocamera di Insta360, disponibile sia per iOS che per Android, ha subito significativi aggiornamenti, rendendola ancora più potente quando utilizzata con il Flow 2 Pro. Grazie alla tecnologia Deep Track 4.0, l'app è ora in grado di garantire che un gruppo di performer rimanga sempre centrato nel campo visivo, un aspetto cruciale per chi filma routine di danza o performance di gruppo. In aggiunta, l'app può seguire anche soggetti non umani, come animali o oggetti, permettendo un’ulteriore esplorazione creativa.

Un'altra novità introdotta dall’azienda è la funzione Pro Framing Grid, che offre agli utenti la possibilità di scegliere fra nove quadrati differenti per controllare la posizione del soggetto in campo. Questa flessibilità consente di giocare con diversi stili di inquadratura, superando la tradizionale impostazione che richiede il soggetto al centro.

Un design migliorato e altre caratteristiche pratiche

Il nuovo Flow 2 Pro non è solo tecnologicamente avanzato, ma anche progettato per essere più leggero e maneggevole. Con un peso di 357 grammi, rispetto ai 366 grammi del modello precedente, il nuovo gimbal offre anche un’autonomia di circa 10 ore quando utilizzato con i piedi del treppiede su superfici piatte. In modalità a mano, tuttavia, l’uso continuo della stabilizzazione potrebbe ridurre la durata della batteria, sebbene Insta360 non specifichi il grado di riduzione.

Il design prevede anche un piccolo specchio situato sul retro del gimbal, che consente agli utenti di inquadrarsi mentre utilizzano la fotocamera posteriore dello smartphone per riprendere selfie. Questa funzionalità aggiuntiva offre un tocco pratico per chi ama documentare la propria vita quotidiana o condividere momenti speciali sui social media.

Disponibilità e prezzo del Flow 2 Pro

Il Insta360 Flow 2 Pro è ora disponibile all'acquisto per un prezzo di 159,99 dollari nelle colorazioni grigio pietra e bianco summit. Sebbene il costo sia di circa 10 dollari in più rispetto al modello precedente, resta al medesimo prezzo del primo Flow lanciato all'inizio del 2023. Questa strategia di pricing riflette l'impegno dell'azienda nel fornire prodotti tecnologicamente all'avanguardia, mantenendo l'accessibilità per appassionati e professionisti del video.

La nuova generazione di gimbal Insta360 mira quindi a consolidare la sua posizione nel mercato dei dispositivi di stabilizzazione, offrendo agli utenti funzionalità di tracciamento potenziate e nuove opportunità creative per le loro produzioni video.