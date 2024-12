I migliori supporti per smartphone in auto: come scegliere quello giusto

L'uso degli smartphone mentre si guida è diventato un elemento essenziale per molti automobilisti. Con le numerose applicazioni, da quelle per la navigazione a quelle per la comunicazione, avere un telefono a portata di mano è fondamentale. Tuttavia, per garantire la sicurezza durante la guida e per rispettare il codice della strada, è cruciale dotarsi di un supporto adeguato che consenta di posizionare il dispositivo correttamente e senza distrazioni.

L'importanza di un supporto smartphone adeguato

Quando si guida, la sicurezza deve essere la priorità. Frugare nel cruscotto o nel sedile per cercare il telefono può distogliere l'attenzione dalla strada e aumentare il rischio di incidenti. Un supporto per smartphone consente di tenere il dispositivo a portata di mano, senza compromettere la visibilità o la facilità di accesso. Con l'avanzare della tecnologia, molti veicoli sono ora dotati di sistemi di infotainment come Apple CarPlay e Android Auto, ma anche in questi casi un supporto può risultare utile, per ricaricare il device o tenerlo in posizione corretta.

Tipologie di supporti per smartphone

Esistono diverse categorie di supporti per smartphone, ognuna con caratteristiche specifiche. Le due principali tipologie sono i supporti da cruscotto e quelli da bocchetta di aerazione. A queste si aggiunge un’altra categoria meno comune: i supporti da vano portabicchieri.

Supporti da cruscotto : Questi supporti si attaccano al cruscotto o al parabrezza , di solito tramite ventose . Sono molto versatili e possono essere posizionati in vari punti all'interno dell'auto, coprendo piccole porzioni della visuale del guidatore . Pur essendo facili da montare, possono risultare scomodi da raggiungere in alcune occasioni.

Supporti da bocchetta : I supporti che si fissano direttamente sulle bocchette dell'aria sono molto pratici e occupano poco spazio. Tuttavia, richiedono attenzione sulla compatibilità con le bocchette dell'auto per garantire stabilità.

Supporti da vano portabicchieri: Questi supporti si integrano nel vano portabicchieri, ma dipendono molto dall'auto. Possono risultare scomodi, poiché il telefono è posizionato in basso, richiedendo al guidatore di distogliere lo sguardo dalla strada.

Scegliere il supporto giusto secondo le esigenze

La scelta del supporto ideale dipende dalle preferenze personali, dall'uso previsto e dal tipo di auto. Ecco un’analisi dei principali tipi di supporti:

Supporti da cruscotto o parabrezza : Questi supporti si sono evoluti nel tempo e ora sono dotati di ventose altamente aderenti. Sebbene siano universali e facilmente posizionabili, possono coprire la visuale del conducente.

Supporti da bocchetta : Più ergonomici, questi supporti si adattano facilmente e mantengono il telefono in una posizione privilegiata . Tuttavia, influiscono sulla ventilazione e la loro efficacia dipende dalla forma delle bocchette.

Supporti da vano portabicchieri: Questo sistema è pratico, ma la sua compatibilità è limitata a specifici modelli di auto. Risulta meno comodo rispetto ad altre opzioni a causa della posizione del telefono.

Caratteristiche aggiuntive: ricarica e sistemi di ancoraggio

Un altro aspetto da considerare nella scelta dei supporti smartphone è che alcuni sono dotati di sistemi di ricarica, con varie tecnologie che offrono velocità e compatibilità diverse. I supporti più semplici non includono alcun sistema di ricarica, mentre altri offrono caricabatterie wireless. Tuttavia, la maggior parte di questi sono progettati per dispositivi Android e potrebbero non essere altrettanto efficienti con iPhone.

Inoltre, esistono sistemi di ritenzione che utilizzano ganasce o magneti. I supporti magnetici sono molto pratici, soprattutto per i modelli recenti come gli iPhone 12 che sfruttano la tecnologia MagSafe, ma potrebbero non garantire la stessa stabilità delle ganasce tradizionali.

Selezione dei supporti consigliati

Ecco una lista di alcuni supporti di smartphone in auto raccomandati, selezionati per tipologia e tecnologia:

Apps2Car a ventosa da cruscotto: Un supporto tradizionale e robusto, con ventose potenti e rotazione a 360 gradi. Yosh, supporto da parabrezza: Specifico per parabrezza, con braccio flessibile per una visibilità ottimale. Syncwire adesivo: Un modello minimalista in lega di alluminio, ideale per superfici rigide. Supporto Belkin per bocchetta di ventilazione: Universale e compatibile con smartphone fino a 5.5 pollici. Spigen Mag Fit: Per chi cerca la ricarica MagSafe, si aggancia facilmente alle bocchette. Supporto a gravità di Ugreen: Mette in sicurezza il telefono durante la guida, compatibile con vari formati. TopGo EasyCruz: Ottimo per la posizione nel porta bevande, con braccio estensibile. iOttie Auto SenseQi: Un sistema di montaggio sofisticato con apertura automatica e ricarica wireless.

Questi supporti rappresentano il meglio della tecnologia attuale, garantendo sicurezza e comodità durante la guida con il proprio smartphone.