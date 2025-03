Guida alla scelta tra TV Samsung QLED e OLED: cosa sapere per un acquisto consapevole

La scelta di un televisore Samsung può risultare complessa, soprattutto tra le due opzioni più richieste: QLED e OLED. Entrambe le tecnologie di visualizzazione offrono caratteristiche distinte che possono influenzare decisivamente l’esperienza di visione. Questo articolo mette a confronto Samsung QLED e Samsung OLED sotto diversi aspetti, compresi prezzo, design, funzionalità e prestazioni, per aiutarti a fare la scelta più adatta alle tue esigenze.

Confronto tra Samsung QLED e Samsung OLED: prezzo e panoramica

I televisori Samsung QLED utilizzano la tecnologia a LED combinata con cristalli quantici per migliorare colore e luminosità. Questi nanocristalli, sebbene non presenti in tutti i modelli, rappresentano un valore aggiunto per l’esperienza visiva. In termini di prezzi, i modelli entry-level, come il Samsung Q60D, tendono ad avere un costo inferiore ma offrono anche prestazioni inferiori, a causa di un’illuminazione LED che si trova ai margini del pannello. Questo porta a una minore qualità del contrasto e dell’immagine.

Salendo nella gamma dei QLED, i modelli medi, come il Q80D, utilizzano l’illuminazione a LED con local dimming, che migliora i livelli di contrasto e la gestione delle zone illuminate. Infine, i modelli di fascia alta, noti come Neo QLED, integrano tecnologie avanzate come i Mini-LED, consentendo di ottenere controlli di contrasto ancora più precisi. Questi televisori rappresentano il top della gamma Samsung, con prezzi che rispecchiano le prestazioni elevate.

Al contrario, gli OLED di Samsung non utilizzano illuminazione a LED. Ogni pixel si illumina individualmente, garantendo un contrasto eccezionale e neri profondi. A oggi, il modello più economico di OLED di Samsung è il S85D, con un prezzo attorno ai 1.200 euro per un televisore da 55 pollici, mentre il Q60D può essere acquistato a circa 550 euro.

Design dei TV Samsung: QLED vs OLED

La scelta del design può influenzare notevolmente l'acquisto di un televisore. Samsung offre opzioni molto sottili in entrambe le categorie, ma gli OLED tendono a essere più snelli, dato che non necessitano di spazio per l'illuminazione a LED. Il modello di punta S95D OLED ha uno spessore di meno di un pollice, un design che colpisce immediatamente.

I Neo QLED di fascia alta si caratterizzano per una costruzione elegante e sofisticata, mentre i modelli entry-level sono sottili ma per motivi di costi di produzione. Va prestata attenzione anche al tipo di supporto. I televisori OLED utilizzano generalmente una base centrale che offre spazio sufficiente per soundbar, al contrario dei modelli QLED più economici che utilizzano piedini laterali, i quali potrebbero limitare lo spazio per ulteriori dispositivi audio.

Funzionalità dei TV Samsung: cosa offrono QLED e OLED

Le funzionalità dei televisori variano in base al prezzo e alla tecnologia. I modelli top di gamma, sia QLED che OLED, presentano funzionalità avanzate, come la compatibilità HDMI 2.1, ideale per il gaming ad alta risoluzione. Alcuni modelli offrono anche supporto per il Variable Refresh Rate , rendendo la fruizione dei giochi fluida e reattiva.

Tuttavia, scendendo nella gamma dei QLED, le specifiche iniziano a differire. Modelli entry-level potrebbero limitarsi a una frequenza di aggiornamento di 60Hz, inadeguata per il gaming 4K a 120Hz. Una nota comune a tutte le linee è che né i QLED né gli OLED di Samsung supportano Dolby Vision, un formato HDR molto popolare.

Per quanto riguarda il sistema operativo, entrambi i modelli utilizzano Tizen, che supporta un buon numero di applicazioni di streaming. Tuttavia, l'esperienza complessiva può variare in base alla potenza di elaborazione del televisore scelto, con i modelli di fascia alta che offrono una fluidità maggiore.

Prestazioni dei TV Samsung: differenze cruciali

La principale differenza tra le tecnologie QLED e OLED risiede nelle loro prestazioni. Gli OLED, grazie al controllo preciso a livello di pixel, producono neri perfetti e una chiarezza delle immagini impressionante. Questo li rende ideali per ambienti con luci soffuse o per chi ama guardare film e serie, poiché offrono degli angoli di visione ampi e accoglienti.

D'altro canto, i televisori QLED, in particolare i modelli Neo QLED, hanno fatto grandi passi avanti nella qualità delle immagini e nel controllo della luminosità. È possibile che, confrontando i modelli di fascia alta, i QLED offrano luminanza superiori rispetto agli OLED, rendendoli più adatti per stanze ben illuminate.

In definitiva, sebbene le tecnologie siano diverse, la scelta finale dovrebbe basarsi sulle preferenze personali e sulle esigenze specifiche dell'utente, piuttosto che solo sul prezzo.