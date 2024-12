Guida alla missione del Forziere del Serpente in Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Indossa il tuo cappello da esploratore e preparati a un'avventura globale. La missione del Forziere del Serpente in Indiana Jones e l'Antico Cerchio richiede ai giocatori di addentrarsi in luoghi iconici per raccogliere tre chiavi antiche, necessarie per aprire un misterioso forziere. Questa guida offre istruzioni dettagliate su come navigare tra la città del Vaticano, Giza e Shanghai, dando vita a un'esperienza incredibile per tutti gli appassionati del celebre archeologo.

Inizio della missione del forziere del serpente

Tutto comincia nella regione di Sukhothai, esattamente nel campo di Voss. Per avviare la missione, il primo passo è teletrasportarsi al checkpoint di Wat Chana Songkhram. Una volta arrivati, la strategia è chiara: strisciare sotto il muro, girare a sinistra e attraversare il ponte che conduce al campo. Qui, il ruolo dell’Uniforme dell’Esercito Reale sarà cruciale, poiché permetterà di muoversi con maggior facilità senza attirare l'attenzione.

Procedendo all'interno del campo, gira a destra e cerca una tenda verde, ben visibile accanto a un camion. All'interno di questa tenda si trova il Forziere del Serpente. Per accedervi, bisogna saltare un muro basso alla fine della recinzione e varcare la soglia della tenda. All'interno, su un tavolo, troverai la Lettera di Voss, un documento che rivela la posizione delle chiavi antiche e getta le basi per la tua avventura.

Dove scovare le chiavi antiche

La Lettera di Voss funge da mappa per la ricerca delle tre chiavi, complementando l'intreccio narrativo di questa avventura. Le chiavi sono disseminate in tre località significative: la Città del Vaticano, Giza e Shanghai. Raccoglierle tutte è fondamentale per tornare al campo di Voss e sbloccare il forziere misterioso.

Chiave di città del vaticano

La prima destinazione da visitare è il Sito di Scavo della Città del Vaticano. La Chiave Vaticana si trova nei sotterranei, in un’area che richiede una buona dose di orientamento e conoscenza del terreno. Teletrasportati al Sito di Scavo e procedi a scendere nel pozzo utilizzando le piattaforme per attenuare la caduta. Quando raggiungi la grande camera in fondo, effettua un giro di ricognizione: dietro di te, troverai un’apertura nel muro.

Seguendo il corridoio dietro l’apertura, saltando in un buco e nuotando attraverso una porta sommersa, ti ritroverai in una stanza più grande. Continua a seguire il percorso, uscendo dall'acqua e seguendo le torce fino a una rampa in discesa. Giunto alla base, gira a destra e striscia attraverso un riconfinamento stretto. Proseguendo in direzione del muro opposto, cerca un passaggio sommerso. Una volta rimossa la trave di legno che ostruisce il percorso, troverai la Chiave Vaticana Antica in cima alle scale.

Chiave di giza

La successiva tappa da affrontare è Giza, dove la Chiave Antica giace presso il sito di scavo della Tomba di Khentkawes, caratterizzato da un imponente ascensore centrale. Recati all'ascensore, ma invece di scendere, segui il tubo dell'acqua verso la zona in cui i nazisti sono impegnati a svuotare i luoghi di scavo. Prendi la prima a destra, sali le scale e girati a sinistra per scoprire una grande camera allagata. Questa parte sarà piena di nemici, quindi fai attenzione.

Attraversa la stanza con cautela, evitando gli avversari, e tuffati nell'acqua contro la parete opposta. Qui potrai notare un passaggio sommerso bloccato da un pezzo di legno. Rimuovendo l’ostacolo e nuotando attraverso il passaggio, giungerai al luogo dove è custodita la Chiave Antica di Giza. Una scoperta che ti porterà un passo più vicino al completamento della missione.

Chiave di shanghai

Per ottenere la Chiave di Shanghai, è necessario tornare alla scena in cui Indiana Jones e Gina hanno individuato il loro aereo. Inizia la tua corsa attraversando i tetti, saltando una breccia per atterrare nell'edificio opposto, ancora avvolto dalle fiamme. Una volta dentro, mantieniti a destra, superando il buco nel pavimento e continuando fino ad uscire dall’edificio.

Salta tra i tetti, raggiungendo un vicolo stretto e attraversando un edificio adiacente fino a raggiungere il terreno, dove troverai un canale con un ponte distrutto. Segui il corso del canale, immergiti nell'acqua e cerca un altro passaggio sommerso, anch'esso bloccato da un pezzo di legno. Eliminando questo ostacolo, potrai nuotare e infine trovare la Chiave Antica di Shanghai.

Aprire il forziere del serpente

Consegui tutte e tre le chiavi e preparati per il gran finale. Ritorna al campo di Voss a Sukhothai e utilizzale per aprire il Forziere del Serpente. Ciò che troverai al suo interno è una Reliquia Antica, un oggetto che non solo arricchirà la tua avventura, ma rappresenterà anche il culmine del tuo impegno nella missione. La tua curiosità e la tua abilità di esploratore saranno finalmente premiate.