Guida ai migliori smartphone Oppo 2023: scopri i modelli da non perdere sul mercato italiano

Oppo ha velocemente guadagnato la fiducia degli utenti in Italia, presentandosi come un marchio innovativo e alla moda nel settore degli smartphone. Il debutto ufficiale in Europa è avvenuto nel 2018, con la presentazione del modello Find X al Louvre di Parigi, ma le sue radici affondano in una lunga storia di esperienza nel mercato della telefonia mobile. In un panorama che offre una vasta gamma di dispositivi, è fondamentale avere indicazioni chiare per orientarsi nella scelta. Ecco quindi un'analisi dei migliori smartphone Oppo attualmente disponibili sul mercato, con l'intento di accompagnarvi verso la vostra scelta ideale.

Oppo Reno12 Pro: un design raffinato e fotocamera al top

L'Oppo Reno12 Pro rappresenta un passo avanti nella tecnologia degli smartphone, posizionandosi come il primo dispositivo della serie a fare dell'intelligenza artificiale il proprio punto di forza. Il telefono è equipaggiato con un'impressionante configurazione fotografica, a partire dalla fotocamera principale da 50MP, capace di restituire scatti notevoli anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il teleobiettivo da 50MP ulteriormente equipaggiato con ottica di zoom 2x, completa un sistema che permette selfie di qualità eccellente grazie alla fotocamera frontale, anch'essa da 50MP.

Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un'esperienza visiva fluida e accattivante. Il design curvo, avvolto in una colorazione Nebula Silver, non solo conferisce un aspetto elegante ma cattura anche l'attenzione. La batteria da 5000mAh si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia SuperVOOC, che consente una ricarica da 0 a 100% in meno di un'ora, rendendolo un compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Oppo Reno12: funzionalità IA accessibili alla massa

Oppo Reno12 è un dispositivo che si distingue per l'eleganza e la sottigliezza, dotato anch'esso di un display AMOLED curvo da 6,7 pollici e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Con un sensore principale da 50MP, questa versione rende accessibili le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, rendendolo ideale per chi desidera fotografie di alto livello senza voler investire in un flagship costoso. La batteria da 5000mAh con ricarica SuperVOOC da 80W è una delle caratteristiche di punta, garantendo lunga autonomia e pochi tempi di attesa.

Il chip MediaTek Dimensity 7300, progettato specificamente per Oppo, offre prestazioni notevoli con 8GB di RAM, sufficienti anche per il gaming leggero. La capacità di archiviazione da 256GB permette di memorizzare una grande quantità di foto e video, assicurando quindi un buon compromesso tra estetica e funzionalità.

Oppo Find X8 Pro: un ritorno imperiale nel segmento premium

Il modello Oppo Find X8 Pro segna un ritorno significativo nel segmento flagship del marchio, presentando caratteristiche di alto livello. Dotato di un design elegante in vetro Gorilla Glass 7i, il dispositivo è resistente e offre una certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua. Il display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, con una risoluzione di 1264x2780 pixel, garantisce immagini cristalline grazie alla densità di pixel di circa 450 ppi, essenziale per visualizzare contenuti HDR10+ e Dolby Vision.

Sotto il cofano, il potente chipset Mediatek Dimensity 9400 è accompagnato da diverse opzioni di memoria che vanno da 256GB a 1TB, non lasciando spazio a compromessi in termini di capacità. Questa forza è ulteriormente supportata da un comparto fotografico senza pari, con una fotocamera principale di 50MP, perfetta anche per le riprese in condizioni di bassa luminosità. La batteria di 5910mAh offre un'eccezionale autonomia, rendendolo perfetto per utilizzi intensivi.

Oppo A80 e A40: smartphone per utenti pratici

L'Oppo A80 è progettato per chi punta alla praticità senza rinunciare a funzioni moderne. Con un chip MediaTek Dimensity 6300 e 6GB di RAM, supporta una buona esperienza d'uso quotidiana, mentre la fotocamera principale da 50MP è adatta per la maggior parte delle situazioni. La batteria da 5100mAh assicura durata e supporta una ricarica rapida da 45W, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo economico ma performante.

D'altra parte, l'Oppo A40, con il suo design essenziale e una batteria altrettanto efficiente, si posiziona come una valida opzione entry-level. Con un processore Qualcomm Snapdragon 6s e una valida capacità fotografica, offre qualità a fronte di un investimento contenuto, mantenendo un'estetica moderna e un funzionamento fluido.

Come scegliere il miglior smartphone Oppo per le tue esigenze

Scegliere un dispositivo Oppo può sembrare complesso data l'ampia gamma disponibile. È fondamentale considerare quali caratteristiche siano critiche per il proprio utilizzo quotidiano. Elementi essenziali da tenere in considerazione includono il tipo e la qualità del display, il chipset, la RAM e la capacità della batteria. Inoltre, le diverse famiglie di smartphone, come le serie Find, Reno e A, sono progettate per rispondere a esigenze particolari e diverse fasce di prezzo.

Determinare le priorità personale, come la necessità di un buon comparto fotografico, una batteria performante per l'uso intensivo o la ricerca di funzioni di AI avanzate, sarà determinante per trovare il device perfetto per voi. Le specifiche tecniche potranno così riflettere appieno il vostro stile di vita e l'uso quotidiano dello smartphone.