Grande missione lunare della NASA in partenza: ecco cosa aspettarsi da Blue Ghost e Tenacious

La NASA si prepara a dare il via al 2024 con una missione straordinaria verso la Luna, annunciando una data di lancio fissata per questa settimana. Questo progetto fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services della NASA e presenta due protagonisti principali: il modulo lunare Blue Ghost, sviluppato da Firefly Aerospace, e il rover Tenacious, realizzato dalla giapponese ispace. La comunità scientifica segue con grande attenzione questo evento, che rappresenta un passo significativo per l’esplorazione spaziale e la ricerca scientifica lunare.

Dettagli sulla missione di Blue Ghost

Il Blue Ghost ha come obiettivo primario la ricerca scientifica. Dopo il lancio, il modulo lunare avrà un periodo di operazioni iniziali di otto ore per verificare il funzionamento dei suoi sistemi. Successivamente, il veicolo spaziale entrerà in orbita attorno alla Terra per un periodo di 25 giorni, durante il quale effettuerà misurazioni e attenderà il momento più favorevole per dirigersi verso la Luna. La fase di viaggio verso il nostro satellite durerà quattro giorni, seguita da 16 giorni in orbita lunare, durante i quali Blue Ghost raccoglierà ulteriori dati prima di atterrare nel Mare Crisium, uno dei bacini lunari più vasti.

Nella sua missione, il Blue Ghost esplorerà vari orbitali intorno alla Terra e alla Luna e, una volta atterrato, avrà un'intera giornata lunare — corrispondente a circa 14 giorni terrestri — per affrontare le misurazioni con dieci strumenti messi a disposizione dalla NASA. Questi strumenti sono progettati per raccogliere dati sul calore sotterraneo, i livelli di radiazione e altre informazioni planetarie preziose. Un’attenzione particolare sarà rivolta allo studio del regolite, che rappresenta il terreno sciolto e il sedimento che ricoprono gli oggetti privi di atmosfera come la Luna. Lo studio del regolite si rivela fondamentale per preparare future missioni lunari, in particolare in relazione alla gestione della polvere.

Quando la missione giungerà al termine, il Blue Ghost effettuerà scatti del tramonto lunare, dato che il modulo non prevede il ritorno sulla Terra. Una volta che la notte avrà inizio, il lander disporrà di circa cinque ore per compiere le sue ultime azioni prima di spegnersi. Firefly Aerospace assicura che il tempo a disposizione sarà sufficiente per inviare a Terra immagini spettacolari del tramonto lunare.

Il rover Tenacious: piccolo ma potente

Il Tenacious, un rover dalle dimensioni contenute ma dalle capacità sorprendenti, accompagnerà il Blue Ghost sulla superficie lunare. Con un’altezza di soli 26 centimetri e un peso di appena 5 chilogrammi, Tenacious è uno dei rover planetari più piccoli mai progettati e ricorda un giocattolo di automobili telecomandate. Questo rover è parte della seconda missione Resilience, che segue il successo del primo lancio avvenuto nel 2022 con il lander Hakuto-R.

Tenacious si unirà al Blue Ghost per il lancio, per poi atterrare nel cratere Atlas nel Mare Frigoris, dove stabilirà un collegamento con il lander Hakuto-R. Questa connessione è cruciale per il trasferimento dei dati verso la Terra. Il rover sarà dotato di attrezzature per condurre esperimenti sulla produzione alimentare, rilevare la radiazione, effettuare l'elettrolisi dell'acqua e raccogliere campioni di regolite.

La data di lancio della missione Blue Ghost e Resilience

Secondo quanto comunicato dalla NASA, si punta a effettuare il lancio il 15 gennaio, che potrebbe presentare condizioni ideali. Il lancio avverrà dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center in Florida. A supportare l’operazione sarà un razzo Falcon 9 Block 5 fornito da SpaceX, parte integrante delle attuali collaborazioni tra le agenzie spaziali e il settore privato.

Come seguire il lancio in diretta

Sì, il lancio del Blue Ghost e del Tenacious potrà essere seguito in diretta streaming. Un portavoce della NASA ha confermato che la copertura del lancio avrà inizio alle 12:30 ora dell'Est. Gli appassionati di spazio e gli studiosi potranno osservare la missione storica direttamente dai rispettivi schermi.

I carichi utili della missione

In totale, la missione porterà con sé 15 carichi utili — i componenti dedicati alla generazione e trasmissione dei dati della missione — diretti verso la Luna. Di questi, cinque saranno trasportati dal Tenacious, mentre dieci saranno associati al Blue Ghost. Tra i carichi del Blue Ghost figurano strumenti innovativi come il Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity, ed altri dedicati all’analisi dell'ambiente lunare.

Questa missione lunare non rappresenta solo un passo avanti nel campo dell’esplorazione spaziale, ma è anche una dimostrazione della crescente collaborazione tra enti privati e pubblici nell'affrontare le sfide dell'energia e della sostenibilità su altri corpi celesti. Con ogni nuovo traguardo, si rincorre una conoscenza più profonda e dettagliata dell'universo che ci circonda.