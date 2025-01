Google Photos: finalmente disponibile il nuovo strumento per ribaltare le immagini su Android

È stata una bella notizia per gli utenti Android, che da oggi possono finalmente usufruire di una funzione tanto attesa in Google Photos: il ribaltamento orizzontale delle immagini. Questo strumento, che semplifica la modifica delle foto, è stato oggetto di attesa e di richieste da parte degli utenti. Mentre il timore di vedere il testo delle foto in uno specchio è comune, la presenza di questa funzionalità permette di risolvere facilmente tale inconveniente con pochi tocchi.

Un problema comune per gli amanti dei selfie

Quante volte vi è capitato di scattare un selfie, per poi rendervi conto che il testo nella foto appare al contrario, come in un riflesso? Molti smartphone, al momento dello scatto, visualizzano l'immagine ribaltata, facilitando così il processo di scatto. Tuttavia, una volta salvata la foto, il risultato finale potrebbe mostrare il testo e le immagini in modo inverso, creando confusione e frustrazione. Questa situazione si verifica frequentemente e fino a poco tempo fa, Google Photos non offriva alcun modo semplice per risolvere questo problema.

L'introduzione della funzione di ribaltamento

Fino a settembre scorso, l'app di Google non prevedeva una funzione di ribaltamento orizzontale. Gli utenti potevano solo sfogliare opzioni di ritaglio o rotazione, ma per ribaltare un'immagine era necessario cercare altre app o strumenti. Lo scorso settembre, però, Google ha finalmente preso atto di questo problema storico e ha introdotto il tanto desiderato pulsante di ribaltamento nelle opzioni di modifica delle foto. Da oggi, l'opzione è finalmente a disposizione degli utenti Android in modo esteso.

Come utilizzare il nuovo strumento

Per ribaltare una foto che appare come un'immagine specchiata, è sufficiente seguire pochi e semplici passaggi. Prima di tutto, aprire Google Photos e selezionare l'immagine che si desidera modificare. Toccare il pulsante di modifica e accedere agli strumenti di ritaglio. Qui, tra le varie opzioni come rotazione e correzione prospettica, sarà presente il nuovo pulsante di ribaltamento. Non ci sono limitazioni sulla quantità di immagini che è possibile modificare, quindi gli utenti possono facilmente sistemare le loro foto in un attimo.

Rimanendo in attesa della versione iOS

Attualmente Google ha comunicato che questa innovazione è disponibile esclusivamente per la piattaforma Android. Gli utenti di iOS, invece, dovranno ancora attendere per sapere quando il pulsante di ribaltamento sarà accessibile sui loro dispositivi. Non ci sono notizie ufficiali riguardo a una data specifica per il lancio su iPhone e iPad, e considerando il tempo impiegato per l'introduzione su Android, non si può prevedere una disponibilità imminente.

Riflessioni finali sulla funzionalità

Il ribaltamento delle immagini è, per molti, un aspetto fondamentale nella creazione e condivisione di contenuti visivi. La possibilità di avere a disposizione uno strumento di modifica intuitivo e rapido fa sicuramente la differenza, promuovendo maggiore creatività e libertà per tutti gli utenti di Google Photos. Con il continuo sviluppo delle applicazioni di modifica foto, ci si aspetta che anche altri aggiornamenti e funzioni innovative possano arrivare nel prossimo futuro.