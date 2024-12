Epic Games Store: Ghostrunner 2 regalato per le festività, ecco come ottenerlo fino a oggi

In occasione delle festività natalizie, Epic Games Store prosegue la sua tradizione di offrire giochi gratuiti. Questa volta è il turno di Ghostrunner 2, disponibile per il download gratuito fino alle 17 di oggi, 27 dicembre. Questo titolo è un seguito del primo capitolo, dove i giocatori ritroveranno Jack, il cyber-ninja protagonista, impegnato a difendersi da una nuova minaccia che mette in pericolo i superstiti dell’umanità.

La trama di Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 riprende le avventure di Jack direttamente dall'ultimo capitolo, facendolo confrontare con un culto devoto all'intelligenza artificiale. Questi antagonisti rappresentano un serio pericolo per i rimanenti umani, che si trovano a vivere ai margini della Dharma Tower. La narrazione si mantiene avvincente, approfondendo il mondo distopico in cui si muovono i personaggi. Le scelte e le sfide che Jack dovrà affrontare mettono alla prova non solo le sue abilità da ninja, ma anche il coraggio e la determinazione necessarie per superare ostacoli insidiosi.

Le dinamiche di gioco sono arricchite da situazioni che richiedono velocità e precisione nel combattimento, mantenendo l’adrenalina alta. La storia segue il filo conduttore del primo capitolo, regalando ai fan delle avventure di Jack un'esperienza narrativa evoluta e intrigante. Ad aspettare i giocatori non ci sono solo nemici da sconfiggere, ma anche elementi che caratterizzano l'esperienza immersiva del gioco, rendendola ancor più avvincente rispetto al suo predecessore.

Novità e meccaniche di gioco

Una delle aggiunte più interessanti in Ghostrunner 2 è l'introduzione della moto, che consente una nuova dimensione di esplorazione. Sebbene le sezioni a piedi continuino a predominare con il loro ritmo incalzante e il combattimento frenetico, la moto arricchisce la varietà delle meccaniche di gioco, permettendo ai giocatori di spostarsi rapidamente tra le diverse aree. Nonostante queste innovazioni, il titolo mantiene il suo carattere action che ha contraddistinto il primo capitolo.

La fluidità del gameplay è uno dei punti di forza del gioco, permettendo ai giocatori di affrontare le sfide con un controllo preciso. L'intensità delle combattimenti, combinata con la necessità di utilizzare strategicamente le abilità di Jack, crea una combinazione avvincente che tiene alta l'attenzione e il coinvolgimento.

Requisiti di sistema per giocare

Ghostrunner 2 ha requisiti minimi che permettono a un’ampia gamma di giocatori di provare l’esperienza, richiedendo solo una scheda grafica GTX 960 o una Radeon RX 480. Tuttavia, per un'esperienza ottimale, è consigliabile avere una scheda RTX 2070 SUPER, una Radeon RX 6800 XT o una Arc A770. Inoltre, il gioco supporta diverse tecnologie di upscaling, come AMD FSR2, Intel XeSS 1.3 e DLSS 3 con Frame Generation, garantendo prestazioni visive elevate e migliorando l'immersione nel mondo di Ghostrunner.

Come riscattare Ghostrunner 2

Riscattare il gioco è semplice e veloce. Basta visitare la pagina dedicata a Ghostrunner 2 su Epic Games Store e fare clic sul pulsante "Ottieni". Seguendo le istruzioni fornite, gli utenti possono completare il processo senza difficoltà. Da tenere presente, se ci si collega da un Mac o un dispositivo mobile, potrebbe apparire un messaggio che indica che la piattaforma non è supportata. Tuttavia, non è motivo di preoccupazione: si può comunque completare il riscatto del gioco, aggiungendolo alla propria libreria e poi scaricandolo in un secondo momento su un PC.

Questo periodo legato alle festività natalizie si dimostra ancora una volta un'ottima occasione per scoprire titoli interessanti e coinvolgenti, come Ghostrunner 2, che riesce a fornire un'eccellente opportunità di divertimento online per i videogiocatori di tutte le età.