L’aggiornamento 9.2.1 di NVIDIA Shield: nuove funzionalità e correzioni per gli utenti

NVIDIA ha ufficialmente rilasciato l’aggiornamento Shield Experience Upgrade 9.2.1, disponibile per i dispositivi Shield TV e Shield TV Pro. Questa versione stabile segue la 9.2, un hotfix lanciato il mese scorso, e introduce migliorie significative, oltre a risolvere problemi riscontrati dagli utenti. In un’epoca in cui i dispositivi di streaming continuano a dominare il mercato, l’aggiornamento rappresenta un passo avanti per gli appassionati di tecnologia e video giochi.

La situazione del mercato dei dispositivi Android TV

Negli ultimi anni, la domanda di dispositivi Android TV di alta gamma non ha mai decollato come ci si aspettava. Questo rappresenta una piccola tragedia per gli appassionati: si è persa l’opportunità di avere console di gioco basate su Android che potessero competere con i prodotti di Nintendo e Sony, offrendo nel contempo un facile accesso ai servizi di streaming più popolari. I dispositivi a basso costo hanno conquistato il mercato, relegando le opzioni premium a un pubblico di nicchia. Tuttavia, NVIDIA è uno dei pochi marchi che ha continuato a investire nella propria linea di prodotti, distinguendosi per aggiornamenti costanti e per il supporto a nuove funzionalità.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il significativo aggiornamento 9.2.1

L’aggiornamento di NVIDIA non è da sottovalutare. La Shield TV, che risale a un decennio fa, ha ricevuto un discreto numero di aggiornamenti software negli ultimi mesi. Recentemente, un hotfix ha risolto alcuni bug, pur presentando limitazioni come la rottura della funzionalità di Disney+. Adesso, con il rilascio dell’aggiornamento 9.2.1, gli utenti possono finalmente godere di una versione più stabile e funzionale.

Le principali novità includono un supporto potenziato per le app, che permette lo streaming di giochi su NVIDIA GeForce NOW a 120FPS fino a 1080p. È importante notare che per questa funzione è necessario un abbonamento a GeForce NOW Ultimate. L’aggiornamento affronta anche diversi problemi, come il malfunzionamento della modalità notturna quando il DAP è attivo, e le interruzioni nei contenuti Dolby Vision quando la funzione di abbinamento dei frame è attivata. Inoltre, sono stati risolti problemi di audio con DAC USB e sono stati ripristinati l’opzione HQS / Maxrate per l’audio USB e le problematiche legate all’app Live Channel per il sintonizzatore TV USB.

I futuri aggiornamenti e l’importanza di questo passo

Con così tanti aggiornamenti già effettuati e la prospettiva di ulteriori miglioramenti, non è chiaro quanto tempo NVIDIA continuerà a supportare la linea Shield TV. Gli utenti sono invitati a sfruttare al meglio questa opportunità, poiché non si sa se ci saranno altri rilasci simili in futuro. Con il panorama tecnologico in continua evoluzione, ogni aggiornamento può fare la differenza nell’ottimizzazione dell’esperienza utente. Chi possiede questi dispositivi ora ha la possibilità di beneficiare di un software affidabile e privo di bug, il che è fondamentale per un utilizzo fluido e senza interruzioni delle applicazioni di streaming.

Rimanere informati e condividere notizie

Per coloro che desiderano contribuire al discorso riguardante questi aggiornamenti, ci sono diverse modalità per condividere informazioni e notizie. Contattare il team di esperti di tecnologia è semplice: è sufficiente inviare una email all’indirizzo indicato, e si avrà la possibilità di restare anonimi o ricevere crediti per le informazioni fornite. Rimaniamo tutti sintonizzati su quanto NVIDIA avrà in serbo per il futuro della serie Shield TV.