FTC perde ricorso contro l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: novità sul caso

La Commissione Federale del Commercio ha subito una sconfitta nel suo tentativo di opporsi all’acquisto da 68,7 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Questa decisione arriva dopo che l’agenzia aveva cercato di bloccare l’accordo mediante una richiesta di ingiunzione preliminare, mentre il suo contenzioso legale per il 2022 era ancora in corso. La questione ha attratto molta attenzione, poiché tocca temi cruciali riguardanti la concorrenza nel settore tecnologico e dei videogiochi.

La richiesta di ingiunzione della FTC

Nel 2023, l’FTC ha presentato una richiesta al tribunale per impedire a Microsoft e Activision di concludere l’affare mentre il suo caso legale era ancora aperto. L’agenzia sosteneva che l’acquisizione avrebbe dato a Microsoft un potere eccessivo sul contenuto di Activision, con il rischio che la società potesse trattenere o degradare il contenuto stesso. Secondo l’FTC, questo comportamento avrebbe avuto un impatto significativo sulle dinamiche competitive, influenzando negativamente la qualità dei prodotti, i prezzi e l’innovazione sul mercato.

L’agenzia ha cercato di dimostrare che il dominio di Microsoft su Activision avrebbe creato un ambiente meno competitivo, danneggiando i consumatori e limitando le scelte nel settore. Questo tipo di preoccupazione è frequente in grandi operazioni di fusione e acquisizione, dove il potere di mercato può influenzare gli scenari economici in modo non trascurabile.

La decisione del tribunale di appello

Oggi, una sezione della corte d’appello ha confermato il rifiuto della richiesta dell’FTC, come riportato da Reuters. Secondo il parere del tribunale, l’FTC non è riuscita a dimostrare adeguatamente le proprie ragioni riguardo alla probabilità di successo rispetto alle diverse teorie legali presentate. La corte ha quindi stabilito che il tribunale di primo grado ha agito in modo corretto nel negare la richiesta di ingiunzione preliminare.

Questa decisione segna un passaggio cruciale nell’iter legale, ma il caso non è chiuso. L’accordo tra Microsoft e Activision rimane sotto l’osservazione delle autorità competenti, con un procedimento amministrativo ancora in sospeso presso la FTC. Pertanto, anche se il ricorso è stato respinto, la questione non ha ancora trovato una risoluzione definitiva.

Le reazioni da parte delle parti coinvolte

I portavoce dell’FTC e di Microsoft, Vicky Graham e Alex Haurek, hanno scelto di non rilasciare commenti ufficiali in merito alla vicenda. La mancanza di dichiarazioni potrebbe riflettere la delicatezza della situazione, considerato che entrambi i gruppi si trovano in una fase in cui la disputa legale potrebbe ancora continuare.

Le implicazioni di questa acquisizione si estendono oltre il singolo affare: essa potrebbe ridefinire l’intero panorama del settore videoludico, influenzando le strategie di mercato e le innovazioni future. Le reazioni del pubblico e degli investitori saranno da tenere sotto osservazione, mentre sia Microsoft che Activision si preparano ad affrontare eventuali ulteriori sviluppi della situazione.