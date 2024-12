EOLO porta la connettività a un nuovo livello: risultati positivi e nuovi traguardi per il futuro

La società EOLO, attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha presentato i risultati semestrali del suo bilancio, evidenziando una crescita significativa e ambiziosi piani per il futuro. Con una solida proposta basata sulla tecnologia FWA , EOLO punta a soddisfare la domanda di connettività ad alta velocità, raggiungendo l'obiettivo di 1 Gbps. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di sviluppo infrastrutturale complementare alle reti in fibra ottica.

Crescita economica e incremento della clientela

Nel semestre fiscale chiuso a settembre 2024, EOLO ha registrato un fatturato di 121,7 milioni di euro, con un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è indice di una continua espansione in un settore dove le linee fisse mostrano segni di stagnazione, con un accesso pressoché stabile negli ultimi due anni. Analizzando i dati provenienti dall’Osservatorio AGCOM, si nota come il mercato delle telecomunicazioni stia affrontando sfide significative, ma EOLO riesce a ritagliarsi uno spazio crescente.

Anche il numero dei clienti ha subito un incremento, raggiungendo quota 691.000, con una crescita del 5,9% su base annua. Questo aumento non solo riflette l’apprezzamento del mercato per l’offerta dell'azienda ma rappresenta anche un segnale positivo in un contesto economico statico per la connettività fissa. L'azienda si conferma come un attore di rilevo, dimostrando di poter competere efficacemente in un settore caratterizzato da una concorrenza serrata.

Investimenti e sviluppo infrastrutture

EOLO continua a lavorare con il pieno appoggio degli azionisti, come dimostrato dall’aumento di capitale di 50 milioni di euro approvato a febbraio 2024. La strategia di investimento si concentra sullo sviluppo di infrastrutture per combattere il digital divide, con l'obiettivo di garantire accesso a internet a 1 Gbps anche nelle aree non coperte dalla fibra ottica, rispondendo così agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell’agenda digitale.

Per la prima volta nella storia dell'azienda, più della metà della sua clientela può accedere a una banda ultralarga tramite la tecnologia FWA a onde millimetriche. Questa innovazione rappresenta una svolta importante per EOLO, ampliando le possibilità di offrire servizi di alta qualità anche in contesti difficili per le usuali infrastrutture cablate.

Collaborazioni strategiche per l'innovazione

La realizzazione della nuova rete FWA, basata su onde millimetriche e tecnologia 5G, sarà sostenuta da un consorzio di partner internazionali di alto livello. Nokia e ZTE forniranno la tecnologia necessaria per l’infrastruttura di accesso radio, mentre Mavenir, 6Wind e Thales si occuperanno dei componenti per la Core Network 5G. Queste alleanze strategiche sono state selezionate attraverso il processo di Golden Power, assicurando la robustezza e l'affidabilità dell’infrastruttura.

Con il supporto di questi partner, EOLO promette di garantire a ogni famiglia e impresa nei piccoli comuni un accesso a connettività performante, pari a quella ormai consolidata nei grandi centri urbani. La società mira a ridurre le disparità digitali, assicurando che l’innovazione tecnologica sia alla portata di tutti, senza che le dimensioni geografiche possano rappresentare un ostacolo.

In un periodo di rapidi cambiamenti tecnologici e crescente domanda di connettività veloce, EOLO dimostra di essere non solo reattiva ma anche proattiva, preparandosi a giocare un ruolo centrale nell'evoluzione delle telecomunicazioni in Italia. I piani futuri presentano già una chiara visione di come trasformare il panorama digitale nazionale, favorendo una connettività inclusiva e all’avanguardia.