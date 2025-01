Elegoo lancia la Saturn 4 Ultra 16K: la stampante 3D a resina con risoluzione senza precedenti

Elegoo ha recentemente comunicato il lancio della sua nuova stampante 3D a resina, la Saturn 4 Ultra 16K, prevista per i primi mesi del 2025. Questa innovativa stampante promette notevoli miglioramenti nella qualità di stampa, rendendola un'opzione allettante per gli appassionati di modellazione 3D e per i professionisti del settore.

Caratteristiche principali della Saturn 4 Ultra 16K

Uno degli aspetti più interessanti della Saturn 4 Ultra 16K è sicuramente la sua eccezionale risoluzione di stampa a 16K, che ha l'obiettivo di offrire dettagli straordinariamente definiti nelle creazioni. Questa caratteristica si avvale di tecnologia avanzata che permette di ottenere risultati di alta precisione, rispondendo così alle esigenze di utenti molto esigenti in termini di qualità.

La Saturn 4 è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale di Elegoo a un prezzo di 499 euro, un chiarissimo risparmio rispetto ai 623 euro previsti nel listino ufficiale. Gli acquirenti possono aspettarsi di ricevere i loro ordini a partire dal 28 febbraio, un'attesa di circa un mese che ha già generato entusiasmo tra gli appassionati.

Innovazioni tecnologiche e funzionalità avanzate

La nuova stampante è caratterizzata da un contenitore per la resina dotato di riscaldamento integrato, che mantiene la temperatura della resina a 30°C. Questo aspetto è fondamentale in quanto contribuisce a ridurre gli errori di stampa e a migliorare la qualità finale dei pezzi realizzati. Un'altra innovazione è la telecamera con intelligenza artificiale, che tiene sotto controllo la stampa in tempo reale, segnalando eventuali deformazioni o problemi di distacco dalla piastra di costruzione. Questa funzione è già stata sperimentata su altri modelli, e ora ci si aspetta una valutazione concreta delle sue performance nel contesto della Saturn 4.

La telecamera non si limita solo al monitoraggio, ma è anche equipaggiata con una sorgente luminosa e la capacità di registrare video in timelapse, che possono essere condivisi sui social media o salvati in locale. Tra le altre utili caratteristiche troviamo il livellamento automatico della piastra di stampa, una funzionalità particolarmente vantaggiosa per gli utenti alle prime armi, poiché aiuta a garantire risultati senza imperfezioni.

Controllo e dimensioni della stampante

La Saturn 4 Ultra 16K offre flessibilità operativa grazie alla possibilità di essere controllata da un pannello touch frontale oppure in remoto tramite connessione Wi-Fi. Le dimensioni della stampante sono di 327,4 × 329,2 × 548 mm e il peso si attesta sui 16,1 kg. Per quanto riguarda il volume di stampa, la Saturn 4 consente di lavorare con dimensioni di 211,68 × 118,37 × 220 mm, un po' più piccolo rispetto al modello precedente, la Saturn Ultra con schermo 12K, che presenta dimensioni di 218,88 × 122,88 × 220 mm. Tuttavia, va notato che la Saturn 4 Ultra 16K fornisce dettagli superiori grazie alla sua risoluzione avanzata.

Con l'arrivo della Saturn 4 Ultra 16K, Elegoo si posiziona come leader nel mercato delle stampanti 3D a resina, offrendo strumenti che promettono di soddisfare la crescente domanda di soluzioni di stampa di alta qualità.