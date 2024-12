DS N°8: Il nuovo SUV coupé 100% elettrico per il mercato premium

La presentazione della DS N°8 segna un momento cruciale per il marchio premium di Stellantis, segnando l'ingresso di un SUV coupé interamente elettrico nel panorama automobilistico di lusso. Questo nuovo modello si va ad affiancare a una crescente domanda di veicoli sostenibili e ad alte prestazioni, rispondendo a esigenze di eleganza e tecnologia avanzata. La DS N°8, con una lunghezza di 4,82 metri, si propone come una valida alternativa alle tradizionali berline e SUV elettrici di fascia alta dei marchi tedeschi, promettendo prestazioni eccezionali e comfort raffinato.

Design e aerodinamica

Il design della DS N°8 è frutto di una progettazione meticolosa e innovativa, con linee che richiamano la silhouette di un coupé senza rinunciare alla versatilità tipica di un SUV. L'auto presenta maniglie anteriori a scomparsa, mentre le posteriori sono integrate nel montante C, conferendo un aspetto pulito e contemporaneo. Le prese d'aria attive e i cerchi aerodinamici, disponibili nelle misure da 19 a 21 pollici, completano questa estetica raffinata. Un'altra caratteristica di rilievo è il coefficiente aerodinamico ottimizzato, pari a 0,24, che si traduce in un minor opposto al vento e quindi a un'efficienza energetica maggiore.

La coda della vettura è progettata per massimizzare lo spazio e la funzionalità, grazie a un ampio portellone elettrico che facilita l'accesso al bagagliaio. Nonostante le dimensioni imponenti, ogni elemento è curato nei minimi dettagli, puntando a elevare l'efficienza insieme al look moderno e al comfort superiore che ci si aspetterebbe da un veicolo premium.

Interni e tecnologia

All'interno, la DS N°8 è un trionfo di materiali di alta qualità, con una plancia caratterizzata da una combinazione di pelle nappa e alluminio, che conferisce un tocco di eleganza. I due display presenti – uno per la strumentazione digitale da 10,25 pollici e l'altro touchscreen centrale da 16 pollici – dominano l'abitacolo, rendendo ogni interazione con il veicolo fluida e intuitiva. Tra le tecnologie all'avanguardia, spiccano l'head-up display con realtà aumentata e il sistema di visione notturna, elementi che amplificano la sicurezza e l'esperienza di guida.

L'impianto audio Focal, con ben 14 altoparlanti, offre un'esperienza sonora di alta qualità per tutti i passeggeri. Inoltre, il sistema di riconoscimento vocale, basato sulla tecnologia ChatGPT, permette di gestire stampe e funzioni con semplicità e rapidità, dimostrando l'impegno di DS nell'integrare tecnologia di punta in un ambiente di guida lussuoso.

Prestazioni e autonomie

La DS N°8 sarà offerta in tre diverse configurazioni, concepite per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti. La prima opzione prevede trazione anteriore con batteria da 74 kWh, erogando una potenza di 191 kW e un’autonomia di 572 km. La seconda opzione presenta una batteria da 97,2 kWh, sempre con trazione anteriore, ma con una potenza incrementata a 206 kW, arrivando a coprire fino a 750 km di autonomia. Infine, la versione con trazione integrale sfrutta la stessa batteria da 97,2 kWh ma offre una potenza di 278 kW, garantendo un'autonomia di 686 km.

Un elemento distintivo è la velocità di ricarica; la DS N°8 può recuperare l'80% della carica in solo 27 minuti grazie a una potenza di ricarica rapida in corrente continua fino a 160 kW. Questo aspetto rappresenta un enorme vantaggio per chi cerca un veicolo che non solo offre prestazioni elevate ma anche una gestione pratica della ricarica.

Disponibilità e posizionamento di mercato

La nuova DS N°8 entrerà a far parte delle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, inizialmente disponibile nelle versioni Pallas ed Etoile, entrambe arricchite con una dotazione di serie altamente competitiva. Anche se i prezzi ufficiali non sono stati ancora comunicati, si vocifera che la DS N°8 si posizionerà nel segmento premium, puntando a competere head-to-head con i più noti SUV e berline elettriche di altri marchi tedeschi.

Con questo modello, DS intende non solo rafforzare la propria presenza nel mercato delle auto elettriche di lusso, ma anche presentarsi come un’alternativa credibile e innovativa, esprimendo chiaramente il proprio heritage francese attraverso ogni dettaglio, dalle linee architettoniche alla tecnologia sofisticata.