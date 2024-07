Cos'è e a cosa serve una cartella Smart su macOS

La gestione dei file in cartelle è uno dei principi su cui si basano i sistemi operativi. Fin dall’ormai “antico” MS-DOS, ciò permette di raggruppare in degli insiemi i file, creando ordine nella memoria.

A questa logica non fa eccezione macOS, che però arricchisce questo principio con quel pizzico di originalità tipico di Apple. Stiamo parlando delle cartelle Smart. Queste sono molto facili da creare e permettono di gestire e cercare file in modo avanzato, rendendoti facile la vita se devi gestire una quantità enorme di dati molto simili.

In questo articolo cercheremo di capire cos’è una cartella Smart e come utilizzarla al meglio sul tuo Mac.

Cos'è una cartella Smart di macOS

La cartella Smart, rispetto a quelle standard, è in grado di aggiornarsi automaticamente. Affinché ciò avvenga devi impostare dei criteri che, se rispettati, portano un file appena creato (o modificato) a essere collocato in modo automatico al suo interno.

Puoi utilizzare questo tipo di cartella per contenere file creati in un determinato lasso di tempo, che contengono nel nome una parola specifica o che hanno una estensione particolare (come PDF o JPG).

Altra caratteristica delle cartelle Smart è che non sostituiscono quelle dove hai salvato il file, ma costituiscono una sorta di “scorciatoia”. Di fatto, i file restano nella loro collocazione prescelta ma diventano comunque accessibili anche dalla nuova cartella “speciale”.

Tutto ciò porta a vantaggi impressionanti, con la possibilità di avere sott’occhio decine o centinaia di file senza dover effettuare particolari ricerche. Andiamo dunque ad analizzare come creare una cartella Smart e come gestirla al meglio.

Come creare una cartella Smart

Per creare una cartella Smart sul tuo Mac, apri Finder come primo passo. Dunque procedi in questo modo:

Vai su File nella barra dei menu e seleziona Nuova cartella smart ;

nella barra dei menu e seleziona ; Qui vedrai una cartella vuota visualizzata nel Finder: scegli Questo Mac in alto a sinistra, accanto a Cerca , per trovare i file sull'intero computer se non vuoi cercare solo nella cartella corrente;

in alto a sinistra, accanto a , per trovare i file sull'intero computer se non vuoi cercare solo nella cartella corrente; Utilizza la casella Cerca in alto a destra per immettere una parola, una categoria, un tipo di file o una data che vuoi usare come prima regola per la gestione della cartella;

in alto a destra per immettere una parola, una categoria, un tipo di file o una data che vuoi usare come prima regola per la gestione della cartella; Quando vedi i risultati della ricerca, hai la possibilità di selezionare il segno più a destra, accanto al pulsante Salva , così da aggiungere una regola specifica;

, così da aggiungere una regola specifica; Usa la prima casella a discesa a sinistra per scegliere cosa vuoi trovare. Può essere il nome, il contenuto, la data di creazione, il tipo o un'altra opzione;

Utilizza la casella a discesa successiva e il campo successivo per aggiungere l'attributo corrispondente (queste voci cambiano a seconda di cosa selezioni nella prima casella a discesa);

Ora visualizzerai i risultati mentre aggiungi criteri (questo ti consente di avere un’idea più chiara di cosa stai facendo);

(questo ti consente di avere un’idea più chiara di cosa stai facendo); Una volta terminato, seleziona Salva in alto a destra;

in alto a destra; Scegli e assegna un nome alla tua cartella Smart nella finestra pop-up che appare.

Di default, queste cartelle risiedono in Ricerche salvate sul tuo Mac. Nonostante ciò, puoi personalizzare questo aspetto come preferisci, scegliendo una collocazione in base alle tue esigenze.

Infine, puoi aggiungere la cartella Smart alla barra laterale del Finder per un facile accesso, se lo desideri. Seleziona la casella Aggiungi alla barra laterale per farlo. Anche in questo caso, clicca su Salva per confermare.

Come modificare una cartella Smart già esistente

Una volta che hai creato una cartella Smart, puoi ovviamente intervenire per personalizzarla sotto diversi punti di vista. Oltre a una eventuale eliminazione, infatti, puoi anche modificare o aggiungere altre regole per la gestione dei file. Ecco come procedere in questi casi:

Apri la tua cartella Smart;

Vai sul menu a discesa Azione nella barra degli strumenti del Finder nella parte superiore della finestra e scegli Mostra criteri di ricerca ;

nella barra degli strumenti del Finder nella parte superiore della finestra e scegli ; Qui vedrai quindi le tue regole impostate proprio come quando hai creato inizialmente la cartella: apporta le modifiche che ritieni necessarie e seleziona Salva.

Le regole aggiornate andranno a sostituire quelle originali.

Le cartelle Smart rappresentano una grande comodità per gli utenti Mac e, prendendo dimestichezza con questa funzione, potrai rendere molto più facili le tue interazioni con macOS.