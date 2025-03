Cosa sapere prima di acquistare su AliExpress: dai dazi doganali agli sconti

AliExpress si è affermato come uno dei più importanti portali di e-commerce a livello globale, offrendo una vasta gamma di prodotti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, per molti, in particolare per i nuovi utenti, ci sono interrogativi riguardo a questioni come i dazi doganali, le procedure di reso e le modalità di pagamento. Questa guida è pensata per illustrare chiaramente le informazioni necessarie per un acquisto consapevole e privo di imprevisti. Esploreremo i dettagli sui dazi, le politiche di reso, le opzioni di pagamento, i tempi di spedizione e il ricco catalogo di prodotti disponibili.

I dazi doganali e la loro applicazione su AliExpress

Acquistando su AliExpress, è fondamentale comprendere come funzionano i dazi doganali. Questi costi variano in base al valore dell’ordine e alla provenienza dei beni. Grazie agli aggiornamenti recenti sulla piattaforma, gli utenti possono affrontare questa questione con più tranquillità. Per gli acquisti che non superano i 150 euro, l’IVA è inclusa nel prezzo finale, evitando any costi aggiuntivi al momento della consegna. Se l’articolo è spedito da uno dei magazzini europei di AliExpress, non sarà necessario pagare ulteriori dazi, poiché il prodotto è già nell’Unione Europea.

La spedizione tramite "AliExpress Standard Shipping", che include la gestione doganale, ha semplificato notevolmente il processo d'acquisto. Chiaramente, per gli ordini che superano i 150 euro, potrebbero essere applicati i dazi doganali e l'IVA. Questo è particolarmente vero se il prodotto è spedito da paesi extra-UE o tramite corrieri privati come DHL e FedEx, noti per le loro tariffe aggiuntive. Assicurarsi di tenere conto dei dazi potenziali prima di confermare un acquisto può aiutare a evitare sorprese sgradite.

La gestione dei resi e dei rimborsi su AliExpress

AliExpress è rinomata per la sua politica di resi e rimborsi, progettata per tutelare i consumatori. Ogni acquirente ha la possibilità di restituire un prodotto in caso di difetti o problemi di corrispondenza con la descrizione. La spedizione per il reso viene coperta da AliExpress, sia che si tratti di un reso locale che internazionale. Gli utenti hanno un periodo di 15 giorni dalla data di consegna per restituire articoli provenienti da negozi situati in Polonia, Italia, Turchia, Spagna, Germania o Francia. In caso di venditori esteri, il tempo a disposizione può estendersi fino a 90 giorni.

Per avviare la procedura di reso, basta accedere al proprio account, selezionare l'ordine e caricare le evidenze del danno o della discrepanza. Il rimborso viene elaborato tra i 3 e i 14 giorni lavorativi e può essere restituito come denaro o come credito per futuri acquisti. Ci sono però delle eccezioni: articoli voluminosi, come biciclette elettriche o mobili, non possono essere restituiti per motivi personali. Anche beni deperibili o prodotti digitali personalizzati non godono della protezione dei resi.

Opzioni di pagamento sicure su AliExpress

AliExpress si distingue per la varietà di opzioni di pagamento che offre, rendendo l'esperienza d'acquisto facile e sicura. Le carte di credito e debito, come VISA, Mastercard e American Express, rappresentano i metodi più comuni. Inoltre, anche i bancomat compatibili con circuiti internazionali sono accettati, garantendo transazioni veloci e sicure.

Uno dei metodi più apprezzati dagli utenti è il pagamento tramite PayPal, noto per l’elevato livello di sicurezza e per la pratica offerta di rateizzazione delle spese. Questo permette agli acquirenti di gestire meglio il proprio budget, rendendo accessibili anche gli acquisti di maggior valore. La sicurezza e la flessibilità nelle modalità di pagamento sono elementi chiave che contribuiscono a far crescere la fiducia degli utenti di AliExpress.

Tempi di spedizione migliorati per gli acquisti su AliExpress

I tempi di spedizione sono un aspetto cruciale quando si acquista su AliExpress. Negli ultimi tempi, molti venditori hanno trasferito le loro operazioni direttamente in Europa, il che si traduce in consegne più rapide rispetto al passato. Oggi è possibile ricevere gli ordini in appena 4-5 giorni lavorativi, una velocità che si avvicina a quella degli store locali.

Questa evoluzione ha reso l'esperienza di acquisto su AliExpress molto più conveniente, poiché i clienti non devono più attendere settimane o addirittura mesi per ricevere i loro beni. Non solo, AliExpress offre anche garanzie come i coupon di 1 euro qualora ci siano ritardi nella consegna. Seguendo queste politiche, l’azienda dimostra un impegno costante nella protezione dei suoi utenti, anche in caso di pacchi smarriti o danneggiati, per i quali il rimborso è sempre completo.

La vasta gamma di prodotti disponibili su AliExpress

Il catalogo di AliExpress è straordinariamente ampio, coprendo praticamente tutte le categorie merceologiche. In ambito tecnologico, è possibile trovare smartphone di marchi famosi come Xiaomi e Samsung, oltre a cuffie di qualità e componenti per computer. Questo portale è particolarmente apprezzato anche da chi cerca accessori per auto, moto e biciclette, comprendendo articoli per sportivi e collezionisti.

Non mancano offerte nel settore della casa e della pulizia, con una selezione di robot aspirapolvere e altri dispositivi. Grazie alla vastità dell'assortimento, chiunque può trovare ciò che cerca a prezzi competitivi rispetto ai mercati tradizionali.

Inoltre, durante il mese di marzo, AliExpress propone ai nuovi utenti codici coupon vantaggiosi, come "IT253AFF75" per ottenere 5 euro di sconto su spese minime di 7 euro, e "IT253AFF308" per uno sconto di 8 euro su una spesa di 30 euro.

Monete e vantaggi dell’app di AliExpress

AliExpress ha introdotto un sistema di monete come forma di premio per incentivare gli utenti a fare acquisti. Queste monete possono ridurre il costo totale di un ordine, permettendo agli utenti di risparmiare ulteriormente. L'accumulo di monete avviene in modo semplice, ad esempio, effettuando il check-in quotidiano nell'app di AliExpress. Accedendo ogni giorno si ottengono nuove monete e completando missioni specifiche si possono guadagnare ulteriori punti.

Tuttavia, è importante sapere che queste monete hanno una scadenza di sei mesi dalla data di raccolta e non possono essere utilizzate come metodo di pagamento per singoli articoli. Sono pensate unicamente per applicare sconti sugli ordini. Nonostante ciò, il sistema di monete offre un'opportunità interessante per chi desidera risparmiare.

Ricerca per immagini su AliExpress

AliExpress ha implementato una funzionalità innovativa che consente agli utenti di cercare un prodotto utilizzando un’immagine. In caso di originale entusiasmo per un oggetto visto online, non è necessario ricordarne il nome: è sufficiente caricare l'immagine. La piattaforma analizzerà la foto, restituendo articoli simili o identici disponibili per l'acquisto. Questa funzione risulta particolarmente utile per i clienti che desiderano acquistare oggetti notati sui social o in altri contesti.

L’esperienza di acquisto diventa quindi più intuitiva e accessibile, semplificando la vita quotidiana degli utenti.