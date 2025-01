Corsair presenta il mini SSD portatile più compatto e veloce: ecco l'EX400U USB4

Il nuovo mini SSD portatile di Corsair sta facendo parlare di sé nel panorama tecnologico per le sue dimensioni ridotte e le prestazioni elevate. Il Corsair EX400U USB4 promette non solo un design minimale, ma anche una connettività all’avanguardia che supporta velocità di trasferimento dati impressionanti. Scopriamo in dettaglio le sue caratteristiche tecniche, le funzionalità e il prezzo di lancio.

Design e caratteristiche tecniche

Il Corsair EX400U USB4 si distingue immediatamente per il suo design elegante e compatto. Con una forma quadrata e uno spessore di soli 12 mm, il dispositivo è più piccolo di un comune Post-it, con un peso di 383 grammi che lo rende estremamente portatile. La parte superiore del mini SSD è adornata soltanto dal logo Corsair, mantenendo un aspetto sobrio, mentre la parte inferiore è dotata di un anello magnetico compatibile con la tecnologia MagSafe. Questo permette di agganciarlo comodamente al retro di dispositivi come l'iPhone, rendendo il trasporto ancora più semplice.

La connettività del Corsair EX400U è altrettanto impressionante. La porta USB-C, presente sul lato corto del dispositivo, supporta PCIe USB4 a 40 Gbps, ed è compatibile con gli standard USB 3.2 Gen2 2x2 e Thunderbolt 4. Queste specifiche permettono velocità di trasferimento fino a 4.000 MB/s in lettura sequenziale e 3.600 MB/s in scrittura sequenziale, ben superiori rispetto a molti SSD presenti sul mercato. In aggiunta, il prodotto è completamente plug-and-play, il che significa che non richiede alimentazione separata; collegandolo a un dispositivo compatibile, il Corsair EX400U si alimenta automaticamente.

Da notare, però, che il modello non è dotato di una protezione contro gli urti e non presenta certificazioni di impermeabilità, caratteristiche invece riscontrabili in prodotti concorrenti come i SanDisk Extreme SSD. Queste assenze potrebbero deludere alcuni utenti, ma il focus del Corsair EX400U rimane sulla compattezza e sulla velocità.

Disponibilità e prezzi

Il Corsair EX400U USB4 sarà lanciato sul mercato il 23 gennaio 2025, e si presenterà in diverse configurazioni di memoria, fino a un massimo di 4 TB. I prezzi sono stati già comunicati e si presentano competitivi per il tipo di prestazioni offerte.

Ecco un riepilogo dei modelli e dei rispettivi prezzi in euro:

Corsair EX400U USB4 : 159,99€

: 159,99€ Corsair EX400U USB4 : 234,99€

: 234,99€ Corsair EX400U USB4 : 419,99€

Queste opzioni lo rendono accessibile a una vasta gamma di utenti, dagli appassionati di tecnologia ai professionisti come fotografi e videomaker, che necessitano di soluzioni efficienti per l’archiviazione e il trasferimento rapido di grandi volumi di dati.

Versatilità e utilizzo

La versatilità del Corsair EX400U USB4 lo rende un dispositivo molto utile per diverse categorie di utenti. Grazie alla compatibilità con MagSafe e all'ingresso USB-C, è facile collegarlo a smartphone, tablet, notebook e altri dispositivi mobili. Questa caratteristica lo rende ideale per chi lavora frequentemente in mobilità o per coloro che semplicemente desiderano un modo facile per gestire i propri dati.

In particolare, i fotografi e i videomaker trarranno grandi benefici dalla capacità del mini SSD di gestire file di grandi dimensioni e dalla velocità nelle operazioni di trasferimento. La compattezza del prodotto permette anche di risparmiare spazio, un aspetto fondamentale per i professionisti che si spostano spesso per lavoro.

Corsair si conferma quindi un attore importante nel settore degli archivi e degli storage portatili, proponendo un prodotto che sa unire efficienza e design in un solo dispositivo. La presentazione di questa novità è attesa con interesse, e sicuramente avrà un impatto significativo nel mercato degli SSD portatili.