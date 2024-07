Come utilizzare la versione gratuita di ChatGPT per analizzare i PDF

I PDF sono file diffusissimi in ambiente lavorativo, in quanto spesso utilizzati per digitalizzare i documenti. Proprio perché spesso contengono testi pieni di tecnicismi, può non essere così facile decifrarli.

In molti casi, a venirti incontro per capire il contenuto di tali file è l’Intelligenza Artificiale. Al giorno d’oggi, questo strumento tecnologico è in grado di riepilogare un PDF, sintetizzarlo e rispondere a domande rispetto al suo contenuto. Quello che forse non sai è che puoi effettuare gran parte di queste operazioni a titolo completamente gratuito.

Per compiere tutto ciò non ti serve altro che ChatGPT, il celebre chatbot di OpenAI, anche con la sua sottoscrizione base, quella che non richiede alcun tipo di spesa. Questo servizio include diverse funzionalità GPT-4o ti ti permettono di interagire in modo ottimale con i PDF (e non solo).

In questo articolo ti spiegheremo, passo passo, come agire in questo senso.

Analizzare i PDF con ChatGPT: la preparazione

Come primo passo per analizzare il tuo PDF dovrai accedere a ChatGPT attraverso un account gratuito.

Anche se OpenAI ti permette di accedere al chatbot a titolo gratuito, per sfruttare al meglio le sue potenzialità dovrai creare un profilo. Se non hai mai creato un account ChatGPT, puoi farlo facilmente dalla pagina di accesso o accedere con il tuo account Google o Microsoft esistente.

Una volta effettuato l'accesso, verrai indirizzato verso l'interfaccia ChatGPT. Accanto alla casella di testo in cui normalmente inserisci il testo per iniziare a chattare, puoi notare una piccola icona a forma di graffetta. Quando fai clic su di esso, avrai diverse opzioni, con la possibilità di attingere a file su Google Drive, OneDrive oppure la voce per caricare un file da computer locale.

Dunque puoi scegliere in virtù a dove hai salvato il documento da analizzare e caricare il file.

Fai la tua richiesta

Una volta caricato il PDF, puoi finalmente fare la tua richiesta specifica. Nel campo per le query puoi inserire la tua domanda. Qui, puoi sbizzarrirti con domande dettagliate o basilari, come la richiesta di un breve riassunto.

A prescindere dalla domanda, ChatGPT dovrebbe fornirti nel giro di pochi secondi la risposta. Ma cosa puoi effettivamente richiedere di più complesso?

Puoi, per esempio, estrarre una lista e chiedere di riordinare la stessa in elenchi puntati, di riassumere il contenuto del PDF e impaginarlo come se fosse il contenuto di una e-mail. Di fatto, in questo senso, il limite è dettato solo dalle tue necessità e dalla tua fantasia.

In conclusione, ChatGPT è lo strumento ideale per analizzare PDF, facendoti risparmiare molto tempo. Se fai un lavoro strettamente legato ai documenti, il chatbot di OpenAI può davvero essere una svolta.

Infine, ricordati che l’IA non è ancora infallibile. Dai sempre un rapido controllo al PDF e al risultato dell’elaborazione: non è raro che ChatGPT abbia delle “allucinazioni” e possa inventare parte delle risposte.