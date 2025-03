Come scegliere un TV economico: 5 errori da evitare per un acquisto intelligente

Negli ultimi anni, il mercato dei televisori ha visto un’esplosione di modelli a prezzi accessibili, rendendo la scelta di un nuovo schermo un’impresa sempre più complessa. Per chi cerca una TV economica da utilizzare in casa, è fondamentale essere informati sulle caratteristiche e sugli aspetti da evitare per garantirsi un buon acquisto. Ecco alcuni punti chiave da considerare.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Evitare i pannelli edge-lit

Quando si esplorano le opzioni più economiche sul mercato, la prima cosa da tenere a mente riguarda i pannelli edge-lit. Questi televisori sono illuminati dai bordi, il che può compromettere significativamente la qualità dell’immagine. Sebbene i modelli standard non garantiscano necessariamente prestazioni superiori, è consigliabile escludere i televisori edge-lit dalla propria ricerca, soprattutto nella fascia di prezzo inferiore ai 500 euro.

Optare per televisioni dotate di retroilluminazione a LED full array è un’ottima soluzione. Questi modelli, infatti, permettono un miglior contrasto e una luminosità più uniforme, soprattutto durante la visione di contenuti scuri. Se nel riepilogo del prodotto si trovano espressioni come “full array LED” o “local dimming”, queste sono indicazioni positive. D’altra parte, i termini “edge LED” o “edge-lit” tendono a non essere evidenziati, quindi se non compaiono, è probabile che il pannello non sia di qualità adeguata.

Risoluzione minima di 4K per schermi superiori a 40 pollici

La questione della risoluzione diventa un aspetto critico quando si considerano televisori con schermi di dimensioni superiori a 40 pollici. Se state cercando un modello da 32 pollici per la cucina, la questione della risoluzione 4K sarà meno rilevante. Tuttavia, per un soggiorno, è essenziale puntare almeno a una risoluzione di 4K, nota anche come UHD.

Assicuratevi dunque di evitare TV contrassegnate come “FHD”, “1080p” o “720p”, poiché potreste sentire la mancanza di nitidezza e dettaglio nei laureati schermi. Oggi, molte opzioni economiche in questa fascia di lettura offrono 4K come standard, quindi è preferibile rimanere su quella strada.

Prestare attenzione al numero di porte HDMI

Un altro aspetto da considerare è il numero di porte HDMI. Non è raro imbattersi in televisori dotati di sole due porte HDMI. Questa scelta potrebbe rivelarsi scomoda nel lungo periodo, in quanto si potrebbero inibire future connessioni come console di gioco o lettori multimediali.

È comune consigliare di abbinare un televisore economico con una soundbar, dato che la qualità audio di questi modelli non è sempre ottimale; ciò significa che una delle porte HDMI sarà già utilizzata. Optare per modelli con almeno tre porte HDMI è quindi una strategia vantaggiosa per evitare di dover sostituire il televisore a breve termine a causa di limitazioni di connessione.

Non scegliere TV “dumb”

La popolarità delle smart TV ha soppiantato i modelli “dumb”, e non è sensato evitarli completamente. Anche se si può desiderare una TV senza funzioni intelligenti, vale la pena considerare che i modelli moderni, anche low-cost, offrono una gamma di funzionalità smart che possono davvero arricchire l’esperienza visiva.

Anche se non si intende utilizzare le funzionalità smart, collegare un dispositivo esterno di streaming spesso si rivela più vantaggioso. Ignorare del tutto le smart TV può limitare notevolmente le scelte, quindi è opportuno considerare queste opzioni.

Fuggire dai modelli più recenti

Un errore comune quando si acquista una TV è quello di optare per la versione più recente. Come per le automobili, i modelli appena lanciati tendono ad avere prezzi più elevati ma di solito non offrono prestazioni significativamente superiori rispetto ai predecessori. Spesso, è possibile trovare modelli dell’anno precedente che, pur essendo leggermente più costosi di quelli recenti, superano in qualità e caratteristiche quelli più nuovi.

Prendiamo ad esempio il Samsung DU8000 e il TCL QM7, che costano entrambi intorno ai 499 euro, ma il TCL offre migliori specifiche in termini di retroilluminazione e controllo del contrasto. Acquistare un modello di qualche anno fa non solo può garantire un notevole risparmio, ma anche una qualità superiore.

Considerando questi aspetti è possibile prendere una decisione più informata e soddisfacente quando si tratta di acquistare un nuovo televisore economico.