Come scegliere un eBook Reader?

Nell'era digitale, la lettura ha subito una trasformazione significativa grazie all'avvento degli ebook e dei dispositivi progettati per la loro fruizione: gli ebook reader.

Questi strumenti compatti e portatili offrono la possibilità di avere a portata di mano un catalogo di libri pressocché infinito, con funzionalità avanzate che migliorano l'esperienza di lettura e che possono variare a seconda del modello acquistato.

Tuttavia, con un mercato in continua espansione e una vasta gamma di modelli disponibili, scegliere l'ebook reader giusto può risultare una sfida. In questo articolo, esploreremo i principali fattori da tenere in considerazione per fare una scelta informata, analizzando caratteristiche tecniche, funzionalità, formati supportati e altro ancora.

Le caratteristiche tecniche da valutare

Da quando il mercato dei dispositivi elettronici è stato invaso dagli ebook reader, i lettori di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di coltivare la propria passione sfruttando i tantissimi ebook scaricabili o acquistabili in rete.

Il motivo? Questi device sono progettati esclusivamente per la lettura: i loro display, infatti, sono profondamente diversi da altri dispositivi come gli smartphone o i tablet, in quanto basati su tecnologia e-Ink, letteralmente definibile come inchiostro elettronico.

Quando si parla di e-Ink, si fa riferimento a una particolare tecnologia che permette al display del dispositivo di riprodurre un effetto che, seppur digitale, riproduce in maniera impressionante l'esperienza visiva dell'inchiostro su carta.

Se gli schermi di tablet e smartphone tendono ad affaticare la vista più della classica carta, con la tecnologia e-Ink si annulla del tutto questo disagio. A livello pratico infatti, è un po' come leggere un qualunque libro con un affaticamento molto ridotto della vista.

Sul mercato poi, stanno gradualmente apparendo i primi eBook Reader a colori. Si tratta di una tecnologia ancora ai primordi che si sta affacciando sul mercato. Per chi ama fumetti e manga però, si tratta di qualcosa che rende questi prodotti ancora più appetibili.

Se tutto ciò può far pensare a dispositivi particolarmente costosi, in realtà non è così. Anche se molto dipende dal tipo di eBook Reader che si intende acquistare, i prezzi dei modelli base sono ormai estremamente contenuti.

Come scegliere un eBook Reader?

Come per tanti altri dispositivi elettronici, esistono una serie di parametri da prendere in considerazione. A meno di non avere a disposizione un budget molto elevato poi, è necessario valutare quali siano le caratteristiche da prediligere e quali sacrificare per ottenere il giusto prezzo tra prezzo e qualità.

In ogni caso, il mercato è ricco di numerosi brand e produttori di sicuro valore, come Sony o Amazon e, al contempo, anche di marchi specializzati nel settore come Rakuten con la sua serie KOBO e PocketBook.

In alternativa, è possibile optare per prodotti di aziende meno conosciuti, magari per risparmiare denaro o per trovare soluzioni originali, più consone alle proprie esigenze personali.

Prima di concentrarci sui singoli modelli però, è bene cercare di capire i criteri che possono influire la scelta degli stessi.

Spazio di archiviazione

Uno degli aspetti da valutare al momento dell'acquisto di questa tipologia di prodotti è la quantità di memoria disponibile.

Se è vero che generalmente bastano pochi GB di spazio per la maggior parte di utenti (un eBook non occupa più di qualche MB), va comunque tenuto conto del fatto che tale memoria sia espandibile o meno. Generalmente, un singolo GB di spazio può permettere di archiviare 200-250 libri senza particolari problemi.

Alcuni modelli, come per esempio i KOBO più moderni, vanno a rendere ancora meno importante questo parametro grazie all'integrazione di Dropbox nel software interno.

Dimensioni schermo e risoluzione

Le dimensioni dello schermo e la risoluzione sono due fattori fondamentali per determinare l'usabilità di un reader.

Va però detto che le dimensioni dello schermo non ne determinano in termini assoluti la sua qualità: c'è chi predilige un display ampio a discapito dell'ingombro e del peso e c'è chi invece opta per dispositivi compatti e più facili da trasportare. Lo standard più diffuso è quello di 6 pollici, che garantisce un ottimo compromesso in questo senso.

Per quanto riguarda la risoluzione, l'unità di misura è determinata dalla densità di pixel (detta anche PPI). In commercio, vi sono prodotti che spaziano tra i 150 PPI e i 300 PPI. Quest'ultimi hanno una risoluzione pari alla carta stampata e offrono un'esperienza visiva impressionante.

Ovviamente però, sono anche quelli che costano di più e, per un lettore nella media questa spesa risulta forse superflua. Per chi invece adora leggere fumetti, un numero elevato di PPI può restituire una qualità molto apprezzabile.

Peso

Il peso, abbinato alle dimensioni del dispositivo, influenza molto l'utilizzo che si può fare del reader. Per chi intende sostituire i libri in ambito domestico, il peso non è un grande problema.

Anche il più pesante degli eBook reader pesa sicuramente meno rispetto a un libro di medio-grandi dimensioni. Se l'intento è invece quello di portare sempre con sé il reader, allora questo parametro va preso più seriamente.

Resistenza all'acqua

La resistenza all'acqua può essere un parametro interessante, soprattutto se si intende portare il dispositivo al mare o in piscina. Anche se questa peculiarità può influire sul prezzo, è ottima per evitare spiacevoli sorprese ed eventuali guasti capaci di rovinare definitivamente il dispositivo.

Retroilluminazione

Se i primi modelli di eBook reader erano tutti sprovvisti di tale funzionalità, oggi diversi propongono la retroilluminazione. Attraverso alcuni LED posizionati sui lati o dietro lo schermo, questa tecnologia permette di leggere i libri anche in condizioni di illuminazione scarsa se non assente.

Per chi ama leggere di notte o di sera, questa soluzione può essere considerata un vantaggio considerevole.

Connessioni

Ovviamente un dispositivo di questo genere ha bisogno di essere collegato al PC per poter caricare nuovi libri. In tal senso, esistono principalmente tre vie percorribili:

la connessione via cavo USB , la più comune e semplice da utilizzare. Di fatto, si collega il reader al computer e si spostano i file manualmente dal PC

, la più comune e semplice da utilizzare. Di fatto, si collega il reader al computer e si spostano i file manualmente dal PC attraverso connessione WiFi , senza fili e collegamenti fisici

, senza fili e collegamenti fisici connessione Bluetooth, per connettere il dispositivo ad altri device, come per esempio le cuffie Bluetooth

I device con connessione 3G sono solitamente molto più costosi, dunque è possibile tagliare notevolmente i prezzi se si opta per altri metodi di trasferimento.

Durata della batteria

Tra i migliori eBook Reader di quest'anno non vi sono particolari problemi per quanto riguarda la durata della batteria.

La tecnologia e-Ink, generalmente, ha richieste piuttosto contenute in termini energetici. Un eBook standard dunque, offre solitamente un'autonomia che va da diversi giorni fino a mesi e mesi.

Nonostante non sia una priorità, in fase d'acquisto è sempre bene dare un'occhiata all'autonomia stimata dai produttori.

Formati e compatibilità

Esistono vari formati compatibili o meno con un reader. A grandi linee si tratta di EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, XHTML, RTF, CBZ e CBR.

I più diffusi sono i primi 4, dunque è bene assicurarsi che, il device scelto per l'acquisto, si concentri prevalentemente su EPUB, EPUB3, PDF e MOBI.

Nel caso il dispositivo non legga uno o più di questi formati, va comunque tenuto conto che esistono software in grado di effettuare eventuali conversioni come Calibre, piuttosto famoso tra gli appassionati di eBook Reader.

