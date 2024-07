CMF by Nothing: ecco i tre nuovi prodotti

Londra, 8 luglio 2024 - CMF, il sub-brand dell'azienda tecnologica Nothing con sede a Londra, ha annunciato oggi tre nuovi prodotti: CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2. In meno di un anno, CMF by Nothing ha dimostrato che il grande design e l'alta qualità dei prodotti non sono limitati alla categoria dei prodotti di fascia alta.

Negli scorsi mesi, vi avevamo già parlato di Nothing Ear (a) e Nothing Phone (1), due prodotti eccellenti e in grado di offrire un'ottima qualità a un prezzo ridotto, e i nuovi gioiellini di CMF by Nothing sembrano promettere lo stesso ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il primo smartphone di CMF, CMF Phone 1, offre prestazioni incredibili grazie al processore MediaTek Dimensity 7300 5G e una batteria da 5000 mAh che garantisce fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. È equipaggiato con una RAM fino a 16 GB e un display Super AMOLED da 6,67" con frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. La fotocamera posteriore da 50 MP e quella anteriore da 16 MP permettono di catturare immagini di alta qualità, mentre il sistema operativo Nothing OS 2.6 assicura un'esperienza utente fluida e personalizzabile

Parliamo invece di CMF Watch Pro 2, il nuovo smartwatch di Nothing che presenta un design a ghiera intercambiabile, un display AMOLED always-on da 1,32" e oltre 100 watch face personalizzabili. Supporta oltre 120 modalità sportive e include monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, SpO₂ e livelli di stress. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68 e offre una durata della batteria fino a 11 giorni.

Infine, Nothing ha presentato CMF Buds Pro 2, auricolari che offrono un'esperienza audio di alta qualità grazie a doppi driver, tecnologia LDAC™, certificazione Hi-Res Audio Wireless e cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB. Sono dotati di sei microfoni HD per chiamate nitide e una batteria che garantisce fino a 43 ore di autonomia totale.

Carl Pei, CEO di Nothing, ha dichiarato: "CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2 dimostrano l'approccio unico di Nothing all'integrazione di creatività, praticità e personalizzazione attraverso il design. Questi prodotti segnano ulteriormente il nostro impegno nel portare divertimento in un settore noioso, e sono davvero curioso di conoscere il parere del pubblico".

Prezzi e accessori

CMF by Nothing rende disponibili i suoi nuovi prodotti a prezzi competitivi, accompagnati da una gamma di accessori per personalizzare e migliorare l'esperienza d'uso. Ecco i dettagli sui prezzi di CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2, insieme agli accessori dedicati.

CMF Phone 1 : 8GB + 128GB - €239 8GB + 256GB - €269

: Accessori CMF Phone 1 : Custodia (nera, arancione, verde chiaro, blu) - 35 € Supporto - 25€ Cordino - 25€ Custodia per schede - 25€

: CMF Watch Pro 2 - 69€ Set lunetta + cinturino - 19 €

- 69€ CMF Buds Pro 2 - 59€

CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2: data di uscita

Tutti i prodotti annunciati saranno disponibili per l'acquisto su cmf.tech e Amazon. I preordini iniziano oggi, 8 luglio, mentre le vendite aperte inizieranno il 12 luglio. Con questi nuovi lanci, CMF by Nothing conferma il suo impegno a offrire prodotti tecnologici di alta qualità e design innovativo a prezzi accessibili.