ChargePoint introduce cavi più resistenti e sistemi di allerta per combattere il furto di rame

ChargePoint, noto fornitore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ha deciso di prendere misure drastiche contro i furti di rame che affliggono i suoi caricabatterie. Questi furti avvengono quando i ladri danneggiano i cavi dei caricabatterie per estrarre il prezioso rame. Per contrastare questo problema, l'azienda ha sviluppato cavi nuovi, progettati per essere più resistenti ai tagli, oltre a installare sistemi di allerta che mirano a sfruttare la tecnologia per prevenire atti vandalici.

Innovazioni nei materiali dei cavi

Steve Farrell, vicepresidente della gestione dei prodotti di ChargePoint, spiega che la nuova tecnologia dei cavi si basa su un brevetto in attesa di approvazione, che incorpora acciaio strategicamente posizionato per offrire una protezione maggiore. Anche se questa modifica rende i cavi leggermente più grandi e meno flessibili, Farrell ha assicurato che l'usabilità rimarrà invariata. La maggior parte degli utenti non noterà le differenze apportate dai nuovi materiali. In aggiunta, i cavi possono essere adattati alle stazioni di ricarica commerciali e per flotte prodotte dall'azienda, sia per i modelli AC che per quelli DC.

Questo aggiornamento è stato testato rigorosamente contro strumenti comunemente usati dai ladri, come cesoie e tronchesi. ChargePoint ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sostenendo che i nuovi cavi aumentano significativamente il tempo e gli strumenti necessari per tagliarli. Questo approccio innovativo si propone di ridurre al minimo il rischio di furto e danneggiamento delle stazioni di ricarica.

Nuove soluzioni di sicurezza per le stazioni di ricarica

Oltre ai cavi rinforzati, ChargePoint non si ferma qui nella sua lotta contro i furti. La compagnia ha presentato un nuovo software di sicurezza, chiamato "ChargePoint Protect", che trasforma ogni punto di ricarica in un sistema di allerta altamente efficace. Questo software è progettato per rilevare il tentativo di manomissione dei cavi in tempo reale, attivando così allarmi per spaventare i ladri.

L'approccio tecnologico include la capacità di inviare avvisi via messaggio di testo ed e-mail ai proprietari delle stazioni di ricarica, in modo che possano agire immediatamente. Con un incremento dei vandalismi e dei furti che minacciano l'affidabilità dell'infrastruttura per veicoli elettrici negli Stati Uniti, questa innovazione rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza nelle operazioni di ricarica.

Prospettive future per ChargePoint

La strategia di ChargePoint prevede anche di concedere in licenza il design del nuovo cavo ad altri produttori di stazioni per veicoli elettrici selezionati, che potrebbero desiderare adottare questa tecnologia per proteggere i loro sistemi. La disponibilità di questi cavi migliorati è prevista entro la metà del 2025, offrendo una nuova speranza non solo per ChargePoint, ma anche per l'intero settore dei veicoli elettrici.

La crescente problematica dei furti di rame sta diventando sempre più allarmante, contribuendo a un'infrastruttura di ricarica già poco affidabile. Con queste nuove misure, ChargePoint mira a migliorare la sicurezza e la stabilità della rete di ricarica per veicoli elettrici, facendo di tutto per garantire che gli automobilisti possano ricaricare i loro veicoli senza preoccuparsi di atti vandalici che potrebbero compromettere la loro esperienza.