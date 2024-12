BMW annuncia la nuova era delle auto elettriche: debutto della piattaforma Neue Klasse nel 2025

Il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha svelato durante un incontro a Berlino i dettagli della nuova generazione di veicoli elettrici basati sulla piattaforma chiamata Neue Klasse, attesa per il 2025. Questo annuncio segna un momento cruciale per l’azienda tedesca, che punta a rafforzare la propria posizione nel competitivo mercato delle automobili a zero emissioni. Zipse ha enfatizzato l’importanza di questa iniziativa, definendola "l'inizio di una nuova era" per BMW, sottolineando il potenziale di innovazione e sviluppo che la Neue Klasse porterà nel prossimo decennio.

La Neue Klasse: un cambiamento tecnologico per BMW

La Neue Klasse rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia automobilistica di BMW. Secondo Zipse, questa piattaforma consentirà all’azienda di esplorare "possibilità completamente nuove" e di accelerare il passaggio verso una mobilità sostenibile. I progettisti e gli ingegneri di BMW sono focalizzati sulla creazione di veicoli che non solo soddisfino gli standard ambientali, ma che offrano anche un'esperienza di guida eccezionale. La nuova generazione di veicoli elettrici non è solo una risposta alle esigenze di sostenibilità, ma un'opportunità per ridefinire il modo in cui le persone percepiscono l'auto e la mobilità.

Due modelli inaugurali, un SUV con dimensioni simili alla X3 e una berlina sportiva in linea con la Serie 3, segneranno l'inizio di questa avventura nel 2025. L'obiettivo è quello di conquistare il cuore della gamma BMW, puntando a volumi di vendita consistenti fin dal primo lancio. La scelta di questi segmenti chiave è strategica, dato che SUV e berline sportive rappresentano una parte sostanziale delle vendite nel mercato automobilistico attuale.

Espansione della capacità produttiva e nuove strutture

Per supportare la transizione verso i veicoli elettrici, BMW sta investendo in modo significativo per ampliare la propria capacità produttiva. Un nuovo stabilimento sorgerà a Debrecen, in Ungheria, specificamente dedicato alla produzione delle auto basate sulla Neue Klasse. Inoltre, è previsto lo sviluppo di una Gigafactory negli Stati Uniti, accanto allo stabilimento di Spartanburg, destinata alla produzione di batterie con celle cilindriche. Questa scelta di investire in nuove strutture produttive è fondamentale per consolidare la presenza globale di BMW e conquistare quote di mercato significative in mercati strategici come Europa, America e Cina.

Attualmente, BMW detiene una quota di mercato globalmente compresa tra il 3% e il 4%. Zipse ha evidenziato come un incremento al 4% nel vasto mercato cinese, con i suoi 23 milioni di veicoli, rappresenterebbe un risultato notevole. Questa espansione è vista come una risposta al crescente interesse per i veicoli elettrici e all’evoluzione delle preferenze dei consumatori verso soluzioni più ecologiche.

Critiche alle politiche europee e vantaggi delle nuove tecnologie

Nel corso del suo intervento, Zipse ha espresso dubbi sulle politiche europee riguardanti il settore automobilistico. In particolare, ha criticato la decisione di vietare i motori a combustione dal 2035, ritenendo tali restrizioni potenzialmente dannose per la crescita economica e il progresso industriale. Secondo il CEO, l'Europa dovrebbe adottare un approccio più favorevole allo sviluppo del settore automobilistico, invece di erigere barriere che potrebbero ostacolare l'innovazione.

A partire da gennaio 2025, BMW si propone di rifornire tutti i veicoli turbodiesel prodotti in Germania con HVO100, un carburante con emissioni di CO2 ridotte del 90% rispetto al gasolio tradizionale. Questa scelta rappresenta un impegno concreto per la sostenibilità e una strategia per affrontare le sfide ambientali.

Inoltre, nel 2028 è atteso il lancio di un'auto a celle di combustibile che è in fase di sviluppo in collaborazione con Toyota. Zipse ha ribadito che, indipendentemente dalla tecnologia adottata, "tutte le auto in arrivo saranno BMW al 100%, per stile, qualità e dinamica di guida," sottolineando l’impegno del marchio verso l’eccellenza nel design e nelle prestazioni.