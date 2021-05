Come bloccare e limitare le app su iPhone con Tempo di utilizzo

Passiamo moltissime ore delle nostre giornate con lo smartphone in mano, spesso riceviamo chiamate e rispondiamo a messaggi importanti, ma molte volte perdiamo un sacco di tempo sui social, su siti web poco interessanti, su app che creano dipendenza e su giochi offline o online.

Potremmo decidere di disinstallare completamente queste app dai nostri iPhone, ma sarebbe una soluzione decisamente troppo drastica. Una valida alternativa potrebbe essere quella di impostare un tempo massimo di utilizzo quotidiano per le app “tossiche” che ci fanno perdere tempo e che ci tengono troppi minuti, od ore, incollati allo schermo. Bloccando le app o limitando in generale l’utilizzo dello smartphone riusciremo ad avere più tempo libero, più ore a nostra disposizione ed una migliore produttività nel corso delle nostre giornate.

Con iPhone possiamo limitare l’utilizzo dello smartphone dopo un determinato orario del giorno, ad esempio dalle 7 alle 22, ed oltre a questo tempo sarà possibile solamente utilizzare chiamate e determinate app consentite. In alternativa, possiamo limitare il tempo di utilizzo per ogni singola applicazione, ad esempio possiamo decidere di impostare un determinato quantitativo di minuti per ogni social per evitare di perdere troppo tempo e rimanere produttivi.

Videoguida passo passo

Capire come usiamo il nostro tempo

La prima cosa da fare è andare ad identificare quali sono le applicazioni che ci fanno perderete tempo e che ci tengono per troppi minuti incollati davanti allo schermo del nostro iPhone. Apri le Impostazioni e successivamente clicca su Tempo di utilizzo e poi su Visualizzata tutte le attività. In quest’ultima schermata vengono visualizzate molte informazioni utili che ci permettono di capire quanto tempo dedichiamo tutti i giorni ad ogni singola applicazione.

Nel mio caso, ad esempio, si nota facilmente che dedico molto tempo ad Instagram e Call of Duty, quindi potrebbe essere il caso di limitar queste applicazioni che impiegano molto del mio tempo.

Limitare l’utilizzo di iPhone in determinati orari

Con iPhone possiamo impostare una fascia giornaliera di utilizzo dello smartphone durante la quale possiamo utilizzare liberamente ogni app, una volta però entrati nell’orario di limitazione sarà possibile solamente fare chiamate ed utilizzare delle app consentite. Queste ultime sono a scelta di noi utenti, è quindi importante selezionarle attentamente per evitare di rendere nullo l’effetto di questa funzione.

Personalmente utilizzo questo limite impostando il mio orario di funzionamento del blocco dalle 22.00 alle 7.00. Questo mi consente di evitare di perdere tempo sui social prima di dormire e di trovare maggiore tranquillità nella fase pre-sonno. Ho impostato solamente poche app che posso utilizzare, ho consentito il funzionamento solamente a Messaggi e WhatsApp, oltre alle chiamate che sono attivate di default.

Per attivare questa funzione devi recarti nelle Impostazioni, aprire Tempo di utilizzo e cliccare su Pausa di utilizzo. In questa schermata potrai impostare i giorni di funzionamento e la fascia oraria che desideri, puoi anche impostare diversi orari per ogni giorno della settimana.

Limitare le applicazioni durante la giornata

Grazie ad iOS è, inoltre, possibile limite il tempo che possiamo dedicare a ciascuna applicazione. In questo modo possiamo assegnare un tot di minuti per ogni singola applicazione in modo da limitarne l’uso durante le nostre giornate.

Nel mio caso ho deciso di limitare pesantemente il tempo che posso “sprecare” collegato ai social network. Dovendo gestire account personali e quelli del sito mi trovo spesso a dovermi collegare per fare un post o una storia e poi perdere grandi quantità tempo di tempo cazzeggiando. Ho quindi impostato un limite a 10 minuti per Facebook ed Instagram in modo da evitare di perdere troppo tempo e rimanere produttivo.

Per usare questa limitazione su iPhone devi aprire le Impostazioni, tappare su Tempo di utilizzo e poi su Limitazione app. Da questa pagina puoi scegliere le app singolarmente o per categorie ed assegnare un tempo massimo di utilizzo per ognuna di esse.

Consigli e funzioni avanzate

Il mio consiglio è quello di guardare quanto e come stiamo utilizzando il nostro iPhone e di decidere cosa vogliamo limitare. Puoi vedere tutti i dati su Tempo di utilizzo cliccando su Visualizza tutte le attività, da questa schermata vedrai quanti minuti dedichi alle varie applicazioni nel corso della tua giornata. Io dedicavo troppo tempo ai social e per questo motivo ho deciso di limitarli per rimanere più concentrato e produttivo nel corso delle giornate, questo mi consente anche di avere più tempo da dedicare alla mia famiglia e alla lettura quando sono a casa.

Ci sono anche alcune funzionalità avanzate che puoi utilizzare per personalizzare al meglio le tue limitazioni quotidiane. Sempre dalla schermata di Tempo di utilizzo puoi gestire contatti ed app con limitazioni.

Dalla funzione Limitazione comunicazioni puoi limitare la quantità di tempo che puoi dedicare ad ogni tuo singolo contatto mentre sei in tempo di utilizzo o in tempo di pausa. Questa possibilità può tornare utile per bloccare qualche amico o collega troppo invasivo.

Dalla voce Sempre consentite, invece, è possibile scegliere quali sono le applicazioni che possono sempre funzionare anche durante i tempi di pausa. Scegli bene le tue app per evitare di vanificare i blocchi.

Naturalmente una volta impostato il blocco potete sempre disattivarlo dalle Impostazioni ed in corso della giornata potrete sempre andare ad aggiungere minuti ad ogni app, però vedere la schermata che ti dice che hai raggiunto il limite quotidiano è un ottimo deterrente a continuare. La possibilità di aggiungere 1 o 15 minuti torna utile per finire di leggere un post o di caricare una storia, ma evita di concederci troppo tempo.

Devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati che ho raggiunto e del tempo che sono riuscito a liberare nelle mie giornate, ti consiglio davvero di provare queste interessanti funzionalità di iOS.