BenQ lancia il monitor Designer 27" 5K Thunderbolt 4 a un prezzo competitivo: preordini aperti

BenQ ha annunciato ufficialmente l'apertura dei preordini per il suo nuovo monitor Designer da 27 pollici, dotato di risoluzione 5K e connessione Thunderbolt 4. Questo modello, denominato PD2730S, si posiziona come un’alternativa diretta all’Apple Studio Display, offrendo uno standard di qualità simile a un prezzo contenuto. Con un costo di 1199 dollari, BenQ punta a soddisfare le esigenze dei professionisti del design e dei creativi, facendo leva su caratteristiche prestazionali che potrebbero risultare più attrattive rispetto alla concorrente Apple, il cui prezzo supera i 1600 dollari.

Caratteristiche e design pratico del BenQ PD2730S

Per molti utenti Mac, le opzioni di monitor di terze parti implicano sempre qualche compromesso. Apple offre monitor costosi, caratterizzati da un design elegante e prestazioni elevate, focalizzandosi su compatibilità e semplicità d’uso. Tuttavia, il monitor Designer da 27 pollici di BenQ propone scelte diverse che potrebbero conquistare una fetta di utenza Mac più esigente.

Uno dei punti a favore del PD2730S è la presenza di un pulsante di accensione, fondamentale per spegnere e accendere il dispositivo senza dover ricorrere a procedure più complesse. A differenza dello Studio Display, che non dispone di questo elemento, il designer di BenQ è dotato anche di un pulsante per la selezione degli ingressi e un altro per le impostazioni di visualizzazione. Degno di nota è inoltre il controller esterno Hotkey Puck G3, che offre funzioni di controllo fisico intuitive, con un’ampia gamma di tasti programmabili e un pratico quadrante.

Esteticamente, BenQ affida sì a materiali plastici per il suo monitor, ma il risultato finale è comunque di buona qualità, con una palette di colori che include bianco, nero e argento, rendendolo in grado di integrarsi bene nell’ecosistema Apple. A livello funzionale, il monitor Designer offre una connettività Thunderbolt 4, che permette di beneficiare di una potenza erogata fino a 90W, mentre lo Studio Display si limita al Thunderbolt 3 con sole tre porte USB-C downstream.

Connettività e funzionalità del nuovo monitor

Il monitor Designer da 27 pollici di BenQ rappresenta un passo avanti rispetto a molte altre opzioni sul mercato, specialmente in termini di connettività. Oltre alla porta Thunderbolt 4 per l'uso primario, il PD2730S include anche HDMI 2.1, DPI.4, una seconda porta Thunderbolt 4 in uscita, due porte USB-C e tre porte USB-A 3.2, permettendo una configurazione versatile e ampia per vari dispositivi. Inoltre, presenta un jack per le cuffie, una funzionalità che può rivelarsi decisiva per professionisti in cerca di praticità.

Sebbene lo Studio Display eccella in termini di audio e funzionalità integrate, con microfoni di alta qualità e una camera ultra grandangolare da 12 MP, il BenQ Designer non delude con i suoi speaker stereo da 3W inclusi, sebbene molti utenti potrebbero preferire soluzioni esterne per un audio di livello superiore.

Anche la questione della base e del montaggio gioca a favore di BenQ. Se la base dell’Apple Studio Display, pur essendo di ottima fattura e inclinabile, richiede un costo aggiuntivo di 400 dollari per la regolazione dell'altezza, il monitor Designer è pronto per il montaggio VESA e include un supporto versatile, anch'esso ben costruito. Questo consente una regolazione dell'altezza facilitata, che spazia da 42,5 a 58 centimetri, fornendo un'ergonomia accessibile e immediata.

Confronto tra qualità delle immagini e display

Entrambi i monitor, il BenQ PD2730S e l’Apple Studio Display, vantano schermi da 27 pollici con pannelli IPS retroilluminati a LED, supportando una risoluzione massima di 5120×2880. La luminosità massima dello Studio Display raggiunge i 600 nits, mentre il monitor Designer ferma la sua scala a 400 nits. Entrambi sono ottimizzati per il Display P3, ma il BenQ offre anche una pre-calibrazione M-Book simile a quella di un MacBook.

In termini di contrasto, il monitor Designer si distingue con un rapporto di 2000:1 e supporto per HDR4000, rendendolo idoneo per visualizzare contenuti ad alta gamma dinamica. Nonostante il valore estetico dello Studio Display possa ancora attrarre alcuni utenti, il monitor Designer di BenQ potrebbe risultare l'opzione più bilanciata per chi cerca qualità visiva e praticità senza svuotare il portafoglio.

Il monitor Designer da 27 pollici è già disponibile per il preordine, con spedizioni programmate dal 1° marzo, mentre si prevede la disponibilità su Amazon poco dopo il lancio iniziale. Con un prezzo accessibile e funzionalità innovative, il PD2730S rappresenta una scelta valida per molti professionisti del settore creativo e non solo.