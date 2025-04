Apple supera Samsung nelle vendite di smartphone: un cambiamento storico nel mercato

Nel primo trimestre del 2025, si è verificato un evento senza precedenti nel mercato degli smartphone: Apple ha superato il suo rivale principale, Samsung, nelle vendite globali. Questo successo non è solo significativo per il gigante di Cupertino, ma rappresenta anche un punto di svolta sulla scena commerciale, considerando l’aumento generale della domanda rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le vendite di smartphone nel primo trimestre hanno mostrato una forza che ha sorpreso gli analisti e ha aperto nuovi scenari competitivi nel settore mobile.

Un confronto tra modelli: il caso dell’iPhone 16e e del Galaxy S25 Ultra

Nonostante le vendite complessive siano aumentate per Apple, non è corretto affermare che l’iPhone 16e sia necessariamente più popolare del Galaxy S25 Ultra. Entrambi i marchi hanno presentato sul mercato diverse varianti dei loro modelli, il che rende difficile attribuire il successo a un singolo prodotto. Ciò che è certo è che l’iPhone 16, nelle sue diverse versioni—16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max—ha contribuito in modo significativo alla quota di mercato di Apple, che ora si attesta al 19 percento.

Al contrario, il calo di Samsung dal 21 percento nel primo trimestre del 2023 a una quota attuale del 18 percento non può essere attribuito esclusivamente al Galaxy S25 Ultra. Anche i modelli Galaxy S25 e S25 Plus hanno mostrato performance che non hanno impattato il mercato come ci si aspettava. In questo contesto, appare evidente che la gamma S25 non ha suscitato l’entusiasmo sperato e mentre l’iPhone 16e sembra trovare una buona accoglienza, i numeri di vendita di Apple sono rimasti stabili o hanno mostrato segni di rallentamento in mercati chiave come Stati Uniti, Europa e Cina, mentre sono in crescita in Giappone, India e altre regioni del sud-est asiatico.

La crescita di brand emergenti e la competizione agguerrita

Le vendite di Apple sono aumentate del 4% rispetto allo stesso trimestre del 2024, mentre quelle di Samsung sono diminuite del 5%. Questo scossone nel mercato ha aperto la strada a diversi brand emergenti che hanno registrato una crescita annuale notevole. Xiaomi, ad esempio, ha visto un incremento del 5% nelle spedizioni e ha aumentato la sua quota di mercato dal 12% al 14%. Allo stesso modo, Vivo ha guadagnato terreno, sorpassando Oppo grazie a un incremento dei volumi del 6%.

La categoria “altri” ha anche registrato un sorprendente incremento del 6%, evidenziando il potenziale di marchi come Honor e Huawei, che continuano a prosperare grazie a solidi risultati soprattutto in Cina. In una competizione agguerrita, Motorola ha mostrato segnali di una crescita costante e potrebbe rappresentare una minaccia crescente per l’egemonia di Apple e Samsung.

Prospettive future per il mercato degli smartphone

Secondo le analisi di Counterpoint, questo moderato incremento del mercato nel primo trimestre, pari al 3%, potrebbe essere seguito da un calo a causa delle incertezze economiche sempre più rilevanti, correlate alle tariffe imposte dall’ex presidente Trump. In un contesto di costante evoluzione del panorama mobile, le certezze sembrano sfumare, rendendo il mercato degli smartphone sempre più volatile.

Ciò che possiamo trarre da questa analisi è che il sorpasso di Apple su Samsung segna un punto di svolta significativo. La competizione non si limita a questi due giganti, poiché emergono continuamente nuovi player che stanno cambiando le dinamiche di mercato, rendendo il settore degli smartphone un campo di battaglia affascinante per gli anni a venire.