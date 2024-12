Apple si adegua al Digital Markets Act: nuove opportunità per i pagamenti contactless in Europa

L'adozione delle normative europee sta portando a cambiamenti significativi per Apple, il noto gigante tecnologico di Cupertino. La conformità al Digital Markets Act ha costretto l'azienda a modificare alcune delle sue politiche, in particolare relative ai pagamenti elettronici. Queste modifiche offrono agli sviluppatori la possibilità di integrare la tecnologia NFC nelle applicazioni di banking e wallet, aprendo così il mercato dei pagamenti contactless a nuove opportunità.

Le nuove API per i pagamenti contactless

Apple ha implementato nuove API che consentono l'integrazione della tecnologia NFC nelle applicazioni finanziarie di terzi. Questo sviluppo è dovuto principalmente alle direttive europee che mirano a promuovere la concorrenza leale all'interno del mercato digitale. Attraverso queste novità, gli utenti dell'Unione Europea avranno la facoltà di utilizzare applicazioni di pagamento contactless di altre compagnie, oltre a quella offerta da Apple con Apple Pay.

L'obiettivo principale di questo cambiamento è consentire agli utenti di scegliere liberamente quali app utilizzare come predefinite per i pagamenti. Con questa misura, Apple ha aperto un dialogo con i fornitori di servizi di pagamento, contribuendo a costruire un ecosistema più diversificato e competitivo. Gli sviluppatori ora possono sfruttare la tecnologia NFC per creare esperienze di pagamento migliori e più flessibili per gli utenti, promuovendo innovazione e scelta nel panorama dei pagamenti.

Vipps: un nuovo player nel mercato dei pagamenti

Una delle prime applicazioni a sfruttare queste modifiche è Vipps, un'app di pagamento molto popolare in Norvegia. A partire da oggi, i suoi utenti possono utilizzare i servizi di Vipps per effettuare pagamenti contactless direttamente tramite il proprio smartphone. Questa operazione segna un passo significativo verso l'inclusione di diverse soluzioni di pagamento nel mercato europeo, rivalutando l'importanza di alternative a Apple Pay.

I video di dimostrazione pubblicati sul canale YouTube di Vipps mostrano come gli utenti possano facilmente pagare utilizzando l'app dedicata. “Per effettuare un pagamento, è sufficiente selezionare una carta e confermare l'operazione.” Inoltre, Vipps permette la sostituzione totale di Apple Pay, offrendo una via d'uscita a quegli utenti che preferiscono non utilizzare il servizio ufficiale di Apple.

Come impostare Vipps come app di pagamento predefinita

Per utilizzare Vipps come app di pagamento predefinita su iPhone, gli utenti devono accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo. Qui, è presente una sezione dedicata che consente di selezionare l'app desiderata come metodo predefinito di pagamento. Il processo è simile a quello di Apple Pay: gli utenti possono effettuare un pagamento con un doppio tocco sul pulsante laterale e “confermare l'autenticazione tramite Face ID o Touch ID.”

Questo semplice e intuitivo processo riproduce l'esperienza utente familiare di Apple Pay, incentivando i consumatori a provare Vipps come alternativa. Le istituzioni finanziarie norvegesi, tra cui SpareBank 1 e DNB, supportano già questa nuova soluzione, con oltre quaranta casse di risparmio pronte a integrarsi nel servizio.

Le prospettive future per Apple e il mercato dei pagamenti

L'introduzione di Vipps nel mercato europeo dei pagamenti segna solo il primo di una serie di cambiamenti previsti in seguito all'approvazione del Digital Markets Act. Apple sta inoltre preparando l'apertura del servizio Tap To Pay a terze parti, segnalando un ulteriore passaggio verso una maggiore apertura nel settore dei pagamenti elettronici. Questi sviluppi non solo offriranno maggiori opzioni agli utenti, ma favoriranno anche la competizione tra i vari fornitori di servizi di pagamento.

Con la crescente diversificazione nel mercato dei pagamenti, ci si aspetta che Apple continui a evolversi per rimanere rilevante e competitiva in un panorama in rapido cambiamento. Questo scenario offre opportunità per gli sviluppatori di elettronica di consumo e i fornitori di servizi finanziari, richiamando l'attenzione su come si evolverà il settore dei pagamenti nei prossimi anni.