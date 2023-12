Apple lancerà i MacBook Air con chip M3 a marzo 2024

Nelle ultime settimane sono state molte le indiscrezioni che hanno riguardato il MacBook Air, con i fan di Apple che non vedono l’ora di conoscere tutto su questo dispositivo. Finora non erano ancora trapelati dettagli precisi sul periodo di lancio, ma proprio nelle scorse ore Mark Gurman, reporter di Bloomberg, ha svelato anche questo aspetto.

In un report sui piani futuri della Mela per iPad e iMac, Bloomberg ha rivelato che Apple prevede di aggiornare il MacBook Air intorno a marzo 2024. In particolare, il colosso di Cupertino è al lavoro sui MacBook Pro da 13 e 15 pollici.

Poiché Apple ha introdotto molte novità in termini di design con il MacBook Air‌ del 2022 e poi ha lanciato anche un modello più grande nel 2023, molto probabilmente non dovremo attenderci modifiche estetiche rilevanti per i modelli del 2024. L’attenzione sarà invece rivolta al nuovo hardware interno, dove spicca il chip M3 aggiornato.

Introdotto all’inizio di quest’anno nei nuovi modelli MacBook Pro, M3 è il primo chip costruito sul processo a 3 nanometri di Apple ed è in grado di assicurare importanti miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. I benchmark del chip M3 suggeriscono che la CPU è fino al 21% più veloce dell’M2, mentre la GPU è fino al 15% più veloce.

Sempre stando a quanto affermato da Mark Gurman, Apple sta sviluppando i Mac insieme a macOS 14.3, un aggiornamento inizialmente previsto tra la fine di gennaio e febbraio ma più probabilmente in arrivo a marzo. Il lancio dei nuovi modelli ‌MacBook Air‌ potrebbe essere programmato insieme ai modelli aggiornati di iPad Pro e iPad Air, anch’essi in arrivo a marzo.

La Mela si augura che i nuovi Mac consentano di migliorare i risultati in termini di vendite. Nel quarto trimestre fiscale del 2023, infatti, le vendite dei Mac hanno fruttato 7,6 miliardi di dollari, in calo del 34% rispetto agli 11,5 miliardi di dollari guadagnati dalla società del CEO Tim Cook nel quarto trimestre del 2022.