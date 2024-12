Apple annuncia la seconda Release Candidate di iOS 18.2 con funzionalità legate all'Intelligenza Artificiale

Apple ha recentemente rilasciato agli sviluppatori la seconda Release Candidate per il prossimo aggiornamento iOS 18.2, un passaggio importante verso una versione stabile e definitiva del sistema operativo. Questa nuova fase dello sviluppo segna un’ulteriore evoluzione per i dispositivi Apple, promettendo di introdurre funzionalità innovative correlate all’Intelligenza Artificiale. Tuttavia, nelle note di rilascio si specifica che alcune di queste caratteristiche saranno inizialmente disponibili solo in determinati mercati, rendendo l'attesa per gli utenti europei ancora più lunga.

Caratteristiche di Apple Intelligence in arrivo su iOS 18.2

Tra gli aggiornamenti più significativi, il sistema operativo integra funzionalità che fanno parte della nuova Apple Intelligence, una tecnologia sviluppata per migliorare l’interazione tra utenti e dispositivi. Nelle apposite note, Apple comunica che per accedere alla beta di Apple Intelligence, gli utenti possono iscriversi alla lista di attesa disponibile nelle impostazioni del dispositivo. È importante notare che la lingua del dispositivo e quella di Siri devono essere configurate in inglese, in diverse varianti regionali disponibili come US, UK, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Attualmente, Apple Intelligence è compatibile con i modelli di iPhone 16, oltre agli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, lamentano l’assenza della funzionalità nell'Unione Europea e in Cina, una situazione che si prevede cambierà con i futuri aggiornamenti. La strategia di distribuzione di Apple per questo strumento evidenzia un piano ambizioso di estendere il supporto linguistico, con previsioni di implementazione anche per lingue come cinese, coreano, francese, giapponese, italiano, spagnolo e molte altre nel corso del prossimo anno.

Strumenti innovativi disponibili con Apple Intelligence

La suite di strumenti che andrà ad arricchire l’ecosistema Apple grazie ad Apple Intelligence include funzionalità progettate per migliorare la produttività e l’esperienza utente. Tra queste figurano strumenti per la scrittura automatica, la generazione di riepiloghi per email e notifiche, e un’interazione più intuitiva con Siri, che ora potrà elaborare richieste in modo più naturale e contestuale. Inoltre, l'app Foto introdurrà un nuovo strumento, denominato Ripulisci, per ottimizzare e organizzare i file multimediali in maniera più semplice ed efficiente.

Un'innovativa funzione chiamata Image Playground permetterà agli utenti di creare immagini ludiche in pochi secondi, rivelando il potenziale creativo dell’Intelligenza Artificiale. Un altro strumento degno di nota è Bacchetta Immagini, che trasforma schizzi semplici in opere grafiche elaborate, rendendo le note visivamente più attraenti. La capacità di Siri di interpretare il contesto degli utenti rappresenta un ulteriore passo avanti, consentendo non solo di ottenere informazioni più pertinenti, ma anche di riconoscere elementi presenti sul display e di eseguire una vasta gamma di azioni in app di varie categorie.

Integrazione con ChatGPT e nuove esperienze nell'ecosistema Apple

Un'interessante novità è rappresentata dalla possibilità confrontare le funzionalità con il noto ChatGPT, che fornirà accesso a una vasta gamma di conoscenze e esperienze senza la necessità di passare da un’app all'altra. Gli utenti di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia potranno approfittare di questa integrazione, beneficiando così di una comprensione avanzata di immagini e documenti. Ciò permette a Siri di non solo agire come assistente, ma anche di diventare un vero e proprio collaboratore nella gestione quotidiana delle informazioni.

L’utilizzo di Apple Intelligence, quindi, potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dispositivi, aprendo la strada a un’esperienza più interconnessa e personalizzata. Con il continuo sviluppo e il lancio previsto di ulteriori funzionalità nei mesi a venire, Apple si trova attivamente coinvolta in un percorso che potrebbe ridefinire gli standard dell’Intelligenza Artificiale nei dispositivi mobili.