Hai sempre usato Nintendo Switch semplicemente per giocare? Da oggi, grazie a questa guida, potrai cominciare a usare la tua console per fare tanto altro. In questa guida ti proponiamo le migliori app per Nintendo Switch che non sono giochi.

Nintendo Switch è diventata una delle console più popolari per i videogiochi, ma offre anche una serie di applicazioni che vanno oltre il puro intrattenimento. Queste applicazioni non solo ampliano le funzionalità della console, ma offrono anche opportunità per l'apprendimento, la creatività e il miglioramento della vita quotidiana dei videogiocatori.

Esatto: la tua console può essere molto di più! Può offrire altre tipologie di intrattenimento, che vanno oltre i videogiochi, o addirittura offrirti strumenti incredibili per il lavoro! Vediamo insieme quali sono le migliori app per Nintendo Switch che non sono giochi!

YouTube

Tra le prime applicazioni non legate ai giochi ad arrivare su Nintendo Switch, spicca ovviamente YouTube!

Questa app sarà sicuramente già installata anche sul tuo smartphone o tablet, ma perché non averla sempre a portata di mano anche su Switch?

YouTube offre agli utenti l'accesso a un vasto catalogo di video che spaziano da filmati divertenti a tutorial, passando per recensioni, contenuti educativi, VLOG e tanto altro ancora.

È possibile navigare tra i video utilizzando il touchscreen della console o i Joy-Con. Allo stesso tempo, potrai decidere se guardare i video sul piccolo schermo o se collegare la console al televisore o al monitor per una visione migliore.

Netflix

Netflix è un’app che non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di un servizio che porta una vasta gamma di film, serie TV e documentari direttamente sullo schermo della tua console Nintendo Switch: potrai guardare i contenuti in streaming tramite un account Netflix esistente, sfruttando la versatilità della console per trasformare la sessione di gioco in una serata di relax con il tuo show preferito, sia sul piccolo che sul grande schermo.

Amazon Prime Video

Con Amazon Prime Video, gli abbonati Prime possono godere di una vasta gamma di film, serie TV e Amazon Originals direttamente sulla propria console Nintendo Switch.

L'app supporta la riproduzione in streaming in alta definizione e offre una comoda esperienza di navigazione tramite i controlli della console. Anche in questo caso, se possiedi già un account Amazon Prime, potrai decidere se guardare le tue serie TV preferite sul piccolo o sul grande schermo.

YouTube Kids

YouTube Kids è un'applicazione dedicata ai più piccoli, progettata per offrire contenuti appropriati e educativi.

La versione per Nintendo Switch offre una selezione di video per bambini, che consente ai genitori di limitare l'accesso ai contenuti appropriati per età e di monitorare l'attività dei loro figli.

Un’ottima idea per avere un intrattenimento mirato e di qualità sempre a portata di mano. Inoltre, si tratta di un ottimo espediente per evitare che i bambini fruiscano dei propri contenuti preferiti su smartphone o tablet.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online non è solo un servizio per giocare online con altri giocatori, ma include anche un'applicazione che consente di accedere a una libreria crescente di giochi classici Nintendo, come Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon e molti altri. Gli abbonati possono anche usufruire di offerte e funzionalità esclusive e salvare i loro dati di gioco nel cloud.

Twitch

Twitch su Nintendo Switch offre agli utenti l'accesso a milioni di streamer di giochi, eventi di esports, talk show e altro ancora. È possibile seguire i propri streamer preferiti, partecipare alla chat e scoprire nuovi contenuti direttamente dalla propria console!

Funimation

Per gli appassionati di anime, Funimation offre un'applicazione su Nintendo Switch che consente di guardare una vasta selezione di serie anime in streaming.

Gli utenti possono esplorare cataloghi di serie popolari, scoprire nuovi titoli e guardare i loro episodi preferiti in alta qualità, sempre scegliendo se optare per il piccolo o grande schermo.

My Nintendo

My Nintendo è un'applicazione che permette agli utenti di Nintendo Switch di gestire il proprio account Nintendo, guadagnare punti per gli acquisti di giochi e prodotti Nintendo, e ricevere ricompense esclusive come sfondi per il desktop e sconti sui giochi.

È un'app molto importante per gli utenti che vogliono ottenere il massimo dalla propria esperienza su Nintendo Switch.

Coloring Book

Coloring Book è un'applicazione "artistica" per Nintendo Switch ideale per i bambini più piccoli o per gli adulti che vogliono dedicarsi un momento di relax con un’attività chill e divertente. Offre una vasta gamma di disegni da colorare, che includono scene con dinosauri, spazio e persino siti di costruzione.

Puoi iniziare a giocare con 12 disegni gratuiti e acquistare ulteriori disegni come DLC a partire da circa 5 euro ciascuno; in questo modo, potrai provare l'app senza impegno per vedere se ti piace o se invece non fa per et.

L’app offre anche la modalità Whiteboard, una tela bianca dove puoi liberare la tua creatività disegnando e dipingendo qualsiasi cosa desideri.

Questa applicazione è perfetta per stimolare la creatività dei bambini e offrire loro un'esperienza interattiva e educativa direttamente sulla console. Anche in questo caso, si tratta di un ottimo modo per ridurre l’utilizzo di smartphone e tablet per i più piccoli.

RPG Maker MV

Passiamo ora a un’app decisamente più complessa e non adatta ai più piccoli. RPG Maker MV è uno strumento di sviluppo di giochi RPG accessibile e potente, che ha già dato vita a molti giochi di successo come Skyborn, Omori e il famoso horror Corpse Party. La versione per Nintendo Switch di RPG Maker MV semplifica notevolmente il processo creativo per chi desidera sviluppare il proprio gioco di ruolo.

Le caratteristiche includono un editor di mappe notevolmente migliorato con ottimo layering, un sistema di eventi dettagliato per creare drammi nei tuoi giochi e una vasta gamma di risorse integrate (con la possibilità di aggiungere grafica, musica ed effetti personalizzati).

Se desideri esplorare ciò che altri hanno creato e condiviso, puoi anche scaricare gratuitamente RPG Maker MV Player.In questo modo, avrai accesso ad giochi eccellenti e a infinite fonti di ispirazione.

Colors Live

Nintendo Switch non offre molte opzioni per app di disegno e pittura di media complessità, nonostante le eccellenti capacità del touchscreen e il grande schermo portatile. Colors Live entra in gioco come un'applicazione completa per il disegno e la pittura, disponibile per l'acquisto dal sito del produttore.

L'app è dotata di una penna sensibile alla pressione precisa e personalizzabile, con funzioni come tratti e spessore. Colors Live è principalmente un'app di pittura libera, ma aggiunge un tocco di gioco alla tua esperienza creativa con una modalità che ti sfida a dipingere un po' ogni giorno, dotata di un sistema di progressione proprio.

Sia la versione digitale che quella fisica sono disponibili per l'acquisto. Il produttore offre anche punte di ricambio, penne aggiuntive e altri accessori per un'esperienza ancora più personalizzata.

KORG Gadget

Nel vastissimo catalogo di giochi e software di Nintendo Switch non poteva certo mancare un’app per aspiranti musicisti! Con l'applicazione KORG Gadget, puoi iniziare a comporre brani sulla tua console in modo semplice e veloce. KORG Gadget è una workstation audio digitale (DAW) sorprendentemente ricca di funzionalità, completa di 16 diversi sintetizzatori. Originariamente rilasciata su Mac e iOS, KORG Gadget si è guadagnata la reputazione di potente strumento per la produzione musicale.

La versione per Switch di Gadget non è esattamente paragonabile alle sue controparti, ma è comunque un modo divertente per creare composizioni originali, nonché un ottimo modo per iniziare a comporre musica da zero. Inoltre, KORG Gadget gamifica la creazione musicale includendo una modalità cooperativa che consente a fino a quattro giocatori di modificare diverse parti di una canzone contemporaneamente.

In aggiunta, i Joy-Con di Switch possono essere utilizzati per migliorare le tue composizioni. Ad esempio, inclinando il Joy-Con puoi cambiare l'intonazione o modificare una forma d'onda. Questo rende KORG Gadget incredibilmente facile da usare, anche se non hai mai avuto esperienza con un software di produzione musicale.

Se stai cercando qualcosa di più semplice con cui giocare, prova Piano. È semplicemente una tastiera di pianoforte di base, perfetta per suonare qualche brano o anche imparare a suonare.

InkyPen

Se leggi fumetti, sicuramente vorrai dare un'occhiata a InkyPen. Questa app è un lettore di fumetti digitali e un negozio integrato in un'interfaccia attraente e facile da navigare. La piattaforma di InkyPen offre agli utenti accesso a migliaia di fumetti sia occidentali che orientali.

Questo include titoli di editori importanti come IDW, Dark Horse e Valiant. Inoltre, InkyPen vanta una vasta selezione di manga grazie a Kodansha, il secondo più grande editore di manga al mondo. Purtroppo, c'è una lacuna evidente nella vasta libreria di InkyPen: al momento, mancano i fumetti di Marvel e DC.

Come lettore, la console Nintendo Switch può essere tenuta sia in orizzontale che in verticale. InkyPen permette agli utenti di leggere i fumetti interi, zoomando sui dettagli, oppure come serie di pannelli scorrevoli. Inoltre, funziona anche quando la Switch è collegata alla TV, consentendo agli utenti di leggere i loro fumetti sul grande schermo.

Fuze4

Se hai amato la possibilità di creare i tuoi percorsi di Mario con Super Mario Maker, ti piacerà sicuramente Fuze4. È una delle migliori applicazioni per Nintendo Switch per creare giochi originali in 2D e 3D. Fuze4 ti insegna a programmare, quindi non è adatto a chi è alle prime armi in questo settore.

Può insegnare ai principianti le basi della programmazione, ma chi conosce già il codice troverà molte opportunità per espandersi. La sezione tutorial di Fuze4 fa un buon lavoro nel suddividere le informazioni in sezioni più gestibili.

Fuze4 include anche alcuni "giochi" che sono più che altro demo. Lo scopo principale di questi è di permetterti di esercitarti modificando o aggiungendo codice al gioco. Di conseguenza, Fuze4 è uno strumento didattico genuino per gli utenti che hanno un interesse più profondo nel capire come vengono costruiti giochi e applicazioni.

Come abbiamo visto, ci sono tantissime app per Nintendo Switch che non sono giochi, ma che offrono comunque una varietà di opportunità per arricchire l'esperienza di intrattenimento e migliorare la funzionalità della console. Che tu stia cercando di guardare film e serie TV in streaming, di esplorare contenuti educativi o semplicemente di gestire il tuo account Nintendo, ci sono molte opzioni disponibili per soddisfare le tue esigenze. Con l'espansione continua delle app disponibili, oltre a essere considerata la migliore console per il multiplayer e retrogaming, Nintendo Switch si conferma come una console versatile che va oltre il semplice gioco, integrando la tecnologia per migliorare la vita quotidiana degli utenti.

