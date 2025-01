AORUS 16X 2024: il notebook da gaming che coniuga design e prestazioni a un prezzo accessibile

Per chi è in cerca di un notebook da gaming di fascia media, il modello AORUS 16X 2024 di Gigabyte rappresenta una proposta altamente interessante. Con una combinazione di prestazioni degne di nota, un design accattivante e un prezzo contenuto, questo dispositivo si distingue nel panorama dell’hardware da gioco. L'analisi si concentra sulle sue caratteristiche, sulle prestazioni in gaming e sulla versatilità per l'uso quotidiano, il tutto alla luce del recente CES 2025, dove sono state annunciate e presentate nuove tecnologie che arricchiscono i notebook con chipset Intel e AMD.

La presentazione al CES 2025 e l'evoluzione tecnologica

Il CES 2025, che si è svolto a Las Vegas e si è concluso l'11 gennaio, è stato un'importante vetrina per il settore dei notebook da gaming. Tra le novità emerse, l’AORUS 16X 2024 si fa notare per l’integrazione delle nuove piattaforme Intel e AMD, arricchite dalle capacità di intelligenza artificiale, e dalle potenti GPU NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell”. Questo aggiornamento tecnologico porta anche a una diminuzione dei prezzi per i modelli delle precedenti generazioni, aprendo ulteriori opportunità per coloro che sono in cerca di un prodotto valido come il AORUS 16X 2024.

Le caratteristiche del modello 2024, in particolare la presenza di chipset di nuova generazione e GPU avanzate, garantiscono prestazioni di alto livello. Inoltre, i modelli basati su tecnologie precedenti, come quelli che integrano la NVIDIA GeForce RTX 40, rimarranno comunque una scelta conveniente per la maggior parte degli utenti. In attesa di testare i nuovi modelli 2025, è evidente che l'AORUS 16X 2024 possiede le credenziali necessarie per soddisfare i videogiocatori più esigenti.

Caratteristiche e design dell’AORUS 16X 2024

L’AORUS 16X 2024 è progettato per offrire prestazioni elevate sia nel gaming che in contesti lavorativi. Alla base del dispositivo troviamo la piattaforma Intel Core HX “Raptor Lake”, riconosciuta per la sua efficienza e potenza. Disponibile in diverse configurazioni, il modello AORUS 16X 2024 di base integra un processore Intel Core i7-13650HX abbinato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, mentre nella versione testata, il modello AORUS 16X 9SG, è presente un Core i7-13650HX con una RTX 4070.

La collocazione dell'AORUS 16X nel mercato indica che è stato pensato per i gamer che desiderano un dispositivo con un display ampio, in questo caso un QHD+ da 16 pollici, racchiuso in uno chassis che fonde un design aggressivo con dettagli RGB. Nonostante le dimensioni siano considerevoli, il notebook riesce a pesare solo 2,3 kg, un vantaggio rispetto ad altri modelli con specifiche simili.

Un elemento distintivo è la qualità costruttiva: la scocca in robusta plastica e la cover in alluminio conferiscono al notebook un aspetto premium senza compromettere il peso. La tastiera è dotata di retroilluminazione RGB ed è progettata per garantire un'esperienza di scrittura e gioco nota dall’efficienza.

Hardware e connettività: tutto ciò che serve

Focalizzandosi sull'hardware, l’AORUS 16X 2024 vanta un potente chip Intel Core i7-13650HX da 14 core e 24 MB di cache, capace di operare fino a 4,9 GHz, assicurando prestazioni elevate in contesti sia ludici che lavorativi. La NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop conferisce una gestione grafica di alto livello, con 8 GB di VRAM e un TDP configurabile fino a 140 watt, rivelandosi un vantaggio anche per le applicazioni che fanno uso di intelligenza artificiale.

A livello di memoria, il sistema è equipaggiato con 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB, espandibile con un ulteriore slot M.2. Il sistema di raffreddamento, dotato della tecnologia WINDFORCE Infinity, è progettato per gestire efficacemente il calore, grazie a ventole ad alte prestazioni e un sistema di heatpipe in rame.

In termini di connettività, l'AORUS 16X non lascia nulla a desiderare. Include WiFi 7 e Bluetooth 5.4, porte USB di ultima generazione, Thunderbolt 4 e un lettore microSD. Questo consente agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo per la produttività e il gaming senza limitazioni.

Display e audio per un'esperienza immersiva

Il display IPS da 16 pollici dell'AORUS 16X 2024 è uno dei punti di forza del notebook. Con una risoluzione QHD+ di 2560 x 1600 pixel, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 3 ms, offre immagini dettagliate e reattive. Il supporto per NVIDIA G-Sync e una copertura del 100% dello spettro sRGB garantiscono un'ottima esperienza visiva, sia per il gaming che per i contenuti multimediali.

Il sistema audio supporta Dolby Vision e Dolby Atmos, con altoparlanti dotati di tecnologia Smart Amplifier, per un sound coinvolgente. La webcam 1080P con supporto Windows Hello sul bordo superiore del display facilita la comunicazione video rendendo il notebook ancora più versatile per l’uso quotidiano.

Tastiera e touchpad: comfort e funzionalità

Esaminando la tastiera retroilluminata, è stata progettata per offrire un'esperienza di digitazione confortevole grazie al suo layout senza tastierino numerico e un'ottima corsa dei tasti. Supporta funzionalità come il N-key rollover e possiede un'illuminazione a tre zone, che permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza di gioco.

Il touchpad, sebbene non particolarmente ampio, risulta preciso e reattivo, facilitando così l'utilizzo quotidiano del notebook. Questo aspetto è fondamentale per chi non utilizza un mouse esterno e desidera un accessorio parallelo efficiente.

Performance in gaming e gestione della temperatura

Nel test pratico dell’AORUS 16X 2024, è emersa la capacità del notebook di offrire prestazioni sicure nel gaming e nell'uso generale. Le prestazioni della GPU permettono di affrontare titoli recenti senza troppe difficoltà, compatibili anche con risoluzioni superiori. I benchmark confermano la solidità dell’hardware, i which rappresentano risultati competitivi sia per la produttività che per il gaming.

La gestione della temperatura è stata altrettanto valida, con un sistema di ventilazione che mantiene basse le temperature anche durante sessioni prolungate di gioco, con livelli di rumorosità accettabili durante l’uso intensivo del sistema.

Prezzo e disponibilità nel mercato

Il costo dell’AORUS 16X 2024, in particolare per la configurazione testata, supera i 1.700 euro. Tuttavia, ci si aspetta che sia disponibile in promozione, con possibilità di trovarlo sotto i 1.500 euro, a seconda delle offerte delle diverse piattaforme di vendita online. In tale contesto, si tratta di un investimento interessante per i videogiocatori che cercano qualcosa di prestante e funzionale a un prezzo accessibile.

Con un ampio assortimento di modelli disponibili sul mercato, il AORUS 16X 2024 continua a emergere come uno dei notebook più competitivi per il 2025.