Premiere Pro si potenzia: nuove funzionalità AI per semplificare il montaggio video

Adobe ha ufficialmente reso disponibile la versione 25.2 di Premiere Pro, un aggiornamento atteso che introduce una serie di caratteristiche alimentate dall’intelligenza artificiale, progettate per velocizzare e migliorare il processo di editing video. Tra le novità più rilevanti figurano strumenti per la localizzazione, la traduzione e l’estensione dei video, che rendono il software ancora più versatile e accessibile a tutti gli utenti.

Generative extend: estensione dei clip in 4K

Una delle funzionalità più sorprendenti di questo aggiornamento è Generative Extend, annunciata da Adobe lo scorso ottobre come parte del proprio modello generativo Firefly. Questo strumento offre la possibilità di prolungare i clip fino a due secondi, permettendo ai creativi di gestire meglio le transizioni o correggere movimenti indesiderati senza la necessità di dover girare nuovamente il materiale. Con Generative Extend, gli utenti possono generare clip in qualità 4K e ampliare il suono di fondo ambientale, estendendo l’audio fino a dieci secondi per l’audio solo, o due secondi quando combinato con l’estensione video. Tuttavia, è importante notare che questa funzionalità non altera il parlato o la musica.

Adobe ha comunicato che l’utilizzo di Generative Extend sarà gratuito per un periodo limitato; dopodiché, gli utenti dovranno invece spendere crediti generativi Firefly. Le sottoscrizioni a Creative Cloud offrono un’allocazione mensile di crediti variabili tra 25 e 1.000, a seconda del piano scelto. Tra le opzioni messe a disposizione, è disponibile anche un abbonamento a credito Firefly a partire da 10 dollari, che consente di ottenere 2.000 crediti al mese. Per il momento, la casa produttrice non ha fornito specifiche riguardo al numero di crediti necessari per utilizzare la funzione Generative Extend, affermando che i costi possono variare in base a formato, frame rate e risoluzione dei video.

Ricerca intelligente e gestione dei colori automatizzata

Un’altra innovazione significativa dell’ultima versione di Premiere Pro è il nuovo pannello di ricerca alimentato dall’AI, capace di riconoscere automaticamente il contenuto dei clip nella libreria video. Grazie a questa funzione, gli utenti possono cercare il materiale utilizzando descrizioni testuali che comprendono oggetti, luoghi, angolazioni della camera ed effetti; ad esempio, si può cercare “primi piani di mani che lavorano in cucina”. Inoltre, Premiere Color Management converte automaticamente i file log e raw direttamente in SDR o HDR, semplificando il lavoro di editing senza l’uso di lookup tables, e introduce un nuovo pipeline a colori ampi.

Traduzione automatica e migliorata performance

La funzionalità di Premiere Pro include ora anche la traduzione automatica dei sottotitoli in 27 lingue diverse. Gli utenti possono visualizzare più tracce di sottotitoli contemporaneamente durante la fase di editing, tanto utile per i progetti multilingue. Inoltre, Adobe ha garantito un miglioramento significativo in termini di velocità e performance su dispositivi Apple Silicon e Windows, assicurando una fruizione più fluida e reattiva.

Sinergia con After Effects: novità e ottimizzazioni

Questo aggiornamento di Premiere Pro viene lanciato insieme a After Effects 25.2, un’altra importante release che introduce nuove capacità di monitoring HDR, controlli per l’animazione, supporto ai modelli FBX 3D e effetti di luce ambientale animati. È stata implementata una nuova funzionalità di anteprima ad alte prestazioni, che facilita il preview di composizioni più lunghe grazie a un nuovo sistema di caching che utilizza sia la RAM che i dischi locali, migliorando l’efficienza del lavoro degli utenti.

L’ aggiornamento di Adobe segna un passo importante verso l’implementazione di tecnologie intelligenti nel mondo del video editing, rendendo il lavoro dei professionisti e degli appassionati più accessibile e creativo.