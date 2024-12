Aoostar presenta il mini PC Gem12 Pro Max: un salto tecnologico nei computer compatti

Il recente lancio del mini PC Gem12 Pro Max da parte di Aoostar segna una nuova era nel mondo dei computer compatti. Questo dispositivo, già disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale, si distingue per la sua straordinaria connettività e versatilità, superando i limiti comunemente associati ai mini PC. Vediamo più da vicino tutte le caratteristiche che rendono il Gem12 Pro Max un prodotto interessante per chi cerca prestazioni elevate in un formato ridotto.

Connessioni e funzionalità avanzate

Una delle principali attrattive del Gem12 Pro Max è senza dubbio la sua dotazione di porte e opzioni di collegamento. Nella parte frontale, il dispositivo è equipaggiato con due porte USB 3.2 Type-A, una porta USB4 Type-C, un jack audio e una porta OcuLink, rendendo semplice l’aggiunta di schede grafiche esterne. Al retro si trovano due porte Ethernet 2.5G, un'altra porta USB-C, due ulteriori porte Type-A, insieme alle uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Queste caratteristiche conferiscono al mini PC una flessibilità raramente vista in prodotti di dimensioni simili.

Tra le novità più importanti si segnala l'inclusione di una porta DC dedicata, la quale permette di destinare la porta USB-C posteriore esclusivamente per altre connessioni e addirittura per video a elevata larghezza di banda. Ciò significa che gli utenti possono godere di una connettività completa senza doversi preoccupare della gestione dell’alimentazione da una sola porta.

Prestazioni e specifiche tecniche

Il cuore pulsante del Gem12 Pro Max è rappresentato dalle sue specifiche tecniche. Questo mini PC è in grado di supportare una memoria RAM che arriva fino a 64GB DDR5 a 5.600MHz e offre la possibilità di installare due SSD NVMe PCIe 4.0. Al suo interno, il potente processore Ryzen Zen 4 a otto core può arrivare a una frequenza massima di 5,1GHz, con una grafica integrata Radeon 780M in grado di gestire senza difficoltà il gaming a 1080p.

Non finisce qui: il Gem12 Pro Max ha la capacità di supportare fino a quattro display 8K oppure quattro monitor 4K a 120Hz. Questo lo rende un dispositivo altamente versatile, perfetto non solo per l’uso domestico, ma anche per applicazioni professionali che richiedono grandi risorse grafiche e di elaborazione.

Modalità di alimentazione e prezzo di lancio

Per quanto riguarda il consumo energetico, il BIOS del Gem12 Pro Max presenta tre diverse impostazioni di potenza. Gli utenti possono scegliere una modalità silenziosa che varia tra i 45W e i 54W, una modalità bilanciata che può arrivare fino a 65W, e infine, una modalità di prestazione massima che arriva a 75W. Tale flessibilità consente di adattare il dispositivo alle esigenze specifiche, sia che si stia eseguendo un'attività impegnativa o si stia utilizzando il PC per compiti più leggeri.

Il modello Pro Max è dotato del processore Hawk Point 8845HS, un aggiornamento significativo rispetto al Phoenix Point 7840HS già presente in alcuni modelli Pro. Questa scelta si traduce in un ulteriore miglioramento delle prestazioni generali.

Per quanto riguarda il prezzo, il Gem12 Pro Max ha un costo di lancio che parte da $419 per la versione base, che non include memoria, storage né sistema operativo. Tuttavia, per chi desidera una configurazione più completa, la versione equipaggiata con 16GB di RAM e un SSD da 512GB è disponibile a $499, rendendo il dispositivo accessibile a un'ampia gamma di utenti interessati a compatti e performanti sistemi informatici.