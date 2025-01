Anticipazioni sui nuovi casi per il Galaxy S25: cosa rivelano le ultime fughe di notizie

Le ultime indiscrezioni sul rilascio dei nuovi dispositivi Galaxy S25 di Samsung hanno preso piede grazie a una prematura pubblicazione di alcuni accessori da parte di un rivenditore thailandese. Queste informazioni offrono uno sguardo dettagliato sui casi che accompagneranno la nuova serie, svelando forme e funzionalità prima ancora del lancio ufficiale.

Una fuga di notizie anticipata

Un rivenditore thailandese, PowerBuy, ha inavvertitamente condiviso un elenco di accessori destinati alla serie Galaxy S25, permettendo agli appassionati di dare un'occhiata ai nuovi casi. Anche se la lista è stata rapidamente rimossa, un esperto del settore, Max Jambor, ha catturato uno screenshot prima che il contenuto scomparisse, consentendo di scrutare i dettagli dei prodotti. Questo episodio evidenzia l'attesa crescente per il prossimo smartphone di Samsung, prevista per il 22 gennaio, nel corso di un evento Unpacked.

I nuovi casi della serie Galaxy S25

I dettagli rivelati mostrano che Samsung sta riprendendo il "Standing Grip Case", un accessorio già presente per il Galaxy S24 Ultra. La nuova versione di questo caso sarà disponibile in diverse colorazioni: grigio, nero e bianco. Le immagini suggeriscono che il design del New Standing Grip Case rimane simile a quello del suo predecessore, con un meccanismo di supporto per il telefono che si adatta meglio alla mano, ma con alcune differenze significative nel taglio per le lenti della fotocamera.

A prominent visual change is the camera lens cutout. Instead of encircling each lens in a snug fit, the new design features a più alto profilo, che si allinea con le voci di un cambiamento nel sistema della fotocamera del dispositivo. Questo nuovo taglio verticale sembra simile a quello del Galaxy Z Fold 6, suggerendo un'evoluzione nel design complessivo dei dispositivi.

Accessori per i modelli S25 e S25 Plus

Il rivenditore ha anche pubblicato informazioni sui casi per la versione S25 Plus, confermando la disponibilità di un "Standing Grip Case" nelle stesse tonalità di grigio e bianco. Per chi cerca qualcosa di più semplice, è emerso anche un caso in silicone di base, privo della parte di presa. Questa versione basilare mantiene un taglio per la fotocamera simile a quello del modello principale, senza alcuna personalizzazione per le singole lenti.

Il Galaxy S25 base sarà disponibile in diverse opzioni di colore per il suo silicone case, tra cui nero, blu chiaro, verde menta, blu e rosso. I prezzi indicati per questi accessori sono di 1.390 baht per il "Standing Grip Case", equivalenti a circa 40 dollari, mentre il silicone case di base costa 890 baht, ovvero circa 28 dollari. È noto che Samsung modificherà questi valori a seconda della regione di vendita.

Aspettative e notizie sui dispositivi Galaxy S25

Nonostante l'attenzione si concentri sui casi, anche le recenti immagini renderizzate della serie Galaxy S25 hanno catturato l'attenzione degli appassionati. Questi rendering hanno rivelato un design con angoli arrotondati, un display completamente piatto e cornici sottili, oltre a un nuovo layout del set fotografico. Gli anelli neri attorno alle lenti fanno pensare a una somiglianza con il Galaxy Z Fold 6, confermando la tendenza di Samsung a mantenere un filo conduttore tra i suoi dispositivi.

Le specifiche rivelate includono un display da 6,9 pollici per il modello Ultra, portando le aspettative verso funzionalità avanzate e miglioramenti nel comparto fotografico. Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio, la curiosità cresce tra i consumatori e gli esperti di tecnologia. Le fughe di notizie continuano a mantenere acceso l'interesse, rendendo il countdown per il 22 gennaio sempre più intrigante.