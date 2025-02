Amazon apre il primo negozio fisico in Italia: Parafarmacia e bellezza a Milano

L’apertura del primo negozio fisico di Amazon in Italia rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione della piattaforma con il mercato locale. In particolare, il punto vendita Amazon Parafarmacia & Beauty, che aprirà domani, 12 febbraio 2025, a Milano, offre ai clienti l’opportunità di scoprirne la selezione dedicata alla bellezza e alla cura della persona. La nuova iniziativa è parte di un’ampliamento dell'offerta di Amazon per i consumatori europei, rispondendo così a un crescente interesse per prodotti che si prendono cura del benessere personale.

Il negozio Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano

A partire da domani, gli appassionati di bellezza e cura della persona possono visitare Amazon Parafarmacia & Beauty in Piazzale Cadorna 4, a pochi passi dall'omonima stazione. Questo nuovo store fisico permetterà ai clienti di esplorare una gamma diversificata di prodotti delle migliori marche, tra cui Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil e CeraVe. In questo spazio, l’innovazione si combina con la consulenza diretta, creando un ambiente di acquisto che supera i tradizionali confini del commercio elettronico.

Il Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa, Giorgio Busnelli, ha espresso grande entusiasmo per l'apertura annunciando che questo nuovo punto vendita segna un'importante evoluzione nella proposta dell’azienda, integrando la possibilità di ricevere consigli e indicazioni pratiche da esperti in loco. Busnelli ha ribadito l’intenzione di far sì che ogni cliente trovi un'esperienza d'acquisto personalizzata, ottimizzando la fruizione dei prodotti sia nel negozio fisico che nel vasto catalogo online dell'azienda.

Un’esperienza di acquisto innovativa

All’interno del negozio, sono presenti due aree principali, ciascuna progettata per rispondere a esigenze specifiche. La galleria principale offre un’ampia e curata esposizione di prodotti. Qui i clienti possono interagire con postazioni Place & Learn, equipaggiate con schermi digitali interattivi che forniscono informazioni dettagliate, video tutorial e approfondimenti sulle varie marche. Questo rappresenta un modo engageante e coinvolgente per esplorare la varietà e le caratteristiche dei prodotti disponibili.

Accanto a questa area, il derma-bar si configura come un luogo unico dove gli utenti possono effettuare un'analisi digitale della propria pelle. Questo servizio è completamente gratuito e utilizza strumenti all'avanguardia per analizzare la tipologia e le condizioni della pelle. Sulla base di questo check-up, è possibile ricevere esaurienti consigli da esperti del settore e provare diverse soluzioni estetiche. Inoltre, il negozio offre anche la possibilità di acquistare farmaci da banco, con la consulenza di farmacisti disponibili in loco per fornire assistenza e informazioni.

Dettagli operativi del negozio

Amazon Parafarmacia & Beauty sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e durante il fine settimana dalle 9:00 alle 19:00, offrendo così un’ampia finestra temporale per visitare il punto vendita. La scelta di una location strategica come Piazzale Cadorna addirittura amplifica il potenziale del negozio, poiché gli afflussi di visitatori nella zona rappresentano una grande opportunità per raggiungere un ampio pubblico.

Per coloro che desiderano ulteriori dettagli riguardo all’offerta del negozio o la disponibilità dei prodotti, Amazon ha predisposto una pagina dedicata, accessibile direttamente dal sito. Con questa apertura, Amazon non solo rafforza il proprio legame con i clienti italiani, ma già annuncia un ampliamento della propria selezione di prodotti per la cura della persona anche nei mercati di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, arricchendo così la sua presenza in Europa.