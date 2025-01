Windows 11 presenta una nuova misura di sicurezza: la funzionalità di Protezione amministratore

In un contesto in cui la sicurezza dei sistemi operativi è sempre più cruciale, Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità nella sua ultima versione di Windows 11. La Protezione amministratore si propone di aumentare la sicurezza limitando l'uso dei privilegi amministrativi, comune nel quotidiano, e garantendo che essi vengano concessi solo quando necessario. Questa innovazione si inserisce in una strategia più ampia per proteggere i dispositivi e gli utenti da potenziali attacchi e minacce informatiche.

La problematica degli account amministrativi

Nonostante l’esistenza dell’UAC , molte persone continuano a utilizzare gli account amministrativi anche per attività quotidiane, che di norma richiederebbero un account standard. Questa pratica, secondo quanto emerso da studi effettuati da Microsoft, espone il sistema a vari rischi, poiché consente operazioni non protette che potrebbero facilmente diventare bersaglio di malware e altre minacce informatiche. La nuova Protezione amministratore è un tentativo diretto di affrontare questo problema, offrendo un approccio più sicuro e consapevole all'utilizzo dei privilegi elevati.

Quando attivata, tale funzione consente agli utenti di operare con diritti limitati, simili a quelli di un utente standard, riducendo notevolmente la superficie d'attacco per i criminali informatici. Sono necessarie autorizzazioni specifiche per compiere modifiche più profonde nel sistema operativo, aumentando così la difficoltà per i malware di eseguire operazioni malevole senza il consenso dell'utente.

Come attivare la protezione amministratore

Attivare la funzionalità di Protezione amministratore è un processo semplice. Gli utenti dovranno digitare "Sicurezza di Windows" nella barra di ricerca del sistema operativo. Una volta aperta la sezione di Protezione account, sarà possibile scorrere fino alla nuova funzione e attivarla. In un ulteriore passo di sicurezza, gli utenti amministratori devono autenticarsi utilizzando Windows Hello, avvalendosi di un PIN personale o di un metodo biometrico, come il riconoscimento facciale o l'impronta digitale. Questo sistema di autenticazione assicura che solo il legittimo proprietario possa autorizzare azioni che potrebbero compromettere la sicurezza del dispositivo.

Tale autenticazione è fondamentale, poiché operazioni sensibili, come l'installazione di software o la modifica del registro di sistema, richiederanno un riconoscimento esplicito da parte dell'utente. In questo modo, si attua una misura di protezione che cerca di evitare accessi non autorizzati e azioni potenzialmente dannose.

I vantaggi della protezione amministratore

La nuova funzionalità di Protezione amministratore offre numerosi benefici a chi utilizza Windows 11. Prima di tutto, riduce in modo significativo il rischio di infezione da malware, poiché questi non possono eseguire azioni cruciali senza l’esplicito consenso dell’utente. La consequente limitazione dei danni potenziali è un aspetto fondamentale nel contesto della sicurezza informatica.

In aggiunta, la Protezione amministratore porta una maggiore sicurezza anche per le applicazioni non firmate. Gli utenti riceveranno avvisi visivi chiaramente identificabili, come aree colorate, che aiutano a discernere tra software affidabili e quelli che non lo sono. Questa funzione contribuisce a una maggiore consapevolezza dell’utente riguardo alle operazioni che possono avere impatti diretti sulla sicurezza del dispositivo.

In ambienti condivisi o aziendali, la Protezione amministratore previene anche l'abuso degli account amministrativi, evitando modifiche non autorizzate da parte di terzi. Rispetto all’UAC, che richiede semplicemente un'autorizzazione per procedere con azioni specifiche, la nuova funzionalità richiede autenticazione tramite Windows Hello, aumentando significativamente la difficoltà per eventuali attaccanti di eludere le misure di sicurezza.

Tempistiche per la disponibilità pubblica

Attualmente, la funzionalità di Protezione amministratore è disponibile solo nelle versioni di anteprima di Windows 11, che gli utenti possono testare attraverso il programma Insider. Non è ancora chiaro quando questa funzione sarà accessibile nella versione stabile del sistema operativo. Tuttavia, si prevede che la sua distribuzione avverrà in concomitanza con l’aggiornamento annuale Windows 11 25H2, atteso per ottobre 2025. Gli utenti possono quindi prepararsi a una nuova era di sicurezza informatica su Windows, dove la Protezione amministratore giocherà un ruolo chiave nel ridurre i rischi e migliorare la gestione dei privilegi di accesso.