Walmart esclude ancora Apple Pay: la posizione del gigante della distribuzione

Walmart, uno dei maggiori rivenditori al mondo, continua a non accettare Apple Pay in nessuno dei suoi oltre 4.600 punti vendita negli Stati Uniti. Oggi, tramite un portavoce, la compagnia ha ribadito la propria posizione sulle soluzioni di pagamento contactless, confermando che non ci saranno modifiche a breve termine.

La posizione di Walmart sui pagamenti contactless

Nel corso di una comunicazione con MacRumors, un rappresentante di Walmart ha confermato che l'azienda rimane ferma nella sua decisione di non abbracciare Apple Pay, mantenendo il focus su soluzioni di pagamento sviluppate internamente. L’azienda ha messo in evidenza che la propria app offre strumenti alternativi che consentono ai clienti di effettuare pagamenti in modo facile e sicuro, tra cui Walmart Pay e il sistema Mobile Scan & Go.

Walmart Pay permette agli acquirenti di utilizzare il proprio smartphone per scansionare un codice QR al momento del pagamento, utilizzando una carta di pagamento già associata all’applicazione. Questa modalità è particolarmente apprezzata per la sua praticità, in quanto evita di dover estrarre la carta fisica. D'altra parte, il programma Scan & Go offre un'ulteriore comodità per i membri di Walmart+, consentendo loro di scansionare i codici a barre degli articoli mentre fanno la spesa, evitando eventuali code alle casse.

Investimenti in tecnologie innovative

Il portavoce di Walmart ha anche confermato che l’azienda ha investito in tecnologie innovative che superano il semplice pagamento. Tra queste spicca il sistema Scan & Go, che consente ai membri di Sam's Club e Walmart+ di saltare completamente le tradizionali casse, promettendo un'esperienza di acquisto senza contatti.

Dal lancio di Apple Pay, avvenuto oltre un decennio fa, questa soluzione di pagamento contactless ha guadagnato terreno, arrivando ad essere accettata da oltre il 90% dei rivenditori statunitensi nel 2022. Tuttavia, Walmart rimane tra i pochi grandi rivenditori che continuano a non accettare Apple Pay, sebbene altre importanti catene, come The Home Depot e Lowe's, abbiano recentemente iniziato a fare il passo verso l’inclusione di questo metodo di pagamento.

Situazione di Apple Pay in Canada

È interessante notare che Walmart ha iniziato ad accettare Apple Pay in Canada già dal 2020, attestando l'esistenza di una divergenza significativa nella politica dei pagamenti tra i due paesi. Ciò ha portato a delle interrogazioni tra i consumatori riguardo alla coerenza dell’azienda nella sua offerta di servizi di pagamento. Mentre i rivenditori canadesi possono beneficiare delle soluzioni Apple, gli Stati Uniti continuano a vedere un approccio diverso e un allineamento con le tecnologie proprietarie di Walmart.

Il dibattito sui metodi di pagamento in evoluzione continua, con Walmart ben ancorato nella propria linea strategica di soluzioni. Resta da vedere se in futuro seguirà l’onda di cambio di tendenze già vista tra i concorrenti.