Apple rilascia iOS 18.5 beta 1: novità per il design di Mail e miglioramenti nella personalizzazione

Oggi, il colosso tecnologico Apple ha presentato la prima beta di iOS 18.5 per sviluppatori, una release caratterizzata da pochi cambiamenti evidenti ma da un aggiornamento significativo per l’app Mail. Quest’ultima offre agli utenti la possibilità di tornare al design precedente, facilitando così la personalizzazione dell’esperienza d’uso per chi non ha apprezzato le modifiche recenti.

Le novità nel design di Apple Mail

Nella versione 18.2, Apple ha apportato un importante restyling all’app Mail, introducendo nuove funzionalità come la categorizzazione delle caselle di posta, la visualizzazione a digest e l’integrazione delle foto dei contatti. Questi cambiamenti, sebbene innovativi, non sono stati accolti uniformemente da tutti gli utenti.

Dal lancio di queste novità, Apple ha mostrato consapevolezza riguardo alla diversità di opinioni sui cambiamenti dell’app. Fin dall’inizio, gli utenti potevano disattivare la visualizzazione delle categorie semplicemente toccando l’icona con i tre puntini nell’angolo in alto a destra. Questa opzione permetteva di passare dalla visualizzazione a categorie alla classica visualizzazione a lista, nonché di disattivare la funzione ‘Priority messages‘, che evidenzia le email più importanti.

Ulteriori opzioni di personalizzazione

Con l’arrivo di iOS 18.5, gli sviluppatori hanno introdotto nuove opzioni nel menu della Mail, consentendo ora di disabilitare le foto dei contatti e la visualizzazione a digest raggruppata per mittente. Una delle modifiche più contestate nella precedente revisione dell’app è stata proprio l’inserimento delle foto dei contatti, che ha richiamato lo stile dell’app Messaggi di Apple.

Negli aggiornamenti precedenti, per disattivare le foto dei contatti all’interno di Mail era necessario un percorso più elaborato, accedendo a Impostazioni ⇾ App ⇾ Mail e disattivando l’opzione ‘Mostra foto contatti‘. Con la nuova beta, questo passaggio può essere svolto direttamente all’interno dell’app Mail, semplificando notevolmente la procedura.

Disattivare la visualizzazione a digest è un’altra funzionalità utile che è possibile regolare dalla stessa sezione del menu. Anche se queste modifiche possono sembrare piccole, rappresentano una risposta alle richieste degli utenti meno entusiasti del nuovo aspetto e funzionamento dell’app Mail.

Considerazioni sull’aggiornamento

L’uscita di iOS 18.5 beta 1 di Apple segna un tentativo di adattamento alle esigenze di personalizzazione degli utenti. Le nuove opzioni, che includono la possibilità di tornare a un’interfaccia più familiare, potrebbero rendere l’esperienza d’uso più soddisfacente per chi ha preferito il design tradizionale di Mail.

In attesa di feedback dagli sviluppatori e dagli utenti, è chiaro che Apple continua a dedicare attenzione alle preferenze degli utenti, cercando un bilanciamento tra innovazione e usabilità. E voi, cosa ne pensate del redesign di Apple Mail? Fateci sapere le vostre opinioni.