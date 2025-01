Voci su una nuova Xbox 'Prime': possibile lancio nel 2026 e dettagli del rumor

Un'interessante indiscrezione ha iniziato a circolare riguardo al futuro di Xbox, suggerendo che potrebbe essere in arrivo una nuova console, denominata 'Xbox Prime', prevista per il 2026. Le informazioni sono state diffuse dall'account TheGhostOfHope su X , noto per la sua credibilità in merito a leak relativi a videogiochi, in particolare quelli della saga di Call of Duty.

L'arrivo di Xbox Prime: i dettagli sul rumor

Secondo quanto riportato da TheGhostOfHope, la nuova console Xbox dovrebbe chiamarsi 'Xbox Prime' e sarebbe programmata per il lancio nel 2026. Queste affermazioni provengono da ciò che l'utente descrive come un “segreto di Pulcinella” all'interno dell'industria videoludica. Tra le novità che accompagnerebbero il lancio, spicca la notizia che il prossimo capitolo di Call of Duty, presumibilmente Modern Warfare 4, sarà disponibile fin dal primo giorno su questa console. Queste affermazioni nominano anche la connessione con Activision, ora di proprietà di Microsoft, il che potrebbe spiegare come TheGhostOfHope abbia ottenuto questa informazione.

Le reazioni al rumor e la posizione dei giornalisti

Mentre tali affermazioni stanno generando tendenza, la situazione è stata prontamente smentita da Jez Corden, un giornalista affermato nel settore, il quale ha categoricamente negato l’esistenza di una 'Xbox Prime' in arrivo nel 2026. La faccenda quindi solleva interrogativi sull'affidabilità della fonte. TheGhostOfHope ha dimostrato una certa accuratezza riguardo a vari leak legati a Call of Duty, mentre Jez Corden ha recentemente avuto qualche difficoltà nel prevedere correttamente gli sviluppi riguardanti Xbox.

Rimane quindi da scoprire se questi rumor possano avere una base solida, o se siano semplici speculazioni. Alcuni analisti suggeriscono che l'affidabilità della notizia potrebbe provenire da insider all'interno di Activision, che potrebbero lavorare a una versione next-gen del popolare franchise. Ciò potrebbe indicare che il team di sviluppo di Call of Duty stia pianificando qualcosa di rilevante per il futuro.

Il contesto del mercato delle console

Il possibile lancio di una nuova Xbox nel 2026 rappresenterebbe un significativo sviluppo nel mercato delle console, considerando che attualmente sono passati sei anni dall'introduzione degli attuali modelli Xbox Series X|S. Queste console hanno registrato vendite che si aggirano attorno ai 29,64 milioni di unità, poco più della metà rispetto ai 60 milioni stimati per PlayStation 5. Se confermato, l'ingresso nel mercato di Xbox Prime potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per Microsoft di ridurre il divario con la concorrenza.

Negli ultimi tempi, si sono susseguite voci che ipotizzavano l'arrivo anticipato di una nuova console, con l'attesa per la prossima generazione prevista tra il 2027 e il 2028. In questo panorama, la possibilità di un lancio nel 2026 potrebbe confermare le ambizioni di Microsoft di restare competitiva, dotando i giocatori di hardware più potente e avanzato.

La risposta di Microsoft e la situazione attuale

Attualmente non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft sui rumor riguardanti Xbox Prime. Il gigante tecnologico dovrà chiarire i propri piani riguardo al futuro di Xbox e potrebbe dare spiegazioni in merito nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, gli appassionati possono continuare a sfruttare le potenzialità della Xbox Series X, approfittando dell'ampia libreria di giochi disponibile tramite Xbox Game Pass.

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi cruciali sia per i fan di Xbox che per gli osservatori dell'industria dei videogiochi, mentre ci si prepara ad esplorare il futuro delle console e i piani di Microsoft nella lotta per la leadership del mercato.