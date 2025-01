VirtualBox 7.1.6: Nuovo Aggiornamento Riporta Correzioni e Miglioramenti per Gli Utenti

La recente uscita di VirtualBox 7.1.6 rappresenta un passo in avanti significativo per gli utenti di questo popolare software di virtualizzazione. Questa terza release di manutenzione della versione stabile 7.1 è caratterizzata da update mirati a migliorare la compatibilità e le prestazioni, in particolare per gli ambienti Linux e Windows. Con l'integrazione di nuove funzionalità e una serie di correzioni, gli sviluppatori di Oracle puntano a garantire un'esperienza utente più fluida e senza intoppi.

Miglioramenti nel Supporto per i Kernel Linux

Una delle novità più rilevanti di VirtualBox 7.1.6 è l'introduzione del supporto iniziale per il kernel Linux 6.13, recentemente rilasciato in Linux Guest Additions. Questo aggiornamento migliora notevolmente la gestione delle risorse e la stabilità per gli utenti che operano in ambienti basati su Linux. Un'altra importante soluzione apportata riguarda il kernel Linux 6.4, con un fix mirato a risolvere il problema di blocco grafico quando si utilizza l'adattatore VBoxVGA. Con questo aggiornamento, gli adattatori grafici VMSVGA non presentano più lo sfarfallio negli schermi delle macchine virtuali e i dispositivi Windows 11 24H2 non generano più schermate blu della morte , offrendo così agli utenti un'esperienza di lavoro significativamente più stabile.

In aggiunta, il software ora prevede anche la possibilità di inserire un server proxy personalizzato all'interno delle impostazioni di un sistema operativo guest. Inoltre, sono state implementate correzioni per gli avvisi UBSAN, permettendo una gestione più efficace delle performance e della stabilità sia per gli host che per i guest Linux. La reimplementazione del flusso di installazione dei driver per gli host e i guest Windows promette un’installazione più snella, anche se i dettagli su questa funzione rimangono scarsi.

Aggiornamenti delle Funzionalità dell'Interfaccia Utente

VirtualBox 7.1.6 non si limita solo a miglioramenti sotto il cofano, ma introduce anche una serie di migliorie nelle interfacce grafiche. È stata migliorata l'estetica delle preferenze disattivate nei vari temi Linux, dando un look più coerente e gradevole all'ambiente di lavoro. È stata risolta una regressione che si manifestava nelle finestre delle preferenze quando l’editor dei filtri non era attivo, contribuendo a un'interfaccia più intuitiva.

Altre modifiche hanno interessato i dialoghi delle proprietà e le impostazioni avanzate, mentre è stata ripristinata la funzionalità per modificare l'adattatore bridge all'avvio della macchina virtuale. Un altro punto significativo è la risoluzione dei problemi relativi alla casella di controllo per l'accelerazione 3D, che ora è visibile per alcuni sistemi operativi guest, riaffermando l'impegno di Oracle nel garantire una user experience senza interruzioni.

Nuove Capacità e Compatibilità Aggiuntive

Questa versione di VirtualBox porta con sé alcune capacità aggiuntive interessanti. Gli utenti possono ora esportare e importare macchine virtuali contenenti un controller di archiviazione NVMe, aumentando la flessibilità nell'utilizzo dell'hardware virtualizzato. Inoltre, c'è la possibilità di impostare il controller grafico su “QemuRamFB”, offrendo ulteriori opzioni di configurazione per gli utenti più esperti.

La compatibilità con Windows Server 2025 e con il kernel di RHEL 6.2 è un'aggiunta rilevante, dato che questi sistemi operativi sono sempre più adottati in ambienti di produzione. Secondo quanto riportato nel changelog ufficiale, il nuovo aggiornamento non fa registrare innovazioni di grande portata, ma offre un insieme significativo di correzioni e miglioramenti che arricchiscono l’esperienza di utilizzo di VirtualBox.

“VirtualBox 7.1.6, pur non introducendo novità rivoluzionarie, si dimostra un aggiornamento utile per ottimizzare le performance e garantire una maggiore stabilità nel lavoro di virtualizzazione.”