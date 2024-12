Utenti ASUS sorprendisi da un banner natalizio: svelata la verità dietro il mistero

Durante questi giorni di festività natalizie, numerosi possessori di computer ASUS hanno fatto un inatteso incontro con un banner che ha suscitato non poche preoccupazioni. Molti di essi hanno inizialmente temuto si trattasse di un attacco malware, mentre, in realtà, la situazione è ben diversa.

Il misterioso banner che ha sollevato dubbi in diverse comunità online, apparendo su schermi di PC ASUS, ha catturato l'attenzione degli utenti. Dotato di uno sfondo nero e di una ghirlanda natalizia, il banner è emerso a sorpresa, senza apparenti motivi, al punto che sul display risultava difficile ignorarlo. Nella sezione in basso a sinistra è stata trovata una descrizione che indicava che per rimuoverlo bastava premere il tasto ESC.

Origine del banner natalizio: una campagna promozionale

Le prime segnalazioni riguardo l'eccentrico banner sono state condivise su vari forum, dove gli utenti hanno messo in discussione se si trattasse di un software dannoso. La presenza costante del banner, che riappariva anche durante le fasi di gioco, ha alimentato il timore di una minaccia informatica potenzialmente grave. Tuttavia, un approfondimento ha svelato la verità: il banner non è altro che la parte finale di una campagna di marketing ideata dal colosso tecnologico ASUS.

Un'analisi più attenta ha rivelato che il banner è legato a un processo chiamato Christmas.exe, visibile nel Task Manager di Windows. Questo processo, che è parte integrante dell'applicazione ASUS Armoury Crate, è di solito preinstallato su molti PC della casa taiwanese. Così, quello che inizialmente sembrava un allarmante segnale di malware si è invece rivelato un originale ma confusionario modo di ASUS di augurare buone feste ai propri utenti.

Le modalità di comunicazione di ASUS, in questo caso, non sono risultate sufficientemente chiare, contribuendo a creare un clima di ansia tra i possessori di PC ASUS. Un messaggio di buon Natale, trasformato in un vero e proprio incubo informatico per molti.

Rimozione del banner natalizio di ASUS

Per quanto riguarda la rimozione del banner natalizio, quest'ultimo sarà disattivato automaticamente al termine del periodo festivo. Tuttavia, se gli utenti desiderano liberarsi di questa intrusione prima della scadenza, esiste una soluzione tempestiva.

Dal momento che il banner è frutto di un'iniziativa collegata all'app ASUS Armoury Crate, l'atto di disinstallare l'app potrebbe sembrare un'opzione valida. È possibile ottenere l'applicazione ufficiale direttamente dal sito di ASUS. Tuttavia, si deve notare che la disinstallazione frequentemente non risolve il problema, poiché l'applicazione tende a reinstallarsi automaticamente in diverse circostanze.

Per evitare che questa reinstallazione avvenga, è necessario intervenire a livello del BIOS di ASUS. Gli utenti possono accedere al BIOS premendo il tasto Canc o F2 all'accensione del computer. Una volta entrati, è consigliabile attivare l'Advanced Mode attraverso il tasto F7. Nella sezione Strumenti, è possibile trovare l'opzione per disabilitare la voce “Download & Install ARMOURY CRATE app” selezionando “Disabled” dal menu a tendina. Questo passaggio dovrebbe garantire una rimozione definitiva del problema, liberando gli utenti dalla sgradevole apparizione del banner natalizio sui loro schermi.