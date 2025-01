Ubisoft rinvia il lancio di Assassin's Creed Shadows: nuova data fissata per il 20 marzo

Ubisoft ha recentemente comunicato il rinvio della data di lancio di Assassin's Creed Shadows, spostandola dal 14 febbraio al 20 marzo 2024. Questa decisione è stata presa per dare al team di sviluppo ulteriore tempo per integrare i feedback ricevuti dai giocatori. Il gioco, molto atteso dai fan della serie, sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series, PC, Mac e Luna.

La decisione di rinvio e il motivo dietro

Il posticipo di un mese dell’uscita di Assassin's Creed Shadows ha suscitato reazioni miste tra i fan, ma è chiaramente motivato dal desiderio di Ubisoft di offrire un prodotto che risponda pienamente alle aspettative del pubblico. Secondo quanto dichiarato da Yves Guillemot, co-fondatore e CEO dell'azienda, il rinvio si colloca all'interno di una strategia più ampia di revisione e miglioramento delle pratiche aziendali. Guillemot ha affermato di aver riscontrato progressi significativi nelle revisioni strategiche avviate mesi fa, esprimendo ottimismo per un futuro solido e competitivo per Ubisoft.

Attraverso questa scelta, Ubisoft dimostra di considerare seriamente il coinvolgimento della community, valorizzando i suggerimenti e le critiche dei giocatori come elementi fondamentali per la riuscita del progetto. Con il rincorrere di aggiornamenti e migliorie, l'azienda dichiara di voler garantire un'esperienza di gioco che possa soddisfare le alte aspettative legate a una delle sue franchigie più iconiche.

I commenti dell'executive producer e il futuro del franchise

Marc-Alexis Cote, executive producer della serie Assassin's Creed, ha voluto rassicurare i fan riguardo ai progressi compiuti e ha sottolineato l'importanza del feedback ricevuto. Attraverso un messaggio diretto ai giocatori, Cote ha spiegato che, nonostante siano stati fatti notevoli passi avanti, sono necessarie alcune settimane in più per implementare le modifiche richieste. L'obiettivo è garantire che i giocatori possano vivere un'esperienza sin dal giorno del lancio che sia ambiziosa e coinvolgente.

Le parole di Cote evidenziano non solo l'impegno del team di sviluppo ma anche l’importanza di mantenere un dialogo costante con la community di fan. Ubisoft è consapevole che il successo di Assassin's Creed Shadows dipenderà dalle impressioni iniziali e dalla reazione del pubblico, un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale per le vendite del titolo.

Implicazioni economiche del rinvio per Ubisoft

Il posticipo del lancio di Assassin's Creed Shadows potrebbe avere ripercussioni sulle previsioni finanziarie di Ubisoft per l'attuale anno fiscale. Tuttavia, nella comunicazione ufficiale, l’azienda si è mostrata fiduciosa che questa decisione, sebbene possa comportare iniziali svantaggi, porterà benefici nel lungo termine. La scelta di dare ulteriore attenzione alla qualità del prodotto gioca un ruolo significativo nella strategia di Ubisoft, la quale punta a massimizzare la soddisfazione dei giocatori e a garantire la solidità dei suoi franchise sul mercato.

In un’epoca in cui il feedback della community diventa sempre più determinante, Ubisoft ha dimostrato ancora una volta di voler seguire le necessità e le richieste dei fan. Nonostante il ritardo, il team di sviluppo promette di rimanere attivo e di fornire aggiornamenti frequenti, mantenendo alta l'attenzione per quello che viene descritto come l’opus più ambizioso della storica serie.