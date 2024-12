Ubisoft continua a investire in Skull and Bones nonostante il flop del lancio

Ubisoft ha annunciato che proseguirà lo sviluppo di contenuti per Skull and Bones, il suo titolo piratesco online, nonostante le basse percentuali di giocatori attivi. Questo impegno arriva dopo un avvio deludente per il gioco, caratterizzato da una scarsa partecipazione da parte degli utenti. Resta da vedere se le nuove aggiunte riusciranno a migliorare la situazione.

I numeri deludono: la sfida di Skull and Bones

Skull and Bones ha lottato fin dall'inizio per attrarre e mantenere una base di utenti, con dati che rivelano una media di meno di 200 giocatori contemporanei su Steam negli ultimi 30 giorni. Sebbene il titolo sia stato rilasciato su Steam sei mesi dopo il suo debutto su Ubisoft Connect, l'interesse sembra essersi affievolito rapidamente. Numeri così bassi sono particolarmente preoccupanti, considerando che si tratta di un gioco multiplayer di alta visibilità.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, nel contesto attuale, molti giochi con il modello live service faticano a mantenere un pubblico costante. Giocatori e critici si chiedono se la mancanza di contenuti stimolanti e avvincenti possa aver influenzato negativamente la percezione e l'attrattiva del titolo.

Una strategia controversa in un mercato difficile

La scelta di Ubisoft di continuare a supportare Skull and Bones contrasta con le recenti decisioni dell'azienda, tra cui la chiusura di XDefiant, un altro titolo online che ha subito un insuccesso notevole dopo soli sei mesi di vita. Questo ha portato a licenziamenti significativi, con quasi 300 dipendenti che hanno lasciato l'azienda. Il mantenimento di Skull and Bones potrebbe essere visto come un tentativo di evitare ulteriori dimissioni, ma la situazione attuale non sembra promettente.

Skull and Bones, nelle sue fondamenta, mancava di elementi attrattivi rispetto ai famosi titoli di avventura piratesca, risultando così un titolo di nicchia. La sua impostazione come gioco live service senza le caratteristiche più vivaci delle avventure tipiche può aver contribuito alla sua percezione negativa.

La speranza per un futuro migliore

Le prossime aggiunte di contenuto previste per il secondo anno potrebbero ripristinare l'interesse dei giocatori e rinnovare l'appeal del titolo. Tuttavia, resta incerta la risposta del pubblico e se riuscirà a portare una ventata di freschezza in un gioco altrimenti stagnante. Ubisoft dovrà affrontare la sfida di attrarre nuovi giocatori e mantenere quelli esistenti nel corso del tempo.

Le avventure piratesche occupano un posto speciale nel cuore dei videogiocatori, con titoli celebri come Monkey Island e Sea of Thieves che hanno lasciato un segno indelebile. Nonostante ciò, Skull and Bones ha finito per deludere, evidenziando le difficoltà nel riuscire a catturare l'essenza di queste esperienze tanto amate. La navigazione nel mercato attuale dei videogiochi potrebbe rivelarsi una vera sfida per Ubisoft e la sorte di Skull and Bones resta appesa a un fragile filo.