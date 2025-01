TikTok bloccato negli Stati Uniti: Apple commenta il divieto di download e aggiornamenti

A partire dalla notte scorsa, TikTok è ufficialmente non disponibile negli Stati Uniti. Questa decisione implica non solo il blocco dell'app, ma anche la sua rimozione dall'App Store di Apple. Le autorità americane hanno deciso di agire in virtù di una nuova legislazione che colpisce le app sviluppate da ByteDance, la società madre di TikTok. Apple ha ammonito che rispetterà le normative in vigore nei paesi in cui opera.

Il divieto di TikTok spiegato da Apple

Apple ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo al divieto di TikTok, sottolineando come sia obbligata a seguire le leggi nel territorio statunitense. La società ha fatto riferimento al "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", una normativa che impone il blocco delle applicazioni sviluppate da aziende straniere considerate una minaccia per la sicurezza nazionale. Tra queste figura TikTok, nonché altre app come CapCut e Lemon8, che non saranno più scaricabili o aggiornabili dall'App Store a partire dal 19 gennaio 2025.

In un elenco fornito da Apple, si evidenziano altre applicazioni di ByteDance che hanno subito la stessa sorte. Queste includono:

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

Apple ha chiarito che gli utenti statunitensi già in possesso di queste applicazioni potranno continuare a utilizzarle. Tuttavia, se queste verranno rimosse dai dispositivi o se gli utenti cambieranno dispositivo, non sarà possibile reinstallarle. Inoltre, gli utenti non riceveranno aggiornamenti, con possibili ripercussioni su prestazioni, sicurezza e compatibilità con le future versioni di iOS e iPadOS.

Restrizioni per i turisti negli Stati Uniti

La situazione si complica ulteriormente per i visitatori provenienti dall'estero. Gli utenti con un Apple Account registrato in un paese diverso dagli Stati Uniti non potranno scaricare, aggiornare o effettuare acquisti in-app per le app di ByteDance mentre si trovano nel territorio americano. Una volta lasciati gli Stati Uniti, torneranno ad avere accesso alla funzionalità completa delle applicazioni.

La mossa da parte di Apple e delle autorità statunitensi evidenzia la crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza delle informazioni e alla privacy, in particolare in relazione alle app di provenienza estranea. Questo divieto potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti americani interagiranno con queste piattaforme.

Cosa succede adesso?

Mentre TikTok e le altre app colpite cercano di trovare una soluzione a questa situazione, la notizia ha già suscitato dibattito tra l'opinione pubblica e gli esperti di tecnologia. La questione della privacy online e delle app controllate da aziende straniere rimane al centro del dibattito, ponendo interrogativi su quali saranno le prossime mosse sia da parte dei fornitori di servizi che delle autorità.

Le implicazioni di questo divieto potrebbero avere ripercussioni anche a livello globale, influenzando altre applicazioni e sviluppatori stranieri. La reazione degli utenti e dei consumatori alle limitazioni previste dal divieto sarà cruciale nel determinare l'evoluzione della situazione e delle politiche future riguardanti la sicurezza informatica negli Stati Uniti.