Terramaster F2-424: un NAS che rinnova poco ma mantiene validità sul mercato

Il NAS Terramaster F2-424 si propone come il successore del modello F2-423, presentando alcune caratteristiche rinnovate ma con pochi aggiornamenti significativi. Questo dispositivo di archiviazione di rete è destinato sia a professionisti sia a privati in cerca di una soluzione sicura e conveniente per la gestione dei dati. Analizziamo più nel dettaglio cosa offre questo nuovo modello e come si comporta rispetto alla concorrenza.

Specifiche tecniche e capacità di archiviazione

Il Terramaster F2-424 è progettato per ospitare fino a due dischi rigidi da 3,5 pollici o da 2,5 pollici, oltre a due SSD M.2 2280 NVMe. La capacità massima di archiviazione può raggiungere i 44 TB usando i dischi rigidi tradizionali, o 16 TB con le unità a stato solido. Sebbene non sia possibile mescolare dischi tradizionali e SSD in un solo volume, c'è la possibilità di settare le unità NVMe come cache per migliorare le performance di scrittura e lettura degli hard disk. Questo apre a strategie di archiviazione più veloci, particolarmente utili per gli utenti che lavorano con file di grandi dimensioni o con applicazioni che richiedono una rapida disponibilità dei dati.

Contenuto della scatola e design esterno

All'apertura della confezione, ci si imbatte in un packaging curato, con protezioni in schiuma per garantire la sicurezza del dispositivo durante il trasporto. Gli accessori includono 12 adesivi per contrassegnare i dischi rigidi, un cavo LAN e viti per supportare il montaggio. L'alimentatore fornito è un KPTEC del tipo K48V120400G, capace di erogare fino a 48 watt.

Dal punto di vista estetico, il F2-424 si distingue per un design completamente nero con una finitura opaca. Tuttavia, a differenza del modello precedente, il case è ora in plastica, che potrebbe non garantire la stessa resistenza a lungo termine, in particolare se utilizzato in un ambiente con elevata attività. Anche la sicurezza delle unità installate è un aspetto da considerare: i vassoi per gli HDD non sono bloccabili, il che significa che possono essere sbloccati facilmente, esponendo così i dati a possibili perdite in caso di malfunzionamenti.

Accessibilità interna e componenti

All'interno, il Terramaster F2-424 presenta un processore Intel N95 raffreddato passivamente con un dissipatore di calore adeguato. È possibile accedere facilmente agli slot M.2 e al banco SODIMM DDR5 da 8 GB, così come alla pendrive USB 2.0 dedicata al bootloader. Grazie a questa facilità di accesso, gli utenti possono installare diversi sistemi operativi, dalla popolare distribuzione Linux ai software di archiviazione come OMV, TruNAS e UnRaid, rendendo il dispositivo molto versatile.

Interfaccia software e prestazioni del sistema

La nuova versione del sistema operativo, TOS 6.0, segna un passo avanti significativo in termini di usabilità e prestazioni. L'installazione risulta rapida ed efficiente, e il sistema operativo si presenta fluido e reattivo. Diverse funzioni sono state ottimizzate per agevolare l'utente nella gestione del NAS, inclusa una ricerca potenziata che consente di trovare impostazioni e applicazioni in tempi brevi.

In termini di prestazioni, l’F2-424 mantiene le stesse capacità del F2-423, con velocità di trasferimento che possono raggiungere i 270 MB/s su una sola porta Ethernet da 2,5 GbE, raddoppiabili grazie al bonding delle porte. Tuttavia, ci sono limitazioni legate alla potenza del processore N95 e ai carichi multitasking, il che potrebbe portare a rallentamenti durante l’uso intensivo di più applicazioni.

Considerazioni finali sul Terramaster F2-424

Il Terramaster F2-424 si presenta come una valida scelta per chi cerca un NAS conveniente e capace di gestire una buona quantità di dati. Sebbene le novità siano esigue rispetto al modello precedente, la combinazione di un hardware solido e di un software migliorato offre un user experience soddisfacente. Tuttavia, il prezzo di 399 euro può risultare competitivo solo se confrontato con i modelli di marche rivali come Synology e QNAP, noti per la loro completezza a livello software. In sintesi, l’F2-424 è un dispositivo che merita attenzione per chi desidera una soluzione pratica nell’ambito dell'archiviazione di rete.