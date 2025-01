TECNO Pocket Go: un nuovo approccio al gaming portatile con AR e tecnologia innovativa

Il mercato dei dispositivi portatili per il gaming su PC ha visto una rapida espansione grazie all'arrivo di modelli come lo Steam Deck e l'ASUS ROG Ally. Oggi, marchi come Lenovo e MSI si uniscono a questo trend con le loro proposte. In questo contesto, il TECNO Pocket Go si presenta come un'esperienza innovativa, con una combinazione di console portatile e occhiali AR. Questo articolo analizza nel dettaglio questo dispositivo e le sue peculiarità.

Design e specifiche tecniche del TECNO Pocket Go

Il TECNO Pocket Go si distingue per il suo design simile a un controller Xbox di grandi dimensioni. Con un peso di 550 grammi, è più leggero rispetto ad altri modelli portatili, permettendo ai giocatori di portarlo facilmente in viaggio. All'interno, ospita un intero PC Windows, completo di batteria e sistema di raffreddamento, il che solleva interrogativi sulla portabilità e funzionalità.

Il dispositivo è dotato di due porte USB-C, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD, garantendo diverse opzioni di connettività. La scelta dei materiali, caratterizzata da un rivestimento nero con accenti verdi neon, offre un'estetica futuristica che si integra bene negli ambienti di gioco.

Inoltre, il TECNO Pocket Go integra stick analogici e grilletti di tipo Hall effect, più resistenti e meno soggetti a problemi di drift, rendendo l'esperienza di gioco più fluida. La disposizione dei pulsanti segue l'iconico layout ABXY, consentendo ai gamer di sentirsi subito a proprio agio.

L'esperienza visiva: senza schermo, ma con occhiali AR

A differenza della maggior parte delle console portatili, il TECNO Pocket Go non è dotato di uno schermo integrato. Invece, i giocatori devono utilizzare occhiali AR, noti come AR Pocket Vision, attraverso una connessione USB-C. Questi occhiali, sebbene non offrano un'esperienza di realtà aumentata tradizionale, proiettano un'immagine virtuale davanti agli occhi dell'utente, creando uno schermo personale.

Gli occhiali presentano un design futuristico e non tentano di nascondere la loro natura tecnologica. Sono relativamente leggeri, ma il comfort può variare da persona a persona. Anche se consentono di vedere l'ambiente circostante, il che potrebbe risultare distraente, l'assenza di un'immersione totale potrebbe non soddisfare tutti i giocatori.

Il sistema ottico include due piccoli schermi micro OLED, che offrono una risoluzione di 1080p a 60 Hz, e permettono l’adeguamento per la miopia, rendendoli accessibili a chi ha esigenze visive particolari. TECNO promette un'esperienza visiva paragonabile a quella di un grande cinema, ma in realtà, la dimensione dell'immagine percepita si avvicina di più a quella di un monitor desktop da pochi piedi di distanza.

Potenza e prestazioni del TECNO Pocket Go

All'interno del TECNO Pocket Go si trova un processore AMD Ryzen 7 8840HS, un'unità tipicamente utilizzata nei laptop. Combinato con RAM LPDDR5-6400, disponibile in vari tagli e opzioni di archiviazione che raggiungono 1TB, il dispositivo si presenta come un concorrente valido. Tuttavia, durante le prove del benchmark di Cyberpunk 2077, il dispositivo ha mostrato prestazioni inferiori a 30 fps, rendendo chiaro che non è progettato per un gioco intenso a risoluzione massima.

Per sessioni di gioco come EA FC 24 e Forza Horizon 5, il Pocket Go si è dimostrato più che soddisfacente, mantenendo una buona fluidità e una risposta rapida ai comandi. Nonostante la fan base di Cyberpunk 2077, le prestazioni sono scese mettendo a dura prova il sistema, specialmente in situazioni graficamente intense.

Limitazioni e sfide dell'utilizzo del TECNO Pocket Go

Un aspetto critico del TECNO Pocket Go è la batteria da 50Wh, che si scarica rapidamente. Durante una sessione di gioco di 65 minuti, il dispositivo ha mostrato una significativa diminuzione della carica, costringendo a ricariche frequenti. Nonostante la possibilità di giocare mentre si ricarica, la batteria non riesce a garantire sessioni di gioco prolungate senza interruzioni, aspetto che può frustrare gli utenti più accaniti.

Navigare attraverso un'interfaccia Windows senza touchscreen è un altro tallone d'Achille per il Pocket Go. Mentre il controller offre mappature personalizzate, l'esperienza può risultare goffa e limitante. La disponibilità di un software come Pocket Box, che cerca di semplificare la navigazione, non basta a compensare l'assenza di controllo intuitivo.

Considerazioni finali sul TECNO Pocket Go

Il TECNO Pocket Go rappresenta un audace tentativo di ripensare il concetto di gaming portatile unendo un’esperienza visiva AR con la potenza di un PC. Sebbene presenti alcuni elementi promettenti, come la combinazione di dispositivi e la personalizzazione nell’uso, emergono sfide significative. La mancanza di uno schermo integrato e i limiti della batteria possono sembrare compromessi difficili da gestire per gli utenti.

Con un prezzo attuale di circa 869 dollari per il bundle, il valore del TECNO Pocket Go dovrà essere rivalutato in base alla sua capacità di affrontare le problematiche sopra menzionate. Sarà interessante osservare i futuri sviluppi di TECNO e capire se riusciranno a risolvere questi problemi nelle iterazioni successive del prodotto.